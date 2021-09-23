工信部通报282款APP

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工信部通报282款未完成整改APP 喜茶、掌上公交等上榜

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热点：工信部通报282款未完成整改APP 喜茶、掌上公交等上榜

2021-09-23 11:26 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 9月23日 消息:今日，工信部通报了2021年第10批《关于侵害用户权益行为的APP》。

工信部表示，依据相关法律法规，近期组织第三方检测机构对手机应用软件进行检查，重点对假日出行、民生服务类APP进行抽测。截至目前，尚有52款APP未完成整改。各通信管理局按照统筹部署，积极开展APP技术检测。截至目前，尚有282款APP未按时限要求完成整改。

工信部强调，上述APP应在9月29日前完成整改落实工作。逾期不整改的，将依法依规组织开展相关处置工作。

据存在问题的应用软件名单显示，驴妈妈旅游、掌上公交、如祺出行、go fun出行、e充电、喜茶等APP上榜。

应用序号应用应用开发者应用应用所涉问题
类别名称来源版本


出行服务类1格林格林豪泰酒店（中国）有限公司360手机助手5.34.1违规收集个人信息






APP强制、频繁、过度索取权限

2我行我宿广州亿涵信息技术有限公司360手机助手v3.5.9违规收集个人信息






APP强制、频繁、过度索取权限

3驴妈妈旅游上海景域文化传播股份有限公司应用宝8.7.41超范围收集个人信息

4游云南云南腾云信息产业有限公司应用宝4.19.2.500超范围收集个人信息

5天下游北京天下在线科技有限公司豌豆荚13.1.22违规收集个人信息

6彩贝壳上海绘享网络科技有限公司360手机助手5.0.4违规收集个人信息






APP强制、频繁、过度索取权限

7若途旅行青岛若途网络科技有限责任公司360手机助手7违规收集个人信息






APP强制、频繁、过度索取权限

8国网商旅云天津英大金财旅行社有限公司360手机助手2.5.4违规收集个人信息






违规使用个人信息

9顺风车河南拼客顺风车科技有限公司OPPO软件商店6.6.1欺骗误导强迫用户

10滴答出行杭州滴答出行企业管理有限公司OPPO软件商店7.0.8超范围收集个人信息

11叮嗒出行杭州金通互联科技有限公司应用宝4.10.11APP强制、频繁、过度索取权限

12拼车杭州一喂智能科技有限公司应用宝7.0.8超范围收集个人信息

13南方航空中国南方航空股份有限公司OPPO软件商店4.1.5超范围收集个人信息






APP强制、频繁、过度索取权限

14春秋航空春秋航空股份有限公司OPPO软件商店7.0.7强制用户使用定向推送功能

15上海交通卡上海久誉软件系统有限公司应用宝202109.2违规收集个人信息

16车来了武汉元光科技有限公司360手机助手4.14.4超范围收集个人信息

17掌上公交厦门搜谷信息科技有限公司360手机助手4.2.0欺骗误导强迫用户

18全能航班快玩科技（厦门）有限公司360手机助手1.0.6APP强制、频繁、过度索取权限






欺骗误导强迫用户

19如祺出行广州祺宸科技有限公司豌豆荚2.12.1APP强制、频繁、过度索取权限

20EVCARD环球车享汽车租赁有限公司应用宝4.12.1.0强制用户使用定向推送功能






APP强制、频繁、过度索取权限

21悟空租车北京悟空出行科技有限公司应用宝5.7.7超范围收集个人信息

22go fun出行北京首汽智行科技有限公司应用宝5.6.2.1违规使用个人信息






强制用户使用定向推送功能






APP强制、频繁、过度索取权限

23松果出行北京快松果科技有限公司应用宝5.12.1强制用户使用定向推送功能

24e高速山东高速信联科技股份有限公司360手机助手4.6.11超范围收集个人信息

25车行易查违章广州车行易科技股份有限公司360手机助手7.3.4违规收集个人信息

26橙牛汽车管家杭州达则科技有限公司360手机助手6.6.5违规收集个人信息






APP强制、频繁、过度索取权限

27凯励程成都路行通信息技术有限公司360手机助手6.9.5强制用户使用定向推送功能






APP强制、频繁、过度索取权限

28淘车位停车淘车位科技（广州）有限公司360手机助手12.9强制用户使用定向推送功能

29辽宁高速通辽宁省高速公路运营管理有限责任公司360手机助手4.9.1违规收集个人信息

30e充电国网电动汽车服务有限公司360手机助手3.5.30超范围收集个人信息






违规使用个人信息






强制用户使用定向推送功能
餐饮外卖类31中国餐饮网泰州创拓文化传媒有限公司OPPO软件商店1.0.9APP强制、频繁、过度索取权限

