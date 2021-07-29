支付宝首页出现商家服务进度卡片，官方回复：正在灰度测试

站长之家（ChinaZ.com）7月29日 消息:近日，支付宝首页新增了一项功能:九宫格下方出现了一张商家服务进度展示卡片，可以直接看到当前使用服务的进度，点击可以进入具体的商家小程序页面了解详情。

目前看来，提供这些信息的商家类别包括外卖、电影、打车、机票火车、酒店等;展示的服务信息因服务而异:如叮咚买菜这样的外卖类商家会显示取餐送餐进度，打车卡展现车牌号和司机距离，机票卡展现时间、航站楼、登机口、航班号。

个别服务卡片上还会基于当前场景推荐关联服务。比如电影卡片除了显示开场时间、座位信息，还推荐了打车服务，方便用户的操作。

记者发现，目前身边已经有一些用户在使用该功能，整体反馈偏正向，特别是一些高频、时效性强的服务场景。以前，这些商家提供的服务信息需要进入具体的小程序页面才能看到，现在在支付宝首页就能直接展示，点击卡片后还可以进入到相关的小程序里，查看更详细的内容，对商家而言增加更多曝光和复访机会，对用户而言就像是多了一个智能生活助理。

关于该服务进度卡片，记者向支付宝进行了求证，得到了支付宝方面确认，该功能已经灰度测试了一段时间，产品也在不断优化，目前尚未全量上线，所以并不是每一项服务进展都会在首页出现。只有在上述部分特定场景，才会触发这个卡片。如果用户不喜欢，也可以直接选择隐藏卡片。