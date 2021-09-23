工信部通报282款未完成整改APP 喜茶、掌上公交等上榜

站长之家(ChinaZ.com) 9月23日 消息:今日，工信部通报了2021年第10批《关于侵害用户权益行为的APP》。
工信部表示，依据相关法律法规，近期组织第三方检测机构对手机应用软件进行检查，重点对假日出行、民生服务类APP进行抽测。截至目前，尚有52款APP未完成整改。各通信管理局按照统筹部署，积极开展APP技术检测。截至目前，尚有282款APP未按时限要求完成整改。
工信部强调，上述APP应在9月29日前完成整改落实工作。逾期不整改的，将依法依规组织开展相关处置工作。
据存在问题的应用软件名单显示，驴妈妈旅游、掌上公交、如祺出行、go fun出行、e充电、喜茶等APP上榜。
|应用
|序号
|应用
|应用开发者
|应用
|应用
|所涉问题
|类别
|名称
|来源
|版本
|出行服务类
|1
|格林
|格林豪泰酒店（中国）有限公司
|360手机助手
|5.34.1
|违规收集个人信息
|APP强制、频繁、过度索取权限
|2
|我行我宿
|广州亿涵信息技术有限公司
|360手机助手
|v3.5.9
|违规收集个人信息
|APP强制、频繁、过度索取权限
|3
|驴妈妈旅游
|上海景域文化传播股份有限公司
|应用宝
|8.7.41
|超范围收集个人信息
|4
|游云南
|云南腾云信息产业有限公司
|应用宝
|4.19.2.500
|超范围收集个人信息
|5
|天下游
|北京天下在线科技有限公司
|豌豆荚
|13.1.22
|违规收集个人信息
|6
|彩贝壳
|上海绘享网络科技有限公司
|360手机助手
|5.0.4
|违规收集个人信息
|APP强制、频繁、过度索取权限
|7
|若途旅行
|青岛若途网络科技有限责任公司
|360手机助手
|7
|违规收集个人信息
|APP强制、频繁、过度索取权限
|8
|国网商旅云
|天津英大金财旅行社有限公司
|360手机助手
|2.5.4
|违规收集个人信息
|违规使用个人信息
|9
|顺风车
|河南拼客顺风车科技有限公司
|OPPO软件商店
|6.6.1
|欺骗误导强迫用户
|10
|滴答出行
|杭州滴答出行企业管理有限公司
|OPPO软件商店
|7.0.8
|超范围收集个人信息
|11
|叮嗒出行
|杭州金通互联科技有限公司
|应用宝
|4.10.11
|APP强制、频繁、过度索取权限
|12
|拼车
|杭州一喂智能科技有限公司
|应用宝
|7.0.8
|超范围收集个人信息
|13
|南方航空
|中国南方航空股份有限公司
|OPPO软件商店
|4.1.5
|超范围收集个人信息
|APP强制、频繁、过度索取权限
|14
|春秋航空
|春秋航空股份有限公司
|OPPO软件商店
|7.0.7
|强制用户使用定向推送功能
|15
|上海交通卡
|上海久誉软件系统有限公司
|应用宝
|202109.2
|违规收集个人信息
|16
|车来了
|武汉元光科技有限公司
|360手机助手
|4.14.4
|超范围收集个人信息
|17
|掌上公交
|厦门搜谷信息科技有限公司
|360手机助手
|4.2.0
|欺骗误导强迫用户
|18
|全能航班
|快玩科技（厦门）有限公司
|360手机助手
|1.0.6
|APP强制、频繁、过度索取权限
|欺骗误导强迫用户
|19
|如祺出行
|广州祺宸科技有限公司
|豌豆荚
|2.12.1
|APP强制、频繁、过度索取权限
|20
|EVCARD
|环球车享汽车租赁有限公司
|应用宝
|4.12.1.0
|强制用户使用定向推送功能
|APP强制、频繁、过度索取权限
|21
|悟空租车
|北京悟空出行科技有限公司
|应用宝
|5.7.7
|超范围收集个人信息
|22
|go fun出行
|北京首汽智行科技有限公司
|应用宝
|5.6.2.1
|违规使用个人信息
|强制用户使用定向推送功能
|APP强制、频繁、过度索取权限
|23
|松果出行
|北京快松果科技有限公司
|应用宝
|5.12.1
|强制用户使用定向推送功能
|24
|e高速
|山东高速信联科技股份有限公司
|360手机助手
|4.6.11
