小红书申请“老红书”商标

站长之家（ChinaZ.com）6月18日 消息:企查查APP显示，近日，小红书科技有限公司申请“老红书”商标，国际分类为科学仪器，目前商标状态为“注册申请中”。
此外，资料显示，北京兆法律师事务所早在去年就申请了多个“老红书”的商标，国际分类包括科学仪器、医疗园艺、广告销售、餐饮住宿等。
站长之家（ChinaZ.com）6月18日 消息:企查查APP显示，近日，小红书科技有限公司申请“老红书”商标，国际分类为科学仪器，目前商标状态为“注册申请中”。
此外，资料显示，北京兆法律师事务所早在去年就申请了多个“老红书”的商标，国际分类包括科学仪器、医疗园艺、广告销售、餐饮住宿等。
年轻人对美食的热爱，正在互联网内容社区中被发现与满足。当2020年的疫情阻碍外出就餐，越来越多的年轻人开始学习做饭，美食内容也经历了需求爆发期。
前不久，由小红书席卷至其他社交平台的“焖菜热”，在互联网上备受关注，其中最为知名的就是“尹正焖菜”。所谓“尹正焖菜”，就是演员尹正在小红书上分享的减肥餐，并且每天更新三餐的减肥餐吃播视频。
特斯拉继续推进其首款电动皮卡Cybertruck面向市场的计划。继去年开启在中国订购电动皮卡的机会后，该公司现已在中国申请注册Cybertruck商标。
近日，中国裁判文书网公布了北京拜克洛克科技有限公司（OFO）、国家知识产权局商标行政管理(商标)再审审查与审判监督行政裁定书，裁定书显示，小黄车申请的OFO商标再度被驳回。
“大热荒野”项目的创始人朱显，原本做出境游项目，给出国旅游的人提供租车等项目，疫情来了，这事情很难继续做下去。去年10月，他和一些合作伙伴在三亚找了一片沙滩，买了一些配套设施，做了一个露营地。消费者来了，不用自己携带装备，可以直接体验露营的感觉。
小红书里有各种薯，相信做了一段时间小红书的博主，肯定都被小红书搞晕死了....为了快速的接受平台的动态和通知，我们不得不关注这些薯，但是薯太多了，都有哪些薯?哪些我需要关注?
之前写过小红书的笔记排名文章，其中说了，排名即是笔记权重的综合排序，虽然写了2年了，但这句话，我还是不改，因为还是对的。
近日，小红书宣布将起诉发布谣言、恶意抹黑小红书平台和用户的“陈列共和”、“五鱼二饼”等多家自媒体，要求涉诉账号停止谣言传播、赔礼道歉、消除影响，并向其分别索赔人民币1000万元。
一个社区平台的发展脉络，总能从年轻人的生活轨迹中探得一二。以露营、滑雪、冲浪等为代表的特色旅游出行正成为年轻人追逐的新潮流。今年五一小红书旅游出行类笔记发布量同比增长超过80%，比去年十一黄金周同时段增幅也超过80%。今年五一前三天，小红书上“露营”的搜索量比去年同期上涨230%。
品牌使用小红书种草的核心目的是影响消费者决策，而要了解小红书是如何影响消费者决策的，就要清楚消费者使用小红书平台的消费者任务，然后基于消费者任务，设计有效的办法，对消费者决策产生影响，消费者使用小红书的主要任务有两个:
新媒体平台的多样化为每个人展现个人形象提供了便利，越来越多的人喜欢在线上分享，不需要特定的技能，甚至不需要出镜露脸，就能够收获大批量粉丝与流量。
在露营这种小众细分领域里打造一个爆火品牌需要多久?答案是，三个月。一年前，朱显是跨境旅游平台“皇包车”的一名高管，靠自驾大西北来打发疫情期间的“无限休假”;一年后，朱显创立的露营品牌大热荒野在小红书上爆火，露营场地供不应求。今年五一期间，大热荒野15块场地都处于满员状态。
企查查APP显示，近日，华为技术有限公司申请“鸿鹍”商标，国际分类为科学仪器，目前商标状态为“注册申请中”。
近日，华为技术有限公司申请注册“鲁班”商标，注册号56255833，国际分类为科学仪器，目前商标状态为“商标申请中”。
母亲节只是五月中的一天，而母亲的爱却是年年岁岁的爱你，在母亲节这天不妨参加京东母亲节的守护活动，为了这次活动京东找到了闪闪火数据分析平台，在母亲女性居多的小红书平台，进行了小红书数据调查，开启了小红书达人守护这个母亲节的活动，以下是闪闪火小红书数据分析平台提供的数据:给她无限宠爱，来京东甄选大牌好礼！@京东时尚 为庆祝母亲节发布话题#守护我的妈妈#，并与微博牧场计划携手举办活动#守护我的妈妈#话题大赛，5
零克目前能够触达的小红书博主，在庞大的基数下，每周可能都会增加几百个，按比例来划分，确实，新人博主占绝大多数。这个新人博主有多新?甚至有些新到还没发布过笔记。但这时她们总喜欢问我一个问题:
近期，阿里上线了一款名为“吃货笔记”的新产品，该产品是阿里创新事业群的新作，是一款美食种草类产品，内容形式包含图文、短视频等。目前该功能只在广州地区开放。
下午看到小红书平台有一些品牌，可以从小红书跳转到微信小程序商城，例如圣罗兰、纪梵希，是的，直接跳转微信小程序商城。笔者5月份也收到关于小红书开放链接微信小程序的小道消息。但没有看到案例，就没有在公众号写出来。
荷兰科技博客 LetsGoDigital 刚刚发现了三星向欧盟（EUIPO）、英国(UKIPO)和韩国知识产权局(KIPO)提交的“Round Diamond Pixel”商标注册申请，暗示采用“钻石排列”的柔性屏或被用于即将到来的 Galaxy Z Fold3/ Galaxy Z Flip3折叠屏智能机。（来自:LetsGoDigital）熟悉移动设备屏幕技术发展的朋友，一定不会对 Galaxy S4时代的“钻石排列”像素感到陌生。欧盟知识产权局（EUIPO）商标申请2021年6月1日，三星显示器公司又向至少三
小红书里搜索纪梵希或者圣罗兰等大牌时，顶部会出现一个Banner广告位，点击会提示跳转到小程序，首次需要微信授权账号信息，授权后则可以在小红书里直接使用微信小程序。
随着今夏 Galaxy Unpacked 发布会的邻近，有关三星 Galaxy Z Fold 3 和 Galaxy Z Flip 3 折叠屏新机的爆料也在不断涌现。虽然泄露信息来得有点慢，..
手机拍照、视频功能越来越强大，在专业领域也能干大事了，今天小米公司宣布成立Xiaomi Studios首个面向全球的电影工作室品牌，致力于探索手机影像..
你觉得互联网大厂的螺丝钉们”996很辛苦，但是他们真实想法可能与大家并不一样，如果加班一天能赚几千块钱，你会不会觉得自己应该997呢？近日，在..
【TechWeb】6月20日消息，据国外媒体报道，随着更多的电信运营商推出5G商用网络、智能手机厂商推出更多的5G智能手机，全球5G手机的销量也明显提升..
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