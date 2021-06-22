特斯拉公布中国超级充电路线 东西横跨5000公里

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特斯拉公布中国超级充电路线 东西横跨5000公里

2021-06-22 16:12 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）6月22日 消息:特斯拉近日表示，表示已经在中国建立超级充电路线，从浙江舟山到新疆霍尔果斯横跨东西5000多公里路程， 沿线共有27座电动汽车充电站。

特斯拉 (2)

根据特斯拉公布的路线，在沿线经过的主要城市分别是:舟山、三门峡、西安、天水、张掖、、鄯善、乌苏、博乐、霍尔果斯。

另外，特斯拉近日公布了在国内的充电站建设数据，截至目前已有850+超级充电站，700+目的地充电站，全面覆盖320座以上的城市。

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