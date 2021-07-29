电商中概股周三普涨 拼多多涨超15%

站长之家（ChinaZ.com）7月29日 消息:在经历了一段低谷时期后，本周三，中概股迎来了集体暴涨，电商中概股普遍上涨。其中，拼多多涨幅超15%，报91.89美元。截至28日收盘，拼多多总市值为1151.65亿美元。
此前，拼多多连续4个交易日收跌，周二收盘跌幅达10.35%，报79.53美元，总市值不足1000亿美元。
据晚点LatePost报道，拼多多联合创始人孙沁（花名:达达）已被调任至社区团购业务一线，担任 “省长”，负责甘肃省和青海省。转岗之前，孙沁担任的业务均与招商有关。
站长之家（ChinaZ.com）7月29日 消息:在经历了一段低谷时期后，本周三，中概股迎来了集体暴涨，电商中概股普遍上涨。其中，拼多多涨幅超15%，报91.89美元。截至28日收盘，拼多多总市值为1151.65亿美元。
此前，拼多多连续4个交易日收跌，周二收盘跌幅达10.35%，报79.53美元，总市值不足1000亿美元。
据晚点LatePost报道，拼多多联合创始人孙沁（花名:达达）已被调任至社区团购业务一线，担任 “省长”，负责甘肃省和青海省。转岗之前，孙沁担任的业务均与招商有关。
拼多多直接改销量会查，踏踏实实的把店铺做起来还是要做推广。派派窝联盟CPS是一种按成交计费的推广工具，是商家破零、积累基础销量的重要途径。派派窝联盟是由多多客或团长帮助推广商品，买家支付一定比例的佣金给对应的多多客或团长，通俗来说，就是有专门的一帮人通过自己的渠道来帮商家卖货，然后根据成交金额拿提成，不成交不计费。1、登录 派派窝联盟 官网(首次注册一个账号)2、登录后点击 计划管理-新建计划 计费模式选择CP
拼多多主体公司：上海寻梦信息技术有限公司申请注册“拼夕夕”商标，国际分类为食品、饲料种籽等，商标状态为“商标申请中”。此前2018年、2020年，拼多多均申请过拼夕夕商标。
小米科技有限责任公司起诉拼多多关联公司上海寻梦信息技术有限公司，案由系商标权权属、侵权纠纷，案号（2021）沪0104民初11091号，经办法院为上海市徐汇区人民法院，一审开庭时间为8月13日。
近一个月，就有永辉、家乐福、华联、fudi 多家入局，在此之前还有2019年开出首家店的 Costco，去年开出 X会员店的盒马，重拾会员制的麦德龙，为此麦德龙还挖走了山姆的多位高管，可见其复兴会员制之决心。
拼多多这家公司还真有点意思，搞产品取名字很喜欢搞ABB模式，不过这样的名字确实很好记，当然也很好传播。难道算命先生给算过，ABB的取名大法比较容易成功?比如当年拼好货和拼多多合并以后依然采用了拼多多的品牌，这不就成功了麽。
拼多多目前有两种月卡形式。一种为尝鲜月卡，需要做任务才可以解锁福利。价格为2.4元/3个月。每个月合计0.8元。另外一种为常规省钱月卡， 付钱即可享受权益。价格为26.7元/3个月，每个月合计8.8元
近日，河南遭遇千年一遇的特大暴雨。河南省应急管理厅公布消息显示，16日以来，此轮强降雨造成全省103个县（市、区）877个乡镇300.4万人受灾，因灾死亡33人，失踪8人。河南省的雨灾受到全国人民的关注，多家公司纷纷捐款捐物。今天，河南慈善总会收到的捐款明细公布！截至7月21日17时30分，河南省慈善总会银行账户收到捐款3.74亿，单笔最大金额为1亿，来自上海寻梦信息技术有限公司。 而上海寻梦信息技术有限公司也就是大家熟悉的?
