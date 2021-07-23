贾跃亭回应是否有回国打算；顺丰将拿出2亿元给快递员加薪；影驰为河南用户提供质保服务

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贾跃亭回应是否有回国打算；顺丰将拿出2亿元给快递员加薪；影驰为河南用户提供质保服务

2021-07-23 08:25 · 稿源：站长之家
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贾跃亭回应是否有回国打算

昨日晚间，法拉第未来（Faraday Future）正式登录纳斯达克挂牌上市，股票代码为“FFIE”。开盘价较13.78美元的发行价上涨22%，报16.8美元，总市值达54亿美元。

盘中，FF股价一度破发，下跌超5%，截至收盘，FF股价上涨1.45%，报13.980美元，总市值45.11亿美元。

据悉，FF 创始人贾跃亭出席了上市现场，同时还试驾了FF旗下首款量产车型FF91。

针对是否回国的提问，贾跃亭表示，那是必须的。

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顺丰将拿出2亿元给快递员加薪

据新京报贝壳财经消息，昨日，顺丰表示，将拿出2亿元为快递员增收，从2021年8月1日起至12月31日，在现有收派计提不变的基础上，投入2亿元以上，用于快递员收入提升。

据了解，去年8月，为感谢员工在疫情涝情期间做出的贡献，顺丰总裁王卫自掏腰包向员工发出了近5亿元红包，人均约888元。

据顺丰公布的数据显示，今年6月，顺丰营业收入达到151.24亿元，同比增长22.71%;完成业务量9.51亿票，同比增长38.03%。

顺丰快递 (2)

影驰为河南用户提供质保服务

昨日晚间，计算机硬件生产销售公司影驰宣布为河南用户提供灾情期间无忧服务。服务产品涉及，影驰显卡，影驰固态，影驰内存，影驰主板等。

具体包括:

1、灾情期间的免费无忧服务为:在质保期内的影驰产品，因灾情进水导致显卡不良，均可享受影驰免费售后服务，报修时间截止为2021年8月15日。

2、售后服务期延长:2021年7月30日质保到期的产品，由于灾情无法送修均可延长至2021年8月20日。

影驰称，本次服务范围仅限于河南省内影驰用户，免费服务仅限于质保期内产品，每个产品均可享受一次灾情免费服务。

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