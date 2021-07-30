小米手机喜提世界第二 雷军向十位功臣颁发纯金名片

IDC数据显示，小米手机出货量首次超越了苹果，晋升全球第二。
对此，雷军不仅发文祝贺，还决定向公认功勋最为突十位功臣颁发纯金名片。
其中包括向朱丹等10位同事授予“杰出贡献者”荣誉称号。
不少网友纷纷在评论区发文祝贺，并表示第一也快了。
IDC数据显示，小米手机出货量首次超越了苹果，晋升全球第二。
对此，雷军不仅发文祝贺，还决定向公认功勋最为突十位功臣颁发纯金名片。
其中包括向朱丹等10位同事授予“杰出贡献者”荣誉称号。
不少网友纷纷在评论区发文祝贺，并表示第一也快了。
小米公司创始人、董事长兼CEO雷军发布微博表示，IDC发布了2021第二季度全球智能手机市占率排名:小米手机销量超越苹果，首次晋升全球第二。
小米手机销量超苹果跻身全球第二。据Canalys最新发布第二季度全球智能手机市占率排名，小米全球智能手机市占率17%，首次成为全球第二，同比增长达83%。
在宣布了天大的好消息”，雷军发布全员信称，全球第二是小米战略的重大胜利，是全球将士们奋力拼搏的结果。今天凌晨Canalys发布了第二季度全球智能手机市场份额的报告，小米市场份额17%，智能手机销量超越了苹果，晋升全球第二。以下为雷军全员信全文：小米同学们：和大家分享一个天大的好消息：Canalys 刚刚发布了第二季度全球智能手机市场份额的报告，小米市场份额17%，智能手机销量超越了苹果，晋升全球第二。小米第一次成为全?
【TechWeb】7月16日消息，据国外媒体报道，根据 Canalys 的最新报告，按2021年第二季度的全球出货量计算，小米手机销量首次超越了苹果，首次晋升全球第二。数据显示，按手机市占率排名，小米占据了全球17% 的市场份额，仅次于三星的19% ，超过了苹果的14% 。较去年同期相比，小米较2020年第二季度增长了83% ，而三星增长了15% ，苹果只增长了1% 。Canalys Research经理本斯坦顿(Ben Stanton)表示: “小米的海外业务正在迅速增长。?
7月10日消息，小米创办人、小米集团董事长兼CEO雷军发视频介绍用小米智能设备改装的一辆智能房车。雷军介绍，这辆房车内放置了60多件小米智能设备，进入房车之后，手机刷一下就能开启回家模式”。这个时候房车内的灯、窗帘、空调等设备会自动开启，方便至极。此外，这辆智能房车内还有饮水机、投影仪等多款智能设备。值得注意的是，在今年年初小米发布会上，雷军宣布小米进军智能汽车领域。雷军表示，小米进军智能电动汽车行业，这
7月17日消息，近日Canalys发布了第二季度全球智能手机市场份额的报告，小米市场份额17%，智能手机销量超越了苹果，晋升全球第二。小米创办人、小米集团董事长兼CEO雷军表示，这是一个天大的好消息。值得注意的是，小米全球第二”的新闻还在海外引发热烈反响，知名科技媒体XDA、GSMArena等都争相报道。甚至海外传统纸媒也都跟进了这一新闻，一位网友晒出了海外纸媒报道的相关截图，小米全球第二、击败苹果”的标题非常醒目。小米印?
Canalys发布的最新数据显示，2021年第二季度全球智能手机市占率排名，小米全球智能手机市占率升至17%，超越苹果，首次成为全球第二，同比增长83%，也是市占率前五手机品牌中，增速最快的品牌。
【TechWeb】企查查APP显示，近日，小米科技有限责任公司申请注册“雷军超大杯”商标，国际分类涉25类 服装鞋帽、16类 办公用品等，目前商标状态为注册申请中。据悉，雷军曾发起投票：小米11超大杯建议叫什么？
最近三天，小米集团董事长兼CEO雷军每天都会晒出自己穿的运动鞋，第一天穿安踏，第二天穿鸿星尔克，第三天穿李宁，被网友称为端水大师”。今天，雷军发文表示，今天早上不晒鞋了。有网友发现，雷军已经换回了小米11 Ultra，之前用的是小米尚未发布的神秘新机，可能是下月要登场的小米MIX 4。根据已经披露的信息，小米MIX 4为屏下摄像头方案，这是小米第一款量产商用的屏下摄像头旗舰。和竞品采用的直屏方案不同，小米MIX 4为双曲面
今天凌晨，雷军突然公布了一个天大的好消息：小米手机销量超越了苹果，首次晋升全球第二。受此利好影响，小米股价开盘暴拉，盘中最高涨幅5.01%。截至11:25发稿，小米集团涨幅4.45%，最新股价28.15元，最新总市值7073亿港元，约合人民币5879亿元。全球著名市场调研机构Canalys发布手机市场第二季度排名，小米公司在全球智能手机市场占有率达到17%，超越苹果晋升全球第二，同比高速增长83%。雷军在全员信中指出，成为世界第二是小米?
