谷歌宣布推迟淘汰Chrome中的第三方Cookies至2023年

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谷歌宣布推迟淘汰Chrome中的第三方Cookies至2023年

2021-06-25 09:20 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月25日消息:据 TheVerge 报道，谷歌今天发布博客文章宣布，将 Chrome 浏览器淘汰第三方跟踪 Cookie 的时间表从2022 年推迟到2023 年，以便让数字广告行业有更多时间规划更具隐私意识的定向广告。

谷歌，google

据了解，谷歌早在去年年初就宣布将在2022 年初结束 Chrome 浏览器对第三方 Cookie 的支持，理由是用户对隐私和数据控制权利提出了更高的要求。停止对第三方 Cookie 的支持后，谷歌计划推广其「隐私沙箱」（Privacy Sandbox）技术。但广告商们纷纷抱怨称，谷歌所谓的「隐私沙箱」将限制他们收集网络用户信息的能力，从而影响他们提供更具价值广告的能力。

报道称，谷歌已经发现自己处于一个非常困难的境地，因为它是唯一一家主导搜索、广告和浏览器三大行业的公司。谷歌越是淘汰第三方追踪，它对其他广告公司的伤害就越大，并可能增加它自己在广告领域的主导地位。谷歌越是不淘汰第三方追踪，它就越有可能因不保护用户隐私而受到批评。

今年1 月，英国反垄断部门「竞争与市场管理局」（CMA）对谷歌淘汰 Cookie 的计划展开了反垄断调查。CMA 称，谷歌此举可能削弱出版商的能力，破坏数字广告市场的竞争，从而进一步巩固谷歌的市场力量。

谷歌今天对此表示：「根据我们与英国 CMA 的合作，以及我们做出的承诺，从2023 年年中开始，Chrome 将在三个月内逐步淘汰第三方 Cookie，直至2023 年底。」

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