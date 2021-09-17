女子网购32次买真退假被抓 涉案金额达22466元

站长之家（ChinaZ.com）9月17日 消息:据我苏特稿报道，江苏盐城一女子孙某因网购32次买真退假被抓，涉案金额超2万元。
原来，孙某花2000多元在网上买了个名牌包，2天后她申请退款，并把一无用旧皮包寄回去。当快递员收货后，平台会立即将这个款项退回给用户。孙某就是利用这个机制，调换了平台上面的新的商品，以此方式进行诈骗。
半年内，孙某相继购买32次商品并退货退款，金额达22466元。目前，孙某已被采取刑事强制措施，非法所得均已退还，案件进一步侦办中。
站长之家（ChinaZ.com）9月17日 消息:据我苏特稿报道，江苏盐城一女子孙某因网购32次买真退假被抓，涉案金额超2万元。
原来，孙某花2000多元在网上买了个名牌包，2天后她申请退款，并把一无用旧皮包寄回去。当快递员收货后，平台会立即将这个款项退回给用户。孙某就是利用这个机制，调换了平台上面的新的商品，以此方式进行诈骗。
半年内，孙某相继购买32次商品并退货退款，金额达22466元。目前，孙某已被采取刑事强制措施，非法所得均已退还，案件进一步侦办中。
过去十年，电商因为便捷、性价比高等因素，已逐步取代过去线下实体店购物的“第一”地位，进而深深地改变着大家的生活方式。此次受疫情影响，“无接触购物”的需求更是催生着网购电商的进一步繁荣。据人民日报海外网消息称，美国战略咨询公司贝恩资本今日发布的《亚太地区未来零售业：如何高速发展》报告称，后疫情时代，亚太地区将向全球贡献大约四分之三的零售增长、三分之二的网购增长，中国网购趋势将极大地影响全球零售行业。
抖音发布《抖音网络诈骗打击治理报告（2021年1月至6月）》（以下简称“报告”）。报告显示，2021年1月至6月，抖音安全中心主动封禁涉嫌诈骗帐号超过80万个，拦截下架涉嫌诈骗视频内容超过100万条。同时，抖音安全中心与多地警方跨平台联动，落地打击网络诈骗团伙57个，抓获诈骗分子273人。
据报道，科技零售业者Newegg已经开始接受型号GP-P850GM和GP-P750GM的技嘉电源的退货程序。据称，技嘉的这两个SMPS型号在出厂的设定上存在一些问题，这使其在高负载情况下容易发生爆炸起火，零售商新蛋还在其Newegg Shuffle套餐中把这些设备与高功耗的高端显卡捆绑在一起，这更是加大了爆炸几率。现在，在新蛋公司发出的一封电子邮件中，该零售商巨头已经要求符合条件的客户作出回应，如果他们的技嘉电源型号属于技嘉公司早些时候在
社交应用的出现打破了社交壁垒，哪怕身处天南海北也能畅所欲言。Soul作为Z世代社交应用，所打造的无压力社交平台吸引了众多年轻人的目光。杀猪盘此前在社交平台大肆横行，Soul为防患于未然，用科学的手段捍卫平台安全。Soul大力打击杀猪盘近日，根据相关媒体发布报道指出，“跟随灵魂找到你”的社交平台Soul一直加强对网络诈骗的打击力度。Soul官方也发声：网络违法犯罪是全互联网行业面临的严峻问题，社交平台更是其中的高危地区?
9月7日消息，据媒体报道，前不久江苏南京刘先生发现父亲在家手机聊天，神色慌张，担心父亲遇上网络诈骗，立刻带他来到派出所。经民警询问，刘先生父亲和一女网友裸聊，对方让其下载了一个APP，套取了其手机通讯录的信息，以裸聊视频为要挟，要求其转账8000元。所幸刘先生及时察觉，避免了损失。今天下午，腾讯客服官方提醒，请广大网友洁身自好，拒绝裸聊。腾讯客服表示，在裸聊诈骗中，不法分子会瞄准有稳定职业、收入不错的男性?
网络犯罪分子正在发起一个新的骗局，利用Kanye West的《Donda》专辑的发行，在互联网上分发包含恶意软件的假专辑。网络安全公司卡巴斯基研究了这一事件，以了解威胁者是否在互联网上传播任何恶意软件。他们强调，其中一个骗局是针对备受期待的媒体（电影、音乐）的发布，因为他们可以将恶意代码放在可以轻易下载的假文件中。这个特殊的骗局尝试涉及将假的恶意文件上传到互联网上，这些文件与电影《黑寡妇》问世前的文件相似。Kanye
如今网络诈骗越来越猖狂，大多数人会认为中老年人更易受骗。其实，作为互联网原住民的“90后”“00后”等年轻一代，早已成为诈骗团伙的主要目标。
俗话说书中自有颜如玉，书中自有黄金屋，教育一直以来都是我国头等大事，随着经济生活水平的不断提高，家长们更加重视小孩的教育与此同时，各式各样的课外辅导班，线上教育如雨后春笋般纷纷冒尖，在这种情况下难免会出现教育资源陷阱。捷信消费金融有限公司（以下简称“捷信”）作为一家致力于为消费者服务的金融公司此次为各位家中和孩子们带来安全消费小妙招。暑期“充电” 不要轻信“免费资源”近期，广东、贵州、浙江等多地家?
