电商中概股周三普涨 拼多多涨超15%

拼多多直接改销量会查，踏踏实实的把店铺做起来还是要做推广。派派窝联盟CPS是一种按成交计费的推广工具，是商家破零、积累基础销量的重要途径。派派窝联盟是由多多客或团长帮助推广商品，买家支付一定比例的佣金给对应的多多客或团长，通俗来说，就是有专门的一帮人通过自己的渠道来帮商家卖货，然后根据成交金额拿提成，不成交不计费。1、登录 派派窝联盟 官网(首次注册一个账号)2、登录后点击 计划管理-新建计划 计费模式选择CP