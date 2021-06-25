Windows10怎么升级11系统 windows11什么时候推送时间

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Windows10怎么升级11系统 windows11什么时候推送时间

2021-06-25 09:32 · 稿源：站长之家

Windows10怎么升级11系统？北京时间2021 年6 月24 日晚11 点，微软在主题为「what's next for Windows」的专场发布会上，正式发布 Windows11。微软在 Windows11 上推出了 Android 应用程序支持，Android 应用程序将在 Windows11 上本地运行，并可通过操作系统中包含的新 Windows 商店从亚马逊的 Appstore 下载。

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图片来自 Microsoft

windows11什么时候推送

微软表示，他正在使用亚马逊的应用商店将 Android 应用程序带到 Windows11 上。应用程序将在新的 Windows 商店中列出，微软还与英特尔合作，利用其 Intel Bridge 技术实现这一目标。微软宣布，将于下周向测试者推出新的 Windows 系统。同时，微软还宣布下一代 Windows 操作系统将于2021 年「假日」季向公众发布

Windows10怎么升级11系统

微软宣布 Windows11 将面向所有 Windows10 用户免费升级。从今年秋天开始，这些操作系统的用户只要拥有正版 Windows10 系统，就可以通过 Windows Update 免费升级到 Windows11。如果您想了解您现用的电脑是否满足升级最低要求，请下载并运行电脑健康状况检查应用：https://aka.ms/GetPCHealthCheckApp

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