飞猪二季度商家直播开播量上涨80% 观看用户数增长200%

站长之家(ChinaZ.com) 7月28日 消息:自从疫情以来，直播已经成为商家带货的重要方式之一，越来越多的商家正在开启“日播”模式。
据飞猪数据显示，2021年第二季度，商家直播开播量环比上涨80%，观看用户数也增长了近200%。
飞猪表示，后续会陆续推出主播成长课程，持续助力直播商家成长。
目前，旅游商家在飞猪一个端口开播，可一键渗透至飞猪、淘宝、点淘三个App的9个公域，包括飞猪首页搜索、直播频道、会员福利专题，以及淘宝和点淘App的直播广场推荐、旅行频道、同城直播等等。
站长之家(ChinaZ.com) 7月28日 消息:自从疫情以来，直播已经成为商家带货的重要方式之一，越来越多的商家正在开启“日播”模式。
据飞猪数据显示，2021年第二季度，商家直播开播量环比上涨80%，观看用户数也增长了近200%。
飞猪表示，后续会陆续推出主播成长课程，持续助力直播商家成长。
目前，旅游商家在飞猪一个端口开播，可一键渗透至飞猪、淘宝、点淘三个App的9个公域，包括飞猪首页搜索、直播频道、会员福利专题，以及淘宝和点淘App的直播广场推荐、旅行频道、同城直播等等。
要价高、提供住宿、薪资与人才实力不匹配......吐槽杭州电商直播行业招聘难，几乎成了小红沟通中的一个日常环节。怎么解决呢?有人用蓝V账号+轮班，让主播成为优秀的“工具人”;有品牌甚至直接选择了外包、采购团队。
“希望我们能一起把快手娱乐直播公会做大做强。”快手公会运营负责人顾北如是说道。7月5日，快手直播在冰城哈尔滨举办了“领变革 · 焕新生”2021快手直播娱乐公会行业峰会，多位公会代表出席参加了此次活动。
公安女警变身成为网红女主播，会是怎样的一种画风?97 年Z时代少女女警欢梨，今年 5 月份起，正式结束了 6 年的警务生涯，踏上了网红主播之旅。作为警察，她敢为人先，任劳任怨，在一次次出警任务中，用自己的智慧、胆识帮助有困难的民众和战友，并受到单位和同事的支持认可。那么，一个出色的女警，为何会成为一名语音主播?声音的先天魅力引她入局说起她的转型，还得从一场游戏开始。欢梨，因游戏结缘清风，因游戏走进直播。清风，
今日，淘宝平台宣布，为了提供安全合规的购物体验，淘宝直播将在《淘宝直播管理规则》中新增不正当竞争的违规处理情形。
最近，因低调捐款而被网友推上热搜的鸿星尔克直播间充斥着野性消费。刚在抖音开号不久的鸿星尔克董事长，吴荣照粉丝也已经涨到了1198万。
日前，淘宝直播领航计划直播新咖招募正式开始，面向全网电商红人、内容达人以及优质电商MCN机构。
飞猪在其官方微博发文称，受疫情影响，目前已有航空公司陆续出台南京、大连、珠海、沈阳、绵阳等城市的进出港航班特殊政策。飞猪会密切关注航空公司、铁路局、交通局等相关部门的官方动态及政策变动，并实时更新退订政策，对符合免费退改政策的客票，将协助有需要的乘客办理相关业务。
昨日，淘宝直播宣布将调整《淘宝直播管理规则》中认证管理相关的细则，此次规则变更将于2021年7月8日正式生效。
主播入职第一天偷走百万名表。据荔枝视频报道，近日广东深圳南山警方跨省侦查，破获一起名牌手表被盗案，抓获犯罪嫌疑人4名，追回被盗手表3块。
阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇发出全员信，宣布一系列组织升级决定，旨在面向未来打造更敏捷的新型组织，形成板块生态效应。
阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇发出全员信，宣布一系列组织升级决定，旨在面向未来打造更敏捷的新型组织，形成板块生态效应。
全场看播1067万，开播1小时18分钟销售额破千万，最终单场直播带货GMV达6037万……透过这些亮眼的数字，可以看出6月30日张凯毅抖音直播间的火爆程度。随着直播电商的迭代升级，良好的市场态势也催生着垂直精细化电商主播蓬勃发展，美妆达人张凯毅在美妆内容赛道持续发力，凭借独树一帜的“大哥”风格和真诚负责的选品态度圈粉无数，某款国货面膜1.6万单秒磬、最终销量超过3.5万单共计10.6万盒的直播带货成绩更是为张凯毅摘得“面膜?
