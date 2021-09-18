库克：和Epic Games的诉讼案将使一些App Store的争议被搁置

分享文章
撤稿纠错
首页 > 业界 > 关键词 > 库克最新资讯 > 正文

库克：和Epic Games的诉讼案将使一些App Store的争议被搁置

2021-09-18 16:37 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）9月18日 消息:苹果CEO蒂姆库克在一次公司内部会议上告诉苹果员工，他希望从Epic Games诉讼中继续前进，并表示他希望判决能够平息有关App Store的一些问题。

库克，苹果CEO

在本周早些时候发布iPhone13、Apple Watch Series7和 iPad 之后，库克在全体员工会议上与员工进行了交谈。

库克对苹果员工表示:“如果你还记得App Store建立初期的目的是什么，那就是App Store成为用户值得信赖的地方，这样他们就可以去探索和发现应用程序，这对开发者来说是一个很好的商机。”

库克还表示:“他们（Epic Games）一再要求我们区别对待他们，我们拒绝了，他们就以10项不同的理由起诉我们。法院裁定其中9项支持苹果，1项支持 Epic。最重要的是，他们裁定苹果不是一家垄断公司，这一点我们一直都知道。苹果处于一个竞争激烈的市场。”

库克接着说，他认为该裁决“非常好，试图将一些讨论放在App Store 上”，而就针对该公司的判决而言，他淡化了这一变化，并表示只会影响到一点点。同时库克表示有点期待继续向前推进。

在此前的官方声明中，苹果表示:今天，法院确认了我们一直知道的:App Store没有违反反垄断法。正如法院承认的那样，App Store成功并不违法。苹果在开展业务的每个领域都面临着激烈的竞争，我们相信客户和开发者选择我们是因为我们的产品和服务是世界上最好的。我们仍然致力于确保App Store是一个安全且值得信赖的市场，支持蓬勃发展的开发者社区和提供超过210万个美国工作岗位，并且规则平等适用于所有人。

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 亚马逊的AppStore首次出现在Microsoft Store中

    随着即将到来的Windows11，微软正计划引入对Android移动应用程序的支持。该公司正在开发自己的Android子系统，用户将能够把移动应用钉在开始菜单和任务栏上。微软的应用商店并不像GooglePlay商店和苹果App Store那样受欢迎，但它正在慢慢变好。Windows 11旨在通过同时启用对两个关键功能的支持来改善这一状况：未打包的Win32桌面程序和类似原生的Android应用支持。亚马逊的AppStore已经在微软商店被发现，但目前你还不能下载它。要

    亚马逊 微软 苹果

  • 苹果回应韩国拟禁止AppStore抽成：威胁隐私保护 用户有风险

    痛并快乐着”，这也是当前不少受苹果税”困扰的水果机机主，最大的使用感受了吧。如果说在AppStore下载苹果游戏或者应用，苹果收取一定的抽成费无可厚非，但是如果在软件内付费购买，甚至是直播打赏，苹果还有抽成30%，这样的吃相也难怪被众多网友批难看。因而，网络上也有不少反对苹果税”的声音。近日，韩国针对苹果税”、谷歌税”等问题，也率先开始了治理。8月25日消息，据报道，韩国国会立法和司法委员会预计将批准一项被称为

    苹果 谷歌 商品

  • 向日葵”入选8月AppStore商务TOP100榜前20，远程协助成为刚需

    近日，知名智库“网经社电子商务研究中心”发布了《 2021 年 8 月AppStore中国免费榜（商务）TOP100》，该榜单统计了截止 2021 年 8 月 17 日下午1:59: 48 时AppStore国区商务类软件的下载数据，其中贝锐旗下的远程协助软件“向日葵远程控制”位列第20。值得一提的是，在该榜单的前 20 名中，除去部分平台软件的商户端，“向日葵”是少数跻身前 20 的工具类软件之一，这是近年来以远程办公、远程协助为代表的远程控制需求逐渐成为?

    ppStore

  • Epic要求苹果让《堡垒之夜》在韩国的App Store重新上架

    Epic希望公司让旗下的对阵游戏《堡垒之夜》重新出现在韩国App Store上架。该公司近日发布了一条推文，宣布它已要求苹果恢复该公司的开发者帐户，以便可以在韩国App Store 上重新发布这款热门游戏。该公司表示，它计划为玩家用户提供自己的和苹果的应用内购买系统。