今日，南京市警方发布案例称，有团伙通过二手平台销售廉价苹果手机，19人团伙诈骗141万元被公诉。警方称，经查，该团伙用低价和其它正品苹果手机的外观视频和图片诱导，添加被害人微信私下交易，随后邮寄翻新、组装的廉价山寨苹果手机。
近日，天津@平安武清 民警接银行报警称，一大娘执意要向未知账户转账2万。面对大家劝说，大娘仍对微信中的美国男朋友”深信不疑。喂，是麦克吗？我是杰克！”民警拨通其男友”语音，听筒中竟传出流利的中文，听出民警的调侃，美国男友”立即挂断了电话。视频有网友为民警的幽默点赞，并直言真是太有趣： 你是迈克吗 我是杰克 哈哈哈哈哈......还有网友调侃称，天津真的随时群口，天津职业说相声的特别努力 否则一不小心就会被老百?
9月6日晚间，两大在港股的科技巨头腾讯控股和小米集团双双披露了回购事项，斥资均超过1亿港元。根据小米集团发布的公告来看，公司于2021年9月6日在香港交易所回购798万股，回购价格在24.9港元/股-25港元/股，耗资1.99亿港元。公告显示，自普通决议案通过以来，小米集团公司在7月8日、7月23日、8月26日、8月27日、8月30日相继进行股票了回购，今年以来回购股票达到3938万股，占已发行股份的0.16%，初步估算回购金额超过8亿港元。前?
为持续履行消费金融企业的社会责任和义务，北银消费金融一直在积极的深入开展金融知识教育工作，推进金融知识普及工作，提高大家对金融新业态的认知和理解，共创和谐的金融环境。当下的各类网络金融骗局，诈骗分子日趋集团化、专业化，且手段不断翻新。作为网络金融用户，只要做到保管好“一卡、二码、三要素”，牢记“四要三不要”，就可有效防范金融诈骗。北银消费金融一卡妥善保管好银行卡和网银盾，不要借给他人使用电子银行密
百利好为进一步遏制投资诈骗违法犯罪活动，同时积极响应国家在防范投资诈骗的相关政策，现以反诈骗宣传为切入点，总结百利好多年来平稳运营中成功反诈的经验，帮助投资者了解诈骗手段，切实增强广大投资者预防投资诈骗的能力。百利好提醒各位投资者防诈做这「三要」要保密第一步:妥善保管交易账号及密码，并定期更改交易密码;切勿使用容易被他人猜中、连续数字或个人资料作为您的密码，如出生日期、电话号码等。要谨慎第二步:平衡?
骗子年年有，假期又冒头。游戏诈骗如同寄生虫，蚕食着游戏的生命力，吸玩家的血。不少受害者在受骗之后，陷入到深深的自责和悔恨中。值此暑期诈骗频发之际，腾讯游戏安全中心联合腾讯守护者计划 、腾讯举报中心共同举办了“夏日游戏安全三重奏”活动，携手广州反诈中心出品系列趣味反诈宣传片、漫画，生动再现真实诈骗案例，对诈骗套路抽丝剥茧，如此特殊的暑期游戏防骗指南，受到了不少玩家的关注。超高收益不可信，无法提现要你?
打击杀猪盘，已经成为所有网络社交平台的共同目标。Soul作为全国反电信网络诈骗联盟企业之一，不仅加强了自身机制，建立了完善的风控体系与严格的打击手段，而且还在潜移默化中，通过科普等方式提高了用户的防范意识，做到了双管齐下。Soul携手公安部第三研究所展示打击杀猪盘措施及成果Soul一直高度重视并切实履行平台的社会责任，采取多项措施打击诈骗等违法犯罪行为。作为将用户的网络安全和反诈骗保护放在突出位置的Z世代社交?
抖音电商发布了“珠宝文玩”行业售后政策变更的公告称，自2021年8月26日起，珠宝文玩行业除定制、投资金银类目外，全量类目需支持【7天无理由退货】服务。
为有效预防投资诈骗犯罪，提高投资者的防范意识，百利好近期以宣传防范为主攻点、突破口，全力打好反诈宣传“攻坚战”，织密投资诈骗防范圈。现针对出现的新型投资诈骗模式进行分解，希望能帮助到各位投资者快速识别相关套路骗局!套路一:建立人设 引诱跟投「大V跟投」是利用个别投资者偏爱内幕消息及赚快钱的心态，吸引投资人关注其虚拟直播间，并通过直播的形式在直播间推荐股票/独家消息，诱骗投资者高价接盘。这种方式的隐蔽性?