据晚点LatePost报道，拼多多联合创始人、前法人孙沁（花名:达达）已被调任至社区团购业务一线，担任 “省长”，负责甘肃省和青海省。转岗之前，孙沁担任的业务均与招商有关。
最近，在国外有一款社交 App 特别火，火到让 Facebook 都感受到了威胁 —— 不惜背上“抄袭”的骂名，上线了一个和这款 App 类似的功能 「Neighborhoods」与之抗衡。
拼多多店铺引流工具派派窝联盟是一种按成交计费的推广工具，是商家破零、积累基础销量的重要途径。派派窝联盟帮助推广商品，买家支付一定比例的佣金给对应的多多客或团长，通俗来说，就是有专门的一帮人通过自己的渠道来帮商家卖货，然后根据成交金额拿提成，不成交不计费，效果好，有开拼多多店铺的不妨可以试一下。1、登录 派派窝联盟 官网(首次注册一个账号)2、登录后点击 计划管理-新建计划 计费模式选择CPS3、添加商品建议登?
“4000个TikTok账号，一机一号注册，权重高，已设置美女头像，可指定商业者模式或创作者模式。”诸如此类的TikTok账号售卖信息，在大批微信群中传播。
7月15日，据拼多多消息，聚焦进口商品交易的多多国际从2019年上线至今，总计销量达7300多万件，年交易额同比增长达5倍，覆盖了全球50多个国家和地区的商品，已成为拼多多的新增长点。在今年拼多多的618活动中，“售价519元的兰蔻小黑瓶上线1000件瞬间售罄，售价699元的30ml海蓝之谜面霜十分钟售出300瓶。”多多国际负责人介绍。今年“618”期间，地处武汉的拼多多商家李伟及其团队连日加班，仅“SK-II神仙水”一款单品，单日营业额
而就在几天前，中央办公厅、国务院办公厅正式发布《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》（下称「双减」政策），培训机构从严审批、禁上市、改非盈利、寒暑假节假日周末均不可补课等等，每一条政策都极其精准，对于 K12教育培训机构是致命的打击，「针针见血」。日前，新东方、好未来、有道、高途等教育类中概股几乎全线跌停，企业家、二级市场投资人均损失惨重。
今年最赚钱的中概股是什么？大概不是声名鹊起的悦刻（雾芯科技），也不是募资金额最大的滴滴。而是一家你可能没听说过的潮流文化企业。
腾讯控股提出以每股513便士的现金收购英国游戏公司Sumo Group的股票。据了解，目前腾讯持有该公司约10%的股份。
周四美股盘前滴滴股价大涨，截至发稿，滴滴股价涨9.12%，报15.43美元。此前，明晟公司宣布将滴滴ADR加入MSCI中国全股票指数，将从2021年7月15日起生效。富时罗素也宣布将滴滴ADR纳入富时罗素全球股票指数、富时罗素全球大型股票指数以及富时罗素新兴市场指数，从2021年7月8日起生效。
今日，小米创始人雷军表示，小米继优秀青年工程师股票激励计划后，再次颁布新的股票激励计划:向技术专家、中高层核心管理者、新十年创业者计划首批入选者等，总计122人，奖励119650000股小米股票。
截至目前，苏宁易购股票涨停，报5.8元，总市值539.98亿元。据悉，苏宁易购将在今日下午召开股东大会。有媒体报道称，这或将意味着阿里系对苏宁易购“全面接管”，阿里将提名黄明端进入苏宁董事会并出任新一任董事长。
据悉，今年是雷军出任金山董事长的第十年，就在刚刚，小米创始人、金山董事长雷军发布致金山全体员工信称，将向金山集团所有在职员工赠予600股股票，总计约480万股。
纳指涨0.92%，报收14631.95点凤凰网科技讯 北京时间7月22日消息，部分企业强劲的业绩提振了市场信心，星期三美股继续反弹。截至收盘，道指涨286.01点，涨幅为0.83%，报收34798点；标普500指数涨35.63点，涨幅为0.82%，报收4358.69点；纳指涨133.08点，涨幅为0.92%，报收14631.95点。美国主要科技巨头涨跌互现：美国主要科技巨头中国主要科技股全线上涨：中国主要科技股中概股股价上涨的其他中概股包括：上涨的其他中概股下跌的公司
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