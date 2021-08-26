苹果副总裁葛越：苹果的目标是所有产品只使用再生和可再生材料

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苹果副总裁葛越：苹果的目标是所有产品只使用再生和可再生材料

2021-08-26 14:20 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月26日消息:今天首届「ESG全球领导者峰会」正式举行，主题为「聚焦ESG发展，共议低碳可持续新未来」。苹果公司副总裁、大中华区董事总经理葛越女士在「科技创新对零碳转型的意义」主题部分发表演讲。

苹果

葛越表示，之前Apple就公布了一项雄心勃勃的计划，即在2030年之前全产业链和全产品生命周期实现碳中和。苹果的目标是， 通过生产持久耐用的产品，更加充分地利用好其中的原材料。苹果设立的另一项宏愿是，有朝一日Apple所有的产品和包装都只使用再生的和可再生的材料。

以下为苹果公司副总裁葛越演讲实录：

Apple 的环保创新

各位领导，各位嘉宾:

大家好!非常感谢新浪邀请我参加本年度的ESG 领导者峰会。很荣幸能够借今天这个机会，与大家分享 Apple 是如何运用各种创新的方法应对全球环境问题。 气候变化是我们这个代面临的最大挑战之一。无论是清洁的空气，还是充足的⻝物和安全的饮用水，乃至公共卫生等一系列人类生存的基本条件，都受到了气候变化的威胁。这意味着我们做出的改变，比如所有运营场所实现碳中和，不仅仅会影响我们的工厂、店和办公室，还将让我们周边更广泛的社区受益。之前Apple就公布了一项雄心勃勃的计划，即在2030年之前全产业链和全产品生命周期实现碳中和。

当看到 Apple 在循环经济领域的创新所带来的减排潜力时，我们非常兴奋。我们的目标是， 通过生产持久耐用的产品，更加充分地利用好其中的原材料。我们设立的另一项宏愿是，有朝一日 Apple 所有的产品和包装都只使用再生的和可再生的材料。

所有这些计划都将利于我们碳中和目标的实现:向清洁能源的转变，提高能效的努力，以及通过我们的闭环经济设想实现材料的再循环利用。

很多人问我们，在经济收益和环境代价之间，我们如何平衡?我们相信，我们并不需要在盈利和地球的未来之间做出选择，我们的每一个绿色创新都足以佐证这一点。

首先，我想介绍下我们的创新的做法。产品生命周期中的每一个环节，对我们来说都是一次环保创新的机会，从设计到生产，再到耐用性和维修，以及最后的回收，我们正朝着一个闭环供应链的方向不断努力。

我们立志要打造持久耐用的产品，以期能够更加充分地利用其中的原材料。当一个产品最终要被回收的时候，我们也与合作方合作，并设计材料再生技术以提取原材料，最终重新应用到新的产品中。在设计产品时，我们会考虑尽量减少他们的环境足迹。设计出更低能源消耗的产品和使用可回收材料是我们降低我们的碳排放影响的一些主要方式。

以最新的24英寸的 iMac 为例，不仅是在机身上使用了低碳铝，这款设备还使用了再生塑料、再生钨和再生稀土。我们的 M1硅芯片在设计之初就充分考虑到高效性。这款芯片在保证了优秀性能的同时，也大幅降低了设备的能耗。这一改变使新 iMac 的碳足迹较之前一代产品实现了20% 的降幅，这与我们使用再生和低碳材料的努力一脉相承。在一个产品上提高能效的创新能够影响到其他产品。当你在全世界所有 Apple 产品上实现多个这样的创新时，你将会看到它带来的显著效果。

我们的目标是在2030年之前实现碳中和，这需要我们做出比控制排放更多的努力。在可预 期的未来，一些碳排放仍然不可避免，因此，我们必须主动采取一些行动，将这些二氧化碳 从大气中移除。庆幸的是，大自然其实已经提供给我们一些最好碳清除的工具。当制定这些策略的时候，我们发现，修复森林和保护栖息地，并不一定意味着只有投入，它们也可以成为一种投资机会。