今天，微博博主@初吻给了糖发文表示，罗永浩交个朋友公司挑女主播的审美真是无敌了。对此，锤子科技CEO罗永浩表示，主要还是看气质，虽然这些同事都具有想妖艳就能轻松妖艳的能力，但售货的工作岗位还是端庄正派的样子更合乎职业逻辑，再加上这个直播间是一位时尚先生主理。据悉，交个朋友公司除了由罗永浩直播带货之外，还有多位女主播参与。之前罗永浩在接受采访时表示，自己会参与选年轻主播。罗永浩透露，很多年轻主播就是我找
7月2日，阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇发出全员信，宣布一系列组织升级决定。据悉，阿里巴巴将基于地理位置服务的三大业务，即高德、本地生活和飞猪，组成生活服务板块，由俞永福代表集团分管，向张勇汇报。李永和担任本地生活事业群总裁，原CEO王磊另有任用。据悉，这是阿里巴巴面向多引擎驱动、多业务赛道发展局面，在各业务单元经营责任制基础上逐步形成的板块治理模式。此前，云智能、B系事业群等已先后采取这一模式
扎根行业 18 年，周姐（快手号：A15263990818）在母婴领域潜心积累，通过良好的客户口碑快速成长为快手母婴行业头部主播，其在 2020 年 6 月才仅有 10 万粉丝，如今粉丝量则超过 120 万，并实现了年成交额 4000 万的成绩。今年快手 616 品质购物节期间，周姐也实现了单日成交额破百万，是去年同期的 6 倍。如果说专业和努力是让周姐成为“金牌主播”的必备品质，那么“极致信任”则是建立周姐和粉丝之间强链接的纽带。作为宝妈，同
针对7月20日郑州的极端强降雨情况，飞猪旅行宣布启动应急措施：7月20日前在飞猪平台下单、入住日期在7月20日和7月21日、入住酒店在郑州的消费者，如因暴雨天气取消或改变行程，可申请免费退改；消费者因退改造成的经济损失，由平台承担。
今天上午，阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇发出一封题为《让组织更敏捷，让我们行动起来!》的全员信，宣布一系列组织升级决定，将基于地理位置服务，形成包括本地生活、高德和飞猪在内的生活服务板块。
直播电商历经四年成长，从一开始只有淘宝和蘑菇街两个平台的参与，发展到在疫情的影响下成为各电商平台的标配。如今，直播带货正以汹涌之势成为中国企业追逐的热潮。直播带货是一种“直播+电商”的新模式，其中直播为工具，电商为基础，通过直播为电商带来流量，从而达到电商销售的目的。 2020 年新冠疫情影响之下，直播电商行业发挥了带动居民消费的重要作用。随着居民对直播电商的接受程度和消费意愿持续增强，消费需求不断增加?
而王老板的铁杆好友“张哥”，则是另一篇《十八线主播的“而立”心愿》里面的一位直播平台内容创业者。实际上，“王老板“并不是一位老板，而自嘲为“十八线主播”的张哥确实是一位“老哥”。端午节回到老家，在老同学的聚会上笔者遇到了王老板和张哥，一问起来，才知道张哥已经不做直播了，而是做回了农村人的本行——“务农”。
“听我的，货比三家，千万别买贵了！”“这波便宜是一定要占的！”“大放血！坚决不让你们多花一分钱！”这是美妆博主张凯毅的日常及直播的经典“名句”，作为一个美妆主播，张凯毅从来都是从粉丝的角度着想，只为她们推荐好用而又便宜的好物。因此，很多看过张凯毅直播的用户，就特别容易被张凯毅的真诚，以及大气爽朗的性格圈粉。打开张凯毅在抖音平台发布的视频，可以看到她经常是素颜出镜，一边往脸上涂抹化妆品进行亲身测试，
【TechWeb】7月30日消息，据国外媒体报道，今日，特斯拉中国将Model 3标准续航升级版（补贴后）起售价下调了1.5万元，下调至23.59万元。特斯拉表示..