    Epic 苹果 堡垒之夜

  • 明年开始苹果允许阅读器App绕开App Store完成支付

    苹果在9月1日宣布，App Store 即将迎来更新，本次更新意味着日本公平贸易委员会（JFTC）对 App Store 的一项调查宣告结束。从明年开始，阅读器类App的开发者可以在App内提供访问其网站的链接，以便用户设置或管理帐户，这将使得开发者可以让用户绕过苹果进行支付。

    苹果 AppStore 阅读器

  • AppleToo致信库克：要求苹果采取行动 遏制骚扰/歧视等

    本周五，AppleToo 运动向苹果首席执行官蒂姆·库克（TimCook）发出公开信，要求该公司对包括骚扰和歧视在内的工作场所问题报告采取行动。发布在 AppleToo网站上的这封致库克和苹果公司领导团队的信说，该公司没有充分履行对“多样性、公平和每个人都能完成其最佳工作的环境”的承诺。上周，一群苹果员工发起了一个名为Apple Too的职场抗争运动，旨在揭露苹果公司内部长期存在的职场压迫现象。Apple Too有着此前席卷全球的“#MeToo?

    苹果 库克 网站

  • 外媒评EpicApp Store案裁定：苹果让利才是对大家最好的结果

    在美国地方法院法官冯娜·冈萨雷斯·罗杰斯（Yvonne Gonzalez Rogers）作出判决之后，吃瓜群众们对于 Epic Games 诉苹果 App Store 一案也主要分成了两派观点。一些人认为，Epic Games 已经赢得了这场胜利。与此同时，也有人认为苹果这次并不亏。Apple Insider 指出：对于习惯了 App Store 生态的用户来说，他们可以放心地将任何有需要的 App 安装到 iPhone 上，但它们其实只是全球 10 亿 iPhone 用户群体中的一小部分。但是对于想

    苹果 epic

  • Epic胜诉并不代表着《堡垒之夜》近期就能重回App Store

    虽然在和苹果的诉讼案中 Epic 胜诉了，但这并不代表着热门吃鸡游戏《堡垒之夜》（Fortnite）就能重回 App Store。法官没有说要求苹果恢复该游戏，而且苹果和 Epic 都没有表示它将很快回来。事实上，Epic 似乎已经表示，它对裁决不满意，暂时不会恢复《堡垒之夜》。在一条推文中，Epic 首席执行官蒂姆·斯威尼（Tim Sweeney）写道，《堡垒之夜》将在“Epic 能够提供应用内支付并与苹果应用内支付公平竞争的时候和地方”回归。另外，

    epic 苹果 游戏

  • Apple Store在iPhone 13和Apple Watch Series 7发布会活动开始前关闭

    苹果已经关闭了其在线Apple Store以完成新货品上架，为周二的iPhone13和其他产品的发布做准备。按照苹果发布日的惯例，该公司已将其在线Apple Store和AppleStore应用切入维护模式。访问者将看到一条信息，说明该页面将"马上回来"，并配有多种颜色的苹果标志动画。虽然苹果公司会定期关闭在线Apple Store进行维护，但通常是在有重大发布会的日子里，维护时间长达数小时。由于周二的"加州来电"活动发生在当天晚?

    苹果 来电 ipad

  • Spotify CEO 肯定 App Store 规则调整，但苹果没有解决问题

    Spotify 创始人兼 CEO Daniel Ek表示，他同意苹果此举是「朝着正确方向迈出的一步，但它并没有解决问题」。开发者希望看到一个明确、公平的规则，目标是一劳永逸地恢复竞争，而不是一次次采取武断的、利己的步骤。他同时表示，将继续推动一个真正的解决方案。

    Spotify 苹果 AppStore

  • 苹果表示不会让Epic将《堡垒之夜》带回韩国区App Store

    苹果公司表示，它不会让Epic Games回到AppStore，直到他们同意"按照与其他人相同的规则行事"。今天早些时候，Epic要求苹果恢复其开发者账户，以便它能在完成修法后的韩国区域重新发布iOS版《堡垒之夜》，韩国最近通过了一项法案，迫使苹果和Google允许备用的应用内支付系统。然而，苹果坚持认为它根本没有义务让Epic进入App Store。"正如我们一直所说的，如果Epic同意和其他人一样遵守同样的规则，我们将欢迎他们回到App Store，"?