近日，小米科技有限责任公司申请注册“雷军超大杯”商标，国际分类涉25类 服装鞋帽、16类 办公用品等，目前商标状态为注册申请中。
2021年是金山全面转型移动互联网的第十年，也是雷军出任金山董事长的第十年。今日下午，小米CEO、金山软件董事长雷军通过微博透露，十年前我非常痛苦：我在创办小米同时如何做好金山，对我来说，简直是不可能完成的任务。但董事会坚持，我对金山又情深似海，最后只能接手金山的管理。雷军表示，1992年1月4日加入金山，已经快30年。我的青春，我的金山”，祝福金山越来越好！在雷军发表致金山全体员工的信”中，雷军宣布，每位金山?
7月中旬，市场调研公司Canalys发布报告称，小米首次超越苹果成为全球手机市场第二。现在IDC也发布Q2全球手机报告了，确认了小米超越苹果，全球排名第二，出货量大涨86.6%。根据IDC发布的季度手机追踪报告，Q2季度中三星以5900万台的出货量位列第一，市场份额18.8%，出货量同比增长9.3%。小米以5310万台的出货量位列第二，首次挤下苹果，份额16.9%，与三星差距不到2个百分点，出货量同比增长86,6%，增速是前五名中最猛的。苹果以442
7月12日消息，近日有网友拍到小米创办人、小米集团董事长兼CEO雷军造访上汽总部。此前雷军考察了比亚迪、长城、五菱等多家知名车企，有博主调侃：再这么逛下去，雷总把车企都看完了”。在今年3月份，雷军在小米新品发布会上宣布，小米正式进军电动汽车领域，小米造车也是雷军人生中最后一次重大创业项目。雷军表示，在过去75天里，小米管理层经历了85场业内拜访沟通、200多位汽车行业资深人士的深度交流，4次管理层内部讨论会，两?
7月29日，权威市调机构StrategyAnalytics发布的最新报告显示仪，2021年Q2全球智能手机出货量同比增长11%，达到3.142亿部。这是近年来第二高的年增长率（仅次于2021年Q1的 28%）。2021年Q2，三星以18.2%的市场份额继续保持领先地位。然而，三星的年增长率（同比增长5.4%）在排名前五的厂商中垫底。Strategy Analytics认为，来自中国厂商的激烈竞争和供应限制都影响了三星在本季度的业绩。小米有史以来第一次跻身世界前二，其全球智?
IDC今日（7月28日）更新发布了2021年第二季度国内市场手机出货量报告。结果显示，当季，总出货同比下滑11%。厂商方面，TOP5座次分别是vivo、OPPO、小米、苹果和荣耀。按照同比增幅来比较，小米凭借47%的增长傲视群雄。对于这样的成绩，小米中国区总裁卢伟冰似乎并不是特别满意，他表示虽然同比增长最快，但依然任重道远，加油！”。从IDC的数据来看，小米当季和vivo、OPPO的出货量差距还有500万台和300万台。不过，前不久第三方机?
7月16日凌晨，小米CEO雷军通过微博发文宣布，Canalys刚刚发布了第二季度全球智能手机市占率排名，小米手机销量超越了苹果，首次晋升全球第二。数据显示，小米全球智能手机市占率达到17%，同比增长83%。对此，Canalys给予高度评价：小米已经完成从挑战者到市场主导者的业务升级。值得一提的是，这是小米首次登上全球第二的宝座，此次小米能取得如此佳绩，与其战略部署以及经营策略转变密不可分。首先，小米提前在全球化市场进行拓展
【TechWeb】7月16日消息，小米集团在港交所发布公告称，公司董事长雷军近期已向小米基金会、雷军基金会合计捐赠约6.16亿股公司B类股份。其中向根据香港税务条例第88条属公益慈善机构的小米基金会有限公司捐赠约3.08亿股本公司B类股份，及向根据香港税务条例第88条属公益慈善机构的雷军基金会有限公司捐赠约3.08亿股本公司B类股份。上述两家机构均将所得款项作公益用途。
雷军7月16日更新多条微博，主要内容围绕Canalys统计发现，小米手机二季度市场份额超苹果，首次晋升全球第二。还有雷军登顶福布斯中国2021最佳CEO，并与杂志进行了一次深度交流。当然，细心的网友注意到，前一日还在使用小米11 Pro的雷军，已经换用了未识别出型号的小米新机。
凤凰网科技讯 7月16日消息，今日，小米集团在港交所发布公告称，小米集团董事长雷军将总计约6.16亿B类股份，捐赠给小米基金会和雷军基金会。根据7月16日小米港股收盘价28.25港币/股计算，6.16亿股小米股票价值约145亿元人民币。港交所公告公告显示：两家基金会各自获得3.08亿股份，这笔款项将用于公益项目。目前，这笔捐赠已经全部完成。
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