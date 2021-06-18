小红书申请“老红书”商标

母亲节只是五月中的一天，而母亲的爱却是年年岁岁的爱你，在母亲节这天不妨参加京东母亲节的守护活动，为了这次活动京东找到了闪闪火数据分析平台，在母亲女性居多的小红书平台，进行了小红书数据调查，开启了小红书达人守护这个母亲节的活动，以下是闪闪火小红书数据分析平台提供的数据:给她无限宠爱，来京东甄选大牌好礼！@京东时尚 为庆祝母亲节发布话题#守护我的妈妈#，并与微博牧场计划携手举办活动#守护我的妈妈#话题大赛，5