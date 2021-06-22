特斯拉公布中国超级充电路线 东西横跨5000公里

5月28日晚，特斯拉官微刊登了6则致歉声明，让人稍有些意外的是，内容是六家自媒体向特斯拉道歉。仔细查看，六家自媒体编排了关于特斯拉的负面文章，内容夸大、标题耸人，掺杂不实信息。微博发出后，引发网友热议，一些人称赞特斯拉态度强硬、一点不怂，也有网友称特斯拉捡软柿子捏，苍蝇不叮无缝的蛋”，自己身上的争议并未完善处理。今天中午（5月30日），罗永浩转发相关微博并点评咦？神奇。这是怎么做到的？”老罗回忆起往事我?