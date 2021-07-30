小米手机喜提世界第二 雷军向十位功臣颁发纯金名片

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小米手机喜提世界第二 雷军向十位功臣颁发纯金名片

2021-07-30 16:22 · 稿源：站长之家

IDC数据显示，小米手机出货量首次超越了苹果，晋升全球第二。

对此，雷军不仅发文祝贺，还决定向公认功勋最为突十位功臣颁发纯金名片。

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其中包括向朱丹等10位同事授予“杰出贡献者”荣誉称号。

不少网友纷纷在评论区发文祝贺，并表示第一也快了。

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