女子网购32次买真退假被抓 涉案金额达22466元

据报道，科技零售业者Newegg已经开始接受型号GP-P850GM和GP-P750GM的技嘉电源的退货程序。据称，技嘉的这两个SMPS型号在出厂的设定上存在一些问题，这使其在高负载情况下容易发生爆炸起火，零售商新蛋还在其Newegg Shuffle套餐中把这些设备与高功耗的高端显卡捆绑在一起，这更是加大了爆炸几率。现在，在新蛋公司发出的一封电子邮件中，该零售商巨头已经要求符合条件的客户作出回应，如果他们的技嘉电源型号属于技嘉公司早些时候在