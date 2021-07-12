十亿人看过这张图片！微软发布4款经典壁纸

日前，微软发布了4款经典壁纸，主题为「Windows的怀旧之旅」，不少网友大呼:“爷青回!”据悉，这四款怀旧壁纸分别包括，微软Paint、Windows XP默认壁纸——Bliss，以及微软纸牌和Office助手——“Clippy”大眼回形针
相信很多人在使用Windows XP的时候对这张蓝天白云、青草地的壁纸并不陌生。微软表示，估计有数十亿人看过这张图片，使其成为观看次数最多的图片之一。
看完了这四款壁纸，你是回想起了曾经的青春记忆?
日前，微软发布了4款经典壁纸，主题为「Windows的怀旧之旅」，不少网友大呼:“爷青回!”据悉，这四款怀旧壁纸分别包括，微软Paint、Windows XP默认壁纸——Bliss，以及微软纸牌和Office助手——“Clippy”大眼回形针
相信很多人在使用Windows XP的时候对这张蓝天白云、青草地的壁纸并不陌生。微软表示，估计有数十亿人看过这张图片，使其成为观看次数最多的图片之一。
看完了这四款壁纸，你是回想起了曾经的青春记忆?
微软正计划在下周的一个线上活动中公布其下一个Windows的主要更新。在这次活动之前，今天在网上泄露了一个Windows 11版本。这个泄露的版本确认了新的桌面UI、新的设置体验和更多内容，详情请参考我们之前的报道。安装该泄露版本的人还注意到，Windows 11现在有一个新的默认背景，同时支持浅色和深色主题，您现在可以使用以下链接下载Windows 11的默认壁纸。下载地址：https://i.ibb.co/vdypSGS/Windows-11-Default-Light-Wallpaper
预热 6 月 24 日的发布会，微软官方 Windows Twitter账号放出了一段短视频，展示了一名女性被蓝光吸引转头正面看向观众，然后在眼球的特写中展示了一张蓝色的壁纸。而这张壁纸在此前偷跑的 Windows 11 镜像中已经出现，再次证明了该镜像的真实性。
距离6月24日越来越近，而微软也是提醒大家，他们将奉上全新的Windows系统。从目前一切证据看，这次发布的Window系统应该会冠以Windows 11名称，而之前微软的Azure文档已经证实了Windows 11是真实的。微软方面表示，正计划为未来的Windows版本 创新和开发令人兴奋的传感器技术。作为Windows 11或即将到来的Windows更新的一部分，用户存在检测、手势检测和环境光等流行功能将得到改进，以 实现Windows上令人眼花缭乱的用户体验。据熟
虽然微软坚持认为TPM 2.0芯片是Windows 11的基本要求，但事实证明，OEM厂商实际上可以展示出更多的灵活性。Toms Hardware留意到微软16页的"Windows 11最低硬件要求"文件（PDF）中大有文章，他们指出：微软将允许 "特殊用途商业系统、定制订单和具有定制图像的客户系统的OEM产品在不启用TPM支持的情况下发货"。值得注意的是，一些国家，如中国和俄罗斯根本不允许任何系统带TPM出货，这句话清楚地表明，Windows 11上的TPM更多的是微?
新系统发布后不少用户关心自己的PC配置能否顺利的升级Windows 11，对此微软官方同步放出了一款名为 “PC Health Check”的检测工具，可以检测你的 PC 能否满足升级 Windows 11 的系统要求。
微软上周四发布了Windows11，这是该公司在最初发布Windows10近六年后推出的下一个桌面操作系统版本。新的Windows11版本有一个新的开始菜单，没有实时互动程序，在任务栏上有新的图标定位，还有一个新的微软商店。微软将Android应用程序引入Windows11。
凌晨发布Windows 11操作系统后，微软推出了一款名为PC Health（中文名电脑健康状况检查）的工具软件，功能之一就是检查当前PC是否满足运行Windows 11条件。尽管Win11今年提高了最低配置需求，简单来说需要64位处理器、4+64GB存储容量等，但不少用了这款软件的用户发现，配置高如i7-10700K+RTX 3080的电脑，居然提示无法运行，实在尴尬。情况如此普遍，必然事出有妖”。Andrew E. Freedman、Tom Warren等发现，尝试在主板BIOS中打开
在 Build 2021 大会上，纳德拉豪情预告即将到来的“下一代 Windows”是会 Windows 系统十年来最重大的一次更新。随后微软敲定将于 6 月 24 日举行专场发布会，重点介绍这个全新的 Windows 版本。从目前偷跑的镜像中可以基本确认新系统会叫做 Windows 11，会对开始菜单、任务栏等 UI 部分进行重大调整，为用户带来全新的使用体验。纳德拉在主旨演讲中称：“很快，我们将分享十年来 Windows 最重大的更新之一，为开发者和创作者释放?
