十亿人看过这张图片！微软发布4款经典壁纸

日前，微软发布了4款经典壁纸，主题为「Windows的怀旧之旅」，不少网友大呼:“爷青回!”据悉，这四款怀旧壁纸分别包括，微软Paint、Windows XP默认壁纸——Bliss，以及微软纸牌和Office助手——“Clippy”大眼回形针

相信很多人在使用Windows XP的时候对这张蓝天白云、青草地的壁纸并不陌生。微软表示，估计有数十亿人看过这张图片，使其成为观看次数最多的图片之一。

看完了这四款壁纸，你是回想起了曾经的青春记忆?