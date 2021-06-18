小红书申请“老红书”商标

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小红书申请“老红书”商标

2021-06-18 11:45 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）6月18日 消息:企查查APP显示，近日，小红书科技有限公司申请“老红书”商标，国际分类为科学仪器，目前商标状态为“注册申请中”。

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此外，资料显示，北京兆法律师事务所早在去年就申请了多个“老红书”的商标，国际分类包括科学仪器、医疗园艺、广告销售、餐饮住宿等。

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