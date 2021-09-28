站长之家（ChinaZ.com）9月28日 消息:特斯拉已向美国专利商标局提交了一项新的商标申请，但并非针对四轮电动摩托车Cyberquad本身。相反，该专利涵盖的类别包括:游戏、玩具和体育用品以及服装。

2019年11月，特斯拉推出了全电动皮卡Cybertruck。当时首席执行官埃隆·马斯克与首席设计师弗朗茨·冯·霍尔茨豪森在特斯拉加利福尼亚州霍桑的设计工作室推出了 Cybertruck。在演讲的最后，每个人都认为 Cybertruck 就是特斯拉当晚推出的全部产品，直到马斯克表示，未来几年还将推出一款与Cybertruck设计类似的全地形车（ATV）。

然而，特斯拉或任何人都没有透露任何真正的细节。特斯拉于2019年9月在美国申请6个不同类别的Cyberquad商标，覆盖了车辆、电气设备、机器和用品、餐具、机械、工具及其零件、过滤器和冰箱、皮带 、软管、机械包装和非金属轮胎，甚至还包括牙科、医疗和外科器械。在国际上，该商标被归类为“车辆;陆上、空中或水上运动的装置。”

Cyberquad 的商标申请于9月23日提交，并将在“提交日期后大约六个月”分配给审查员。该商标可能会用于特斯拉在线商店中的一些 Cyberquad 服装。

有趣的是，特斯拉尚未拥有 Cyberquad 本身的商标。该时间表的最新更新是在4月份，当时美国专利商标局授予特斯拉延期，因为特斯拉要求延长提交使用声明的时间。

至于 Cyberquad 本身，马斯克在2019年表示，两人版ATV最初将作为 Cybertruck 的一个选装包出现。关于 Cyberquad 的最新进展是，马斯克希望与 Cybertruck 同时发布 ATV。特斯拉最近将 Cybertruck 的预计生产日期推迟到2022年底，比最初预期晚了近一年。