321919吃喝四川快喝电子商务有限公司App Store7.6.4APP强制、频繁、过度索取权限

33急先蜂海南添逸网络科技有限公司App Store3.0.0APP强制、频繁、过度索取权限

34酒仙网酒仙网络科技股份有限公司App Store8.9.9APP强制、频繁、过度索取权限

35集享联盟上海纳客宝信息技术有限公司App Store7.0.8APP强制、频繁、过度索取权限

36喜茶GOHEYTEAApp Store2.2.6APP强制、频繁、过度索取权限
地图导航类37奥维互动地图北京元生华网软件有限公司360手机助手9.1.1强制用户使用定向推送功能






APP强制、频繁、过度索取权限

38图吧导航北京四维智联科技有限公司360手机助手10.3.4.e0b1eaf违规收集个人信息






超范围收集个人信息






APP强制、频繁、过度索取权限
实用工具类40真实天气上海徽道信息技术有限公司快手2.1.9违规收集个人信息






欺骗误导强迫用户

41智能清理精灵广州小迈网络科技有限公司快手1.2.8违规收集个人信息






APP频繁自启动和关联启动






欺骗误导强迫用户

42速连WiFi广州小迈网络科技有限公司快手1.1.6违规收集个人信息






欺骗误导强迫用户






应用分发平台上的App信息明示不到位

43手机优化专家广州小迈网络科技有限公司快手1.1.2违规收集个人信息






欺骗误导强迫用户






应用分发平台上的App信息明示不到位

44强力清理大师广州小迈网络科技有限公司快手1.1.3违规收集个人信息






APP频繁自启动和关联启动






欺骗误导强迫用户






应用分发平台上的App信息明示不到位

45七彩来电秀广州小迈网络科技有限公司快手1.5.2违规收集个人信息






欺骗误导强迫用户

46乐享WiFi广州小迈网络科技有限公司快手1.2.3违规收集个人信息






欺骗误导强迫用户






应用分发平台上的App信息明示不到位

47吉祥来电秀广州小迈网络科技有限公司快手1.2.2.1违规收集个人信息






欺骗误导强迫用户

48极速WiFi精灵广州爱得深互娱网络科技有限公司快手1.1.1APP强制、频繁、过度索取权限






欺骗误导强迫用户






应用分发平台上的App信息明示不到位

49北瓜电话南京乐知信息技术有限公司百度手机助手3.0.0.31违规收集个人信息

50飞速清理大师重庆爱得威科技有限公司vivo应用商店2.19.3.4违规收集个人信息






欺骗误导强迫用户






应用分发平台上的APP信息明示不到位

51出国翻译官北京七彩拇指科技有限公司360手机助手3.4.3违规收集个人信息






欺骗误导强迫用户

52GPS实时海拔福州乐迅网络科技有限公司360手机助手1.73APP强制、频繁、过度索取权限






欺骗误导强迫用户


  • 工信部通报282款APP相关资讯推荐
关键词：

  • 工信部通报210款未按要求整改APP

    就在刚刚，工信部公布了2021年第9批关于侵害用户权益行为的APP通报。工信部称，各通信管理局依据《网络安全法》等法律法规，积极组织开展手机应用软件监督检查。截至目前，检查发现尚有210款APP未按要求完成整改。

    工信部 APP 搜狗

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    App 开屏弹窗 工信部

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    搜狐 搜狗 股票

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    工信部 App 蜻蜓FM

  • 67APP因未完成整改下架！工信部：还有210款未完成整改

    8月25日工信部发布通报，近期，我部重点针对APP违规索取权限、开屏弹窗信息骚扰用户等问题进行了回头看”。对仍存在问题的APP（2021年第6、7批）进行了公开通报。检查发现尚有210款APP未按要求完成整改，要求在9月1日前完成整改落实工作。各通信管理局按照工信部统筹部署，积极开展APP技术检测。截至目前，尚有67款APP未按时限要求完成整改。这67款被下架APP包括：蜻蜓FM、汽车头条、万顺叫车、桌面天气预报、美创商城、全民英杰传

    蜻蜓fm 个人信息

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    就在刚刚，上海市通信管理局宣布，对存在违规索取权限、开屏弹窗信息骚扰用户等问题的APP进行公开通报。上海市通信管理局称，尚有22款APP未按时限要求完成整改，已依法下架;尚有20款APP，应按要求在9月1日前完成整改落实工作，逾期不整改的，将依法依规进行处置。

    App 弹窗 隐私

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