小米手机喜提世界第二 雷军向十位功臣颁发纯金名片

最近三天，小米集团董事长兼CEO雷军每天都会晒出自己穿的运动鞋，第一天穿安踏，第二天穿鸿星尔克，第三天穿李宁，被网友称为端水大师”。今天，雷军发文表示，今天早上不晒鞋了。有网友发现，雷军已经换回了小米11 Ultra，之前用的是小米尚未发布的神秘新机，可能是下月要登场的小米MIX 4。根据已经披露的信息，小米MIX 4为屏下摄像头方案，这是小米第一款量产商用的屏下摄像头旗舰。和竞品采用的直屏方案不同，小米MIX 4为双曲面