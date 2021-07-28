飞猪二季度商家直播开播量上涨80% 观看用户数增长200%

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飞猪二季度商家直播开播量上涨80% 观看用户数增长200%

2021-07-28 17:32 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月28日 消息:自从疫情以来，直播已经成为商家带货的重要方式之一，越来越多的商家正在开启“日播”模式。

飞猪数据显示，2021年第二季度，商家直播开播量环比上涨80%，观看用户数也增长了近200%。

飞猪 (2)

飞猪表示，后续会陆续推出主播成长课程，持续助力直播商家成长。

目前，旅游商家在飞猪一个端口开播，可一键渗透至飞猪、淘宝、点淘三个App的9个公域，包括飞猪首页搜索、直播频道、会员福利专题，以及淘宝和点淘App的直播广场推荐、旅行频道、同城直播等等。

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