凤凰网科技讯 7月30日消息，据天眼查App显示，罗永浩与青岛金石灏汭投资有限公司申请撤销仲裁裁决民事裁定书于今日公开。法院认为，罗永浩提出的申..
7月30日消息，国产三防手机厂商AGM正式发布了二十一世纪大哥大M7，售价599元，首销购机送专属座充。不过这款手机并未采用上世纪大哥大的造型，而且..
【TechWeb】7月30日消息，据国外媒体报道，LG与Magna International（以下简称麦格纳）二者的合资公司LG Magna e-Powertrain宣布，将会开发电动汽..
前段时间，理想ONE的座椅水银事件，闹的是沸沸扬扬，理想ONE的水银门事件还在发酵当中，理想汽车方面接连强硬发声，坚决不信车内水银，是在车辆生..
7月30日下午，格力电器发布公告称，截至2021年7月29日，公司第三期回购计划已通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份约1.9026亿股，..
在昨晚举行的华为旗舰新品发布会上，华为P50系列、V75 Super、V98智慧屏以及新一代的华为Sound X等旗舰新品悉数亮相。值得一提的是，在发布会上，..
【TechWeb】7月30日消息，据国外媒体报道，由于芯片短缺加剧，德国汽车制造商大众下调了今年的汽车交货预期。自2020年下半年以来，芯片短缺问题就..
华为P50、P50 Pro已经正式发布，具体的规格参数区别，不妨通过一张图表快速了解。简单来说，P50和P50 Pro在外形、摄像头配置、处理器选型、内存和..
【TechWeb】7月30日消息，据国外媒体报道，据马来西亚证券委员会公布的消息，马来西亚证券委员会（SC）今天对币安非法经营数字资产交易所（DAX）采..
7月30日消息，博主@数码闲聊站爆料，小米新机、小米新平板预装的都是MIUI 12.5操作系统，迭代的MIUI 13还得等等。此前曝光的消息表明，小米8月份会..
7月30日20点40分左右，有大量网友在微博反馈称，苹果应用商店App Store出现了无法连接的情况，页面显示“无法连接App Store”。..
7月30日，CJ2021上，京东方480Hz超高刷新率等专业电竞显示产品首次亮相。当前市场上，144Hz、165Hz是主流的屏幕显示刷新率，而京东方推出的电竞显..
就在昨天，JEDEC发布了LPDDR5X，这是对版本5的改进，将最大数据速率从6400 Mbps提高到8533 Mbps，是LPDDR4X的两倍今天，有传言称小米将成为这项新..
说起全世界最会赚钱的车企，保时捷肯定是首屈一指。超15%的销售回报率，这样的水平让成本大师”丰田、特斯拉都自叹不如。日前，保时捷发布了其202..
日前，全球调研机构Canalys、IDC、Strategy Analytics、Counterpoint发布最新报告显示：2021年第二季度，小米手机出货量首次超越了苹果，晋升全球..
作为硕果仅存的初代网红之一，罗永浩的一举一动总是受到更多的关注。7月30日，有媒体报道称，近日罗永浩与青岛金石灏汭投资有限公司申请撤销仲裁裁..
凤凰网科技讯 （作者/胡知非） 7月30日消息，今日2021 ChinaJoy在上海新国际博览中心开幕，高通连续第三年包馆，联合生态伙伴共同打造骁龙主题馆，..
最近两周比特币价格又涨了不少，挖矿市场有回暖的迹象，不过国内前不久对挖矿的打击依然导致很多人退出，市场上现在多了不少矿卡，价格比之前便宜..
近日，山东一位摄影师的作品火了，其记录了烟花过境的详细过程，看起来非常震撼。7月29日，山东潍坊，摄影师用三天拍摄1000多张图延时记录下台风过..