|超范围收集个人信息
|25
|车行易查违章
|广州车行易科技股份有限公司
|360手机助手
|7.3.4
|违规收集个人信息
|26
|橙牛汽车管家
|杭州达则科技有限公司
|360手机助手
|6.6.5
|违规收集个人信息
|APP强制、频繁、过度索取权限
|27
|凯励程
|成都路行通信息技术有限公司
|360手机助手
|6.9.5
|强制用户使用定向推送功能
|APP强制、频繁、过度索取权限
|28
|淘车位停车
|淘车位科技（广州）有限公司
|360手机助手
|12.9
|强制用户使用定向推送功能
|29
|辽宁高速通
|辽宁省高速公路运营管理有限责任公司
|360手机助手
|4.9.1
|违规收集个人信息
|30
|e充电
|国网电动汽车服务有限公司
|360手机助手
|3.5.30
|超范围收集个人信息
|违规使用个人信息
|强制用户使用定向推送功能
|餐饮外卖类
|31
|中国餐饮网
|泰州创拓文化传媒有限公司
|OPPO软件商店
|1.0.9
|APP强制、频繁、过度索取权限
|32
|1919吃喝
|四川快喝电子商务有限公司
|App Store
|7.6.4
|APP强制、频繁、过度索取权限
|33
|急先蜂
|海南添逸网络科技有限公司
|App Store
|3.0.0
|APP强制、频繁、过度索取权限
|34
|酒仙网
|酒仙网络科技股份有限公司
|App Store
|8.9.9
|APP强制、频繁、过度索取权限
|35
|集享联盟
|上海纳客宝信息技术有限公司
|App Store
|7.0.8
|APP强制、频繁、过度索取权限
|36
|喜茶GO
|HEYTEA
|App Store
|2.2.6
|APP强制、频繁、过度索取权限
|地图导航类
|37
|奥维互动地图
|北京元生华网软件有限公司
|360手机助手
|9.1.1
|强制用户使用定向推送功能
|APP强制、频繁、过度索取权限
|38
|图吧导航
|北京四维智联科技有限公司
|360手机助手
|10.3.4.e0b1eaf
|违规收集个人信息
|超范围收集个人信息
|APP强制、频繁、过度索取权限
|实用工具类
|40
|真实天气
|上海徽道信息技术有限公司
|快手
|2.1.9
|违规收集个人信息
|欺骗误导强迫用户
|41
|智能清理精灵
|广州小迈网络科技有限公司
|快手
|1.2.8
|违规收集个人信息
|APP频繁自启动和关联启动
|欺骗误导强迫用户
|42
|速连WiFi
|广州小迈网络科技有限公司
|快手
|1.1.6
|违规收集个人信息
|欺骗误导强迫用户
|应用分发平台上的App信息明示不到位
|43
|手机优化专家
|广州小迈网络科技有限公司
|快手
|1.1.2
|违规收集个人信息
|欺骗误导强迫用户
|应用分发平台上的App信息明示不到位
|44
|强力清理大师
|广州小迈网络科技有限公司
|快手
|1.1.3
|违规收集个人信息
|APP频繁自启动和关联启动
|欺骗误导强迫用户
|应用分发平台上的App信息明示不到位
|45
|七彩来电秀
|广州小迈网络科技有限公司
|快手
|1.5.2
|违规收集个人信息
|欺骗误导强迫用户
|46
|乐享WiFi
|广州小迈网络科技有限公司
|快手
|1.2.3
|违规收集个人信息
|欺骗误导强迫用户
|应用分发平台上的App信息明示不到位
|47
|吉祥来电秀
|广州小迈网络科技有限公司
|快手
|1.2.2.1
|违规收集个人信息
|欺骗误导强迫用户
|48
|极速WiFi精灵
|广州爱得深互娱网络科技有限公司
|快手
|1.1.1
|APP强制、频繁、过度索取权限
|欺骗误导强迫用户
|应用分发平台上的App信息明示不到位
|49
|北瓜电话
|南京乐知信息技术有限公司
|百度手机助手
|3.0.0.31
|违规收集个人信息
|50
|飞速清理大师
|重庆爱得威科技有限公司
|vivo应用商店
|2.19.3.4
|违规收集个人信息
|欺骗误导强迫用户
|应用分发平台上的APP信息明示不到位
|51
|出国翻译官
|北京七彩拇指科技有限公司
|360手机助手
|3.4.3
|违规收集个人信息
|欺骗误导强迫用户
|52
|GPS实时海拔
|福州乐迅网络科技有限公司
|360手机助手
|1.73
|APP强制、频繁、过度索取权限
|欺骗误导强迫用户