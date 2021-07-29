电商中概股周三普涨 拼多多涨超15%

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电商中概股周三普涨 拼多多涨超15%

2021-07-29 11:46 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月29日 消息:在经历了一段低谷时期后，本周三，中概股迎来了集体暴涨，电商中概股普遍上涨。其中，拼多多涨幅超15%，报91.89美元。截至28日收盘，拼多多总市值为1151.65亿美元。

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此前，拼多多连续4个交易日收跌，周二收盘跌幅达10.35%，报79.53美元，总市值不足1000亿美元。

据晚点LatePost报道，拼多多联合创始人孙沁（花名:达达）已被调任至社区团购业务一线，担任 “省长”，负责甘肃省和青海省。转岗之前，孙沁担任的业务均与招商有关。

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