您大学期间在支付宝开通花呗与借呗，现需撤销关闭。”今日，央视报道了所谓注销支付宝学生账户类诈骗，并提醒大家注意防范。最近，多地发生注销学生账户”类诈骗案。骗子自称按规定注销学生账户，诱骗受害者将借贷额度清零”，实为贷出真金白银”并将钱转走。报道称，诈骗分子首先会通过违法的渠道获取了很多学生的一些个人信息，给学生拨打电话时会告诉你的姓名，你的身份证号以及你学校的相关信息，目的就是为了能够跟你建立信任
百利好发现目前的投资骗局形式愈发多样化,加之投资诈骗开始呈公司化运作、传销式管理,投资者一旦落入圈套,有可能血本无归。百利好作为正规投资平台,如何帮助投资者了解识别诈骗套路成为近期的重点工作之一!为此,百利好深入研判投资诈骗的犯罪特点,切实增强广大投资者预防投资诈骗的能力。防范投资诈骗 从做好「三不」开始常言道,打蛇打七寸,无论投资诈骗形式套路如何变化,在投资过程中坚持做好「三不」便可有效防范,保障各位投资者
抖音电商发布公告，就修订《“安心购”服务规范》向用户征集意见，意见征集期为2021年8月30日—2021年9月6日。
夏末秋初，一年一度的苹果科技春晚又来了，并且全新的iPhone13系列也如约而至。尽管相比于此前的爆料信息，iPhone13系列的产品表现并没有太多出..
据媒体Business Korea报道，有消息人士表示，苹果正在开发两款折叠屏手机，预计将在2023年问世。报道称，苹果折叠屏手机的折叠形态或将采用左右开..
凤凰网科技讯 北京时间9月19日消息，太空探索技术公司SpaceX CEO马斯克通过社交媒体宣布捐款5000万美元（约合人民币3.25亿元），以帮助“Inspirat..
【TechWeb】9月19日消息，据国外媒体报道，随着上海超级工厂产量的提升，特斯拉也将这一工厂生产的电动汽车，出口到了欧洲等市场，去年10月份开始..
经过755天的维权，特斯拉Model S车主韩潮终于胜诉，特斯拉销售欺诈成立，被驳回上诉，退一赔三。韩潮此前介绍，2019年6-8月，这辆车辆频繁发生问题..
【TechWeb】9月19日消息，微信支付正式上线“中秋花灯会”活动，解锁节日新玩法。用户打开“微信支付有优惠”小程序即可进入专区参加“中秋花灯会..
9月15日-17日，AutoSec第五届中国汽车网络安全周在上海举办。作为智能汽车安全领域最具影响力的年度盛会之一，本次会议荟聚了400余名专业参会嘉宾..
现代都市中，厨房是生活中不可缺少的重要功能区，而随着用户需求的升级，厨房也被赋予了更多的期待与关注。比如卡萨帝厨房，被越来越多的用户关注..
中秋国庆佳节将至，又到了团圆欢聚、走亲访友的重要时节。各大商超张灯结彩，欢乐的节庆氛围在全国点燃。近年来，随着健康消费新时尚的兴起，佳节..
【TechWeb】9月19日消息，中秋小长假，今年广东东莞居民除了可以赏月、吃月饼，还多了一个节目抢新一期“乐购东莞”消费券，与家人朋友一起乐享双..
【TechWeb】9月19日消息，据国外媒体报道，本周四，SK创新在官网宣布，公司特别股东大会已同意剥离电池业务和石油勘探开发业务，在10月1日成立新的..
自动“自动重置未使用的应用的权限”是 Google 在 Android 11 系统中引入的一项隐私功能，帮助用户自动限制不经常使用的应用程序。该功能此前仅限..
【TechWeb】据深圳特区报消息，9月18日，财政部、工业和信息化部、科技部、国家发展改革委、国家能源局近日联合印发《关于启动燃料电池汽车示范应..
10月份有好莱坞大片可看了，电影《沙丘》、《007无暇赴死》分别定档10月22日、10月29日。其中《沙丘》是科幻电影，由传奇影业、华纳兄弟公司联合出..
今年7月，中兴全新屏下摄像旗舰中兴Axon 30 5G正式发布，售价2198元起。日前，中兴通讯终端事业部总裁倪飞 晒出了一段预热视频，倪飞表示，中兴Ax..
SushiSwap 首席技术官表示，该公司的 MISO 平台近日受到了软件供应链的攻击。SushiSwap 是一个社区驱动的去中心化金融（DeFi）平台，方便用户交换..
近日科学家发现了一种寄生细菌驱动的操纵机制，能够用来延缓植物的衰老。这也为粮食作物提供了一种免受疾病威胁的新保护方法。近期发表在《Cell》..
2018 年，研究人员在沙特阿拉伯北部发现一系列真人大小的骆驼雕塑，当时他们预估这些艺术品可以追溯到大约 2000 年前。不过最新一项研究表明，这个..
据大疆车载官方微信公众号消息，大疆车载官方表示，与其说大疆是无人机公司，倒不如说大疆是专注于智能机器人研究的公司来的贴切。而无人机是其中..
据报道，9月18日，教育部发文，教育部会同中央网信办、工业和信息化部、公安部、民政部、市场监管总局印发通知，就做好现有线上学科类培训机构由备..