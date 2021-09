据外媒报道,美国电视艺术与科学学院(ATAS)宣布,Apple TV+原创节目《For All Mankind》和《Calls》为这家位于库比蒂诺的科技巨头赢得了2021年艾美奖。当地时间周三,ATAS宣布了第73届艾美奖的获奖名单,包括动画、互动编程和动作设计等评审团奖项。其中,《For All Mankind》获得了艾美奖互动节目类的杰出创新奖,尤其是苹果跟该剧一起推出的增强现实(AR)应用。互动媒体总监Lori Schwartz表示:“《For All Mankind》的出色作品展