索尼第一财季净利润125亿元 售出230万部PlayStation5

站长之家(ChinaZ.com) 8月4日消息:索尼公司今日发布了截至6月30日的2021财年第一季度财报。财报显示，索尼第一财季营收为2.2568万亿日元（约1336.03亿元人民币），较上年同期的1.9629万亿日元增长15%;归属于索尼股东的净利润为2118亿日元(约125.39亿元人民币) ，较上年同期的1936亿日元增长9%。

索尼称，第一财季共售出230万部 PS5、50万部 PS4。同时，PS5销量已达1010万台，PS4出货量则为1.164亿台。索尼集团公司预计全年经营利润9800亿日元，此前预测9300亿日元。预计全年净利润7000亿日元，此前预测6600亿日元。

截至2021年6月30日，PlayStation Plus 用户数为4630万，比上一财年同期的4500万用户增加了130万。PlayStation5和 PlayStation4游戏软件在2020财年第四季度的总销量为6360万部，比上一财年同期的软件销量9140万台下降了2780万部。其中第一方游戏销量为1050万部，比上一财年同期的1870万部减少了820万部。71% 的游戏销售额是完整的游戏软件数字下载，而去年为74%。