凤凰网科技讯 北京时间5月12日消息,根据作家布拉德·斯通(Brad Stone)的新书《释放亚马逊:贝佐斯和一个全球帝国的诞生》(Amazon Unbound: Jeff Bezos and the Invention of a Global Empire),亚马逊CEO杰夫·贝佐斯(Jeff Bezos)曾想挖来SpaceX总裁格温·肖特维尔(Gwynne Shotwell)领导他的航天公司蓝色起源,但被拒绝。2016年,随着SpaceX取得了一系列航天成就,蓝色起源被落在身后。于是,贝佐斯开始寻找一位CEO来领导蓝色起源