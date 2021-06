谷歌宣布推迟淘汰Chrome中的第三方Cookies至2023年

Bleeping Computer 报道称,谷歌正在为 Chrome for iOS 测试一项酷炫的新功能,允许用户通过 Face ID 来解锁该浏览器的隐身(无痕)浏览模式。这意味着用户可以安心地暂时切换到其它任务,并在返回 Chrome for iOS 时被要求确认用户身份,以避免隐私浏览的内容泄露。考虑到 Face ID 的特性,实际体验可以做到相当无缝。感兴趣的朋友,可移步至 Chrome for iOS 的 Chrome://flags 设置页面来启用该标记。方法是在“设置 - 隐私”页?