Windows10怎么升级11系统 windows11什么时候推送时间

Windows10怎么升级11系统？北京时间2021 年6 月24 日晚11 点，微软在主题为「what's next for Windows」的专场发布会上，正式发布 Windows11。微软在 Windows11 上推出了 Android 应用程序支持，Android 应用程序将在 Windows11 上本地运行，并可通过操作系统中包含的新 Windows 商店从亚马逊的 Appstore 下载。

图片来自 Microsoft

windows11什么时候推送

微软表示，他正在使用亚马逊的应用商店将 Android 应用程序带到 Windows11 上。应用程序将在新的 Windows 商店中列出，微软还与英特尔合作，利用其 Intel Bridge 技术实现这一目标。微软宣布，将于下周向测试者推出新的 Windows 系统。同时，微软还宣布下一代 Windows 操作系统将于2021 年「假日」季向公众发布

Windows10怎么升级11系统

微软宣布 Windows11 将面向所有 Windows10 用户免费升级。从今年秋天开始，这些操作系统的用户只要拥有正版 Windows10 系统，就可以通过 Windows Update 免费升级到 Windows11。如果您想了解您现用的电脑是否满足升级最低要求，请下载并运行电脑健康状况检查应用：https://aka.ms/GetPCHealthCheckApp