为此，我们与保护国际基金会和高盛共同发起了一支2亿美元的开创性碳清除基金，名叫 Restore Fund。通过该营利性基金的投资每年可以从大气中清除至少100万吨二氧化碳。通过这个基金产生的投资回报以及可被量化的碳影响，我们希望在未来引领更大的改变—— 鼓励更多的资本投入到全球碳清除的努力中来。

其次，我想分享下我们在供应链上的努力和影响。在 Apple ，我们努力与世界各地的伙伴们合作，为当地社区带来系统性的改变。 当我们自己在全球的运营实现100% 碳中和之后，我们又设立了更宏伟的目标，到目前为止，我们已经帮助众多供应商，他们也已承诺加入我们向可再生能源转变的目标。

通过‘供应商清洁能源项目’，我们与制造商伙伴们密切合作，帮助提高他们的能效，并向 使用100% 可再生能源生产 Apple 产品的方向转变。目前已经有24个国家的超过110家供 应商做出这一承诺，其中许多工厂就位于中国。目标实现后相当于每年道路上有效地减少了340万辆的排放。

我们还进一步帮助供应商们解决他们给环境带来的影响，减少垃圾填埋，以及保护水资源等。通过我们的‘清洁水项目’，我们帮助供应商节约用水、提升水回用率，并且更加负责任地 管理废水排放。截至目前，已经有13家工厂获得了国际可持续水资源管理认证，这是目前 行业里最高等级的标准。

目前 Apple 所有的总装工厂均已获得废弃物零填埋认证。这意味着这些原本会被填埋的垃圾 实现了100% 再利用。到2020年，已经有165家供应商厂区加入到我们的‘零废弃物’项 目。

正如我们的 CEO Tim Cook 去年在联合国气候雄心峰会上的发言所说，我们呼吁大家采取 更有力的气候行动，并且呼吁世界各地的公司和政府竭尽所能，采取行动应对气候变化。我 们认为，发出呼吁在此刻至关重要。

再次，我来介绍下我们在中国的具体工作。在低碳可持续发展领域，中国一直是 Apple 的重要合作伙伴。在建立绿色供应链方面，我们的很多本地供应商已经成为领军者。位于中国的 iPhone 总装工厂在2018年设立了三年减少20% 能耗的目标，2020年，位于中国的 AirPods、iPad 和 Apple Watch 总装工厂也开始设定节能目标。

去年，我们位于中国广州的一家制造商部署了一套尖端的能源管理系统。安装到位后，他们 可以用其监控并优化厂内空调、⻛扇、各种泵机和空气压缩机组成的复杂网络。 作为1亿 美元投资计划的一部分，绿动资本的注资促成了广州制造工厂这一项目的最终实现。

2018年，我们启动了‘中国清洁能源基金’，通过该基金的投资，Apple 和我们的供应商 可以在中国投资建设逾1千兆瓦的可再生能源项目。另外，为解决供应链上游的排放，我们 还在中国和日本开发投资了近500兆瓦的太阳能和能项目。通过与世界自然基金会和美国保护基金会合作，我们对位于中国和美国的逾600万亩森林 进行保护或优化管理。

为了让我们的工作有可持续的未来，我们必须培养下一代具有环保意识的⻘年领袖。Apple 与清华大学合作，共同发起了‘中国绿色创新夏季学院’项目，迄今为止已经影响了2万多 名大学生。上周，我们刚刚为今年这一期的学员举办了结业典礼，我们期待他们能将在这个 项目里学到的创新、合作与刻苦精神带回到他们的日常生活和工作中。

我们相信，每家企业都有责任制定一个切实可行的计划来减少它的碳排放，而我们也需要跨领域的协作，以确保我们的解决方案更具可复制性和持久性。我们不认为自己拥有一切问题的答案。我们所拥有的，是一个愿为之不懈奋斗的目标，以及一个致力于为人类和地球做正确事情的全球网络。

俗话说，一人行速，众人行远。我们一起努力，就能够实现向碳中和经济的转变，并迎接一 个更具包容性机遇的新时代。Apple 非常荣幸能与各位成为伙伴，我们感谢每一个人所贡献的力量。

谢谢大家!

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