作为微软 Windows 与设备部门的首席产品官，Panos Panay 在昨日的发布会上介绍了 Windows 11 相较于 Windows 10 的一些改进。首先，他将 Windows 比作伴随自己长大的老房子，但该公司的操作系统平台，也一直是推动世界创新、为全球企业提供支撑的一个巨大舞台。其次，对于微软来说，Windows 也是彰显其昂扬斗志、让该公司从一鸣惊人到家喻户晓的重要基石。回顾过去 35 年的历史，我们还可见到 Windows 与 Web 的共同生长，想必不少
据国外媒体报道，在几个月的悬念、暗示和泄露之后，微软正式推出了下一代操作系统Windows 11，这是该公司6年来首次推出新的Windows系统。
安装升级Windows11最低配置要求是什么？微软于6月24日晚正式发布 Windows11操作系统 ，带来了全新的界面。微软还在 Windows 特别活动中表示，安卓应用将在 Windows11 上原生运行，并可从操作系统中包含的新 Windows11 商店下载。
按照微软之前的说法，这次的Windows11 会对之前的用户免费升级，而正式版推送后大家就可以更新，为了把这个事情说清楚，官方也是进一步明确了设备升级信息。如果你目前使用的Windows10 专业版/家庭版是20H1 之前的版本，那么将无法通过 Windows Update 方式获得升级。而且根据旧版本所需的文件内容，升级时间可能会拉长。该公司在 6 月 30 日发布的一条推文中表示：“运行Windows1020H1 功能更新及更高版本，符合条件的硬件可以升?
为了配合今天第一个Windows 11预览版的发布，微软今天宣布对Windows上的Office应用程序进行重大的视觉更新，这一视觉更新为整个Office应用程序提供了一个简单和更连贯的体验。这次更新利用流畅设计原则，在所有应用程序中提供了一个直观、连贯和熟悉的用户界面，涉及到的组件包括Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Access, Project, Publisher和Visio。任何在Windows 11或Windows 10上运行Beta Channel builds 14228.200
6月24日报道，当地时间周四，微软推出新的Windows 11系统。这是微软近6年来首次推出新的Windows系统。此前，Windows 10是世界上使用最广泛的PC操作系统，有超过13亿部设备在使用。
如果您注册了Microsoft的Insiders计划，您现在可以通过第一次Insiders预览来测试Windows11预览版22000.51带来了windows11的大部分功能，但没有新的微软团队集成功能，也没有通过商店的Android应用程序，这些将在稍后时间推出其中的新奇之处是修改后的设置菜单左侧有一个持久的导航栏（这样你终于不会迷失在一堆菜单），更新的文件资源管理器，新的外观，具有四个新的主题-辉光，捕捉运动，日出和流，以及新的声音重新设计的通知中?
一份来自微软和沃尔玛的产品清单上的信息显示，Windows 11可能会在不远的将来走向用户。与过去的几个Windows 10功能更新不同，Windows 11对桌面引入了几个大的变化，包括重新设计的开始菜单，抛弃了Live Tiles，采用新的网格布局，新的定制选项，桌面Windows小部件，新的Snap体验等等。在发布会上，帕诺斯·帕内证实，Windows 11将是所有Windows 10用户的免费更新，并将在今年晚些时候发布。该操作系统的官方预览版将在未来几天推?
多年来，任务栏和“开始”菜单一直是 Windows 操作系统中最具标志性的存在。通常情况下，任务栏是被固定在屏幕底部的。但有需要的话，你也可以尝试将它挪到屏幕顶部、或者左右两侧。然而在最新发布的 Windows11操作系统中，我们很遗憾地发现，微软已将类似 Windows10X 的任务栏，锁定在了屏幕的底部居中位置。尽管大多数人都习惯了将任务栏留在远处，但对于使用多屏或超宽屏显示器的用户来说，Windows11的硬性限制，或带来体验上的
提前泄露的Windows 11 ISO镜像，激怒了微软了，所以他们也开始采取行动了。本周早些时候，某论坛晒出了据称是下一代 Windows”操作系统的副本。虽然Windows 11”的名称遍布系统各处，但当时不少人还是怀疑此事的真实性，甚至猜测这可能是一个烟雾弹，直到微软做出了此地无银三百两”之举。据外媒报道称，拥有软件版权的微软公司，已向分发 Windows 11 ISO 镜像”的网站发出了 DMCA 投诉，从侧面证实了Windows 11”操作系统的名称和
在纳德拉的口中，Windows 11 是 Windows 系统十年来最大的一次变革。按理说，它应该会是一款从内到外全新的操作系统，不过眼尖的 Reddit 用户发现了一个小屏幕，可能会改变你的想法。在今天早些时候曝光的 Windows 11 截图中，Windows 3.1 对话框依然存在。尽管你在这里的图片中可以看到，微软也应用了它的现代UI处理，有圆角和一切。但是，Windows 3.1的遗留问题比较明显，这表明微软仍然没有完成对Windows的全面改造，所以在这之
Windows 11的一个重要变化就是首次引入安卓应用，可在桌面上获得与移动端完全一致的体验。事实上，桌面系统跑移动应用已经不是第一次，Windows 11又是具体怎么做的呢？微软WSL项目经理Miguel Ramos证实，Windows 11为了支持安卓应用，集成了一个Windows Subsystem for Android，也即是安卓子系统(应该会缩写为WSA)，这就和Windows Subsystem for Linux(WSL)子系统的做法是如出一辙的。据悉，安卓应用将在Windows 11的虚拟机中运行?
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