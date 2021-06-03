一加申请OnePlus Tag商标 疑似开发类似AirTag追踪器

分享文章
撤稿纠错
首页 > 业界 > 关键词 > 一加最新资讯 > 正文

一加申请OnePlus Tag商标 疑似开发类似AirTag追踪器

2021-06-03 17:18 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月3日 消息:最近，物品追踪设备越来越受到科技厂商的青睐，包括三星、苹果等公司已经推出自家的追踪设备。如今一加科技也申请了一个名为“OnePlus Tag”的商标，疑似也要推出类似的追踪器设备。

2.jpg

AirTag，图源：苹果官网）

“OnePlus Tag”商标是由 Beijing Intangible Technology公司提交申请的，从名字来看，OnePlus Tag可能类似于苹果在今年上半年推出的Airtag。考虑到一加和OPPO之间的关系，OnePlus Tag 的功能应该也和此前曝光的OPPO Smart Tag类似，具备 UWB 功能。

较早就传闻要推出这种追踪装置的是苹果，但是三星产品实际更早面世。目前为止，三星的SmartTag和苹果的 AirTag等物品跟踪设备采用了创新技术，以确保即使在其配对的 Android 或 iOS 智能手机超出范围时，也可以定位被标记的设备。用户可以使用应用程序，例如 SmartThingsFinder从其他兼容设备的资源中找到这些设备，以便为任何标记对象提供全球定位功能，它们使用的核心技术都是叫做超宽频技术。

这一类追踪设备有别于带有GPS功能的设备，它只能通过iOS或者安卓设备上的蓝牙功能来传递信号，使得用户了解当前设备所在位置。如果长时间没有接近任何的设备，那么将无法获得准确位置。这也避免了一部分用户对隐私泄露的担忧。

1.jpg

这篇文章对你有价值吗？

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 外媒实测邮寄AirTag智能追踪器后的寻物效果：仍有改进的余地

    为了切实了解苹果 AirTag 智能追踪器的寻物效果，Kirk McElhearn 已经在 Mac Security Blog 上发表了他的最新实测体验。考虑到已经有不少分分享过钥匙或钱包的寻物体验，Kirk McElhearn 这次选择了通过向朋友邮寄包裹的形式来追踪 AirTag，然后记录它一路中都有哪些奇妙的经历。Kirk McElhearn 表示，自己住在英国埃文河畔的斯特拉特福附近，但向居住在伦敦南部的朋友寄去了一个包裹。为了追求时效，他还服了最贵的一档邮费。由于

    苹果 AirTag ipad

  • Nomad推出Rugged Keychain配件：AirTag可秒变宠物项圈追踪器

    Nomad 刚刚为苹果 AirTag 智能追踪器推出了一款坚固的钥匙扣配件，与其它产品类似，其采用了聚碳酸酯外壳。除了当做钥匙扣，你也可以将它固定在背包、手袋、甚至宠物项圈上，此外消费者可选 IP67级防水或带有扬声器开孔的版本。对于家有宠物的人们来说，Nomad 还提供了一个附加选项，允许主人将宠物的名字和自己的联系方式刻印在不锈钢牌面上，从而将 AirTag 变身为一枚宠物 ID 标签。尽管苹果产品营销副总裁 kaiann Drance 一再强

  • 苹果称Tile追踪器在苹果商店当中销售情况不佳

    上个月早些时候，Spotify、Tile和Match（Tinder的所有者），在美国参议院牵头举行的应用商店反垄断听证会上作证。在听证会上，Spotify称苹果的应用商店是 "滥用权力的抢夺"，而Tile则说苹果利用其平台 "不公平地限制其产品的竞争"。现在，针对它们的证词，苹果公司副总裁兼首席合规官凯尔-安迪尔已向监督听证会的美国参议员艾米-克洛布查发出一封信，表明了苹果的回应。苹果在信中说，Spotify、Tile和Tinder是一些App Store上最大?

    苹果 spotify 商品

  • AirTag拥有者抱怨无法通过家庭共享让他人追踪他们的物品

    苹果公司新的AirTag物品追踪器自上周五开始进入客户手中，虽然该公司试图描述它们可以用来寻找丢失的物品，但许多用户在得知AirTag的位置不能与其他家庭成员分享时，仍然感到惊讶和失望。从表面上看，通过苹果的家庭分享功能分享AirTag的位置应该是不费吹灰之力的，因为家庭分享组中的个人成员可以使用 "查找我的 "应用程序查看其他家庭成员苹果设备的位置，包括iPhone、iPad、Mac、AirPods和苹果手表。鉴于 "家庭共享 "的特权，许

    苹果 共享 reddit

  • OnePlus Tag商标已申请 一加也要涉足智能追踪设备市场

    伴随着 AirTag 的发布，越来越多的手机厂商开始涌入智能追踪设备市场，而一加（OnePlus）也希望分一杯羹。根据近期申请的“OnePlus Tag” 商标，表明一加公司正在开发这款设备。鉴于一加和 