    苹果 epic 游戏

  • TheVerge：Epic诉苹果App Store案件最终闹得两败俱伤

    在今年 5 月的 Epic 诉苹果 App Store 案件庭审期间，伊冯娜·冈萨雷斯·罗杰斯（Yvonne Gonzalez Rogers）法官推动达成了两家公司都不太满意的妥协。但在 TheVerge 的 Sean Hollister 看来，双方其实都没有赢得胜利，且 Epic 的损失要更大一些。首先，Rogers 法官宣布了一项让大家喜闻乐见的永久性禁止令，即苹果不得阻止 iPhone 用户选择替代支付方式，且开发者有望引入 App Store 内购之外的渠道。然而对于 Epic 来说，其在 iOS

    epic 苹果 游戏

  • 分析师：与Epic的诉讼案最多影响App Store收入下降2%

    摩根士丹利表示，美国地方法院最近在Epic Games与苹果公司的裁决可能对苹果的App Store收入影响有限，即使在最坏的情况下，影响App Store收入也最多为2%。

    AppStore Epic 苹果收入

  • 苹果回应与 Epic Games 官司：商业模式不会改变

    虽然Epic Games已经提出上诉，表明其对裁决的不满，但苹果称这是一个「巨大的胜利」。苹果公司没有表示它计划对该判决提出上诉，根据目前的法院命令，该公司在90天内必须允许所有应用程序链接到外部网站进行应用内购买。

    Epic 苹果 AppStore

  • Epic Games针对法院就苹果垄断案的裁决提出上诉

    Epic Games已经对9月10日对苹果公司诉讼案的裁决提出上诉，要求美国第九巡回上诉法院重新审理此案。周日提交的裁决上诉书很简短，只有一个段落，在其20页的篇幅中，大部分都是代理声明，和以前一样，原告被列为Epic Games，而苹果则担任被告的角色。简短的上诉是通知Epic"就2021年9月20日作出的最终判决以及导致或产生该判决的所有命令向美国第九巡回上诉法院提出上诉，包括但不限于第52条关于案情审理后的命令和永久禁令，每个命?

    epic 苹果 twitter

  • OPPO Watch 2 ECG版明天发布：内置独家的“电子宠物”

    各大手机厂商纷纷选择9月发布新品，OPPO也不例外，明天（9月16日）晚18点，OPPO将举办秋季新品发布会，正式带来Find X3 Pro摄影师版和全新的ColorOS 12。值得一提的是，本次发布会还将带来更强大的OPPO Watch 2 ECG版，比普通版本新增了心电检测与不规则心律监测功能，这意味着OPPO Watch 2是符合规范的医疗器械设备，可以提供医用级别精度的ECG功能。不只如此，OPPO中国区总裁@刘波Bobee 透露，OPPO Watch 2 ECG版还将内置独家健?

    oppo watch 手表

  • Riot Games网游《Valorant》在Windows 11上强制要求开启TPM 2.0

    Windows 11终于要在10月5日到来了，它将正式要求支持TPM 2.0和安全启动的较新处理器。微软社区最热门的话题之一是是否可以通过Windows Update在PC上获得Windows 11，很多用户对此感到困惑。微软已经确认，用户可以在旧机器上尝试Windows 11，但他们不必指望公司提供任何支持或更新。Windows 11的最低系统要求包括第八代处理器，AMD Ryzen二代或更新版本。除了较新的处理器外，还需要TPM 2.0和安全启动特性。对于那些不知道的人来说

    微软 iot 游戏

  • Epic Games表示不服苹果垄断案裁决 继续提出上诉

    据国外媒体报道，上周五法官对Epic Games诉苹果反垄断案做出判决，认为苹果“没有违反反垄断法”，而Epic Games表示不服，已于前日提出上诉。

    苹果 epic netflix

  • 浅析App Store未来调整：“按钮”和“外部链接”会是个争议点

    Epic Games 起诉苹果的案件暂告段落，法官做出了一项冗长的裁决，认为 Epic 未能证明苹果在移动游戏交易中具有垄断地位。更重要的是，法院认为苹果阻止 App Store 中其他支付方式的规则是反竞争的，目前已经发布禁令要求苹果停止这种行为。具体而言，法院认为苹果正在从事“反竞争行为”，苹果的反转向条款向消费者隐藏了关键信息，非法扼杀了消费者的选择。为了解决这个问题，法院发布了以下永久禁令，禁止苹果有针对其他支付系统

    苹果 epic airpods

  • 外媒：苹果App Store的妥协避重就轻 难逃全球审查

    苹果公司为App Store制定的规则已经成为全球诉讼、监管调查以及立法的目标。在过去一周时间内，苹果连续对App Store政策进行了两次调整，但是这些微调无法解决外界提出的最大顾虑。

    苹果 AppStore

这篇文章对你有价值吗？

  • 热门标签
人生重开模拟器 显卡天梯图 SEO问答 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 手机CPU天梯图 好物榜 音质最好的头戴式耳机 降噪耳机排行榜 全球耳机品牌排行榜

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM