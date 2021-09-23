工信部通报282款未完成整改APP 喜茶、掌上公交等上榜

相信大家都曾遇到过在微信中复制粘贴淘宝、抖音的各种奇怪口令的问题，无法跳转链接让人非常崩溃，不过这个维持了多年的情况现在可能要迎来改观了。据报道，9月13日，工业和信息化部新闻发言人、信息通信管理局局长赵志国在发布会上表示，网址屏蔽是重点整治的问题之一。赵志国表示，保障合法的网址正常访问，是互联网发展的基本要求，无正当理由进行限制，严重影响了用户的体验，损害了用户的权益，扰乱了市场秩序。用户反映强烈?