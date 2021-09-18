库克：和Epic Games的诉讼案将使一些App Store的争议被搁置

站长之家（ChinaZ.com）9月18日 消息:苹果CEO蒂姆库克在一次公司内部会议上告诉苹果员工，他希望从Epic Games诉讼中继续前进，并表示他希望判决能够平息有关App Store的一些问题。

在本周早些时候发布iPhone13、Apple Watch Series7和 iPad 之后，库克在全体员工会议上与员工进行了交谈。

库克对苹果员工表示:“如果你还记得App Store建立初期的目的是什么，那就是App Store成为用户值得信赖的地方，这样他们就可以去探索和发现应用程序，这对开发者来说是一个很好的商机。”

库克还表示:“他们（Epic Games）一再要求我们区别对待他们，我们拒绝了，他们就以10项不同的理由起诉我们。法院裁定其中9项支持苹果，1项支持 Epic。最重要的是，他们裁定苹果不是一家垄断公司，这一点我们一直都知道。苹果处于一个竞争激烈的市场。”

库克接着说，他认为该裁决“非常好，试图将一些讨论放在App Store 上”，而就针对该公司的判决而言，他淡化了这一变化，并表示只会影响到一点点。同时库克表示有点期待继续向前推进。

在此前的官方声明中，苹果表示:今天，法院确认了我们一直知道的:App Store没有违反反垄断法。正如法院承认的那样，App Store成功并不违法。苹果在开展业务的每个领域都面临着激烈的竞争，我们相信客户和开发者选择我们是因为我们的产品和服务是世界上最好的。我们仍然致力于确保App Store是一个安全且值得信赖的市场，支持蓬勃发展的开发者社区和提供超过210万个美国工作岗位，并且规则平等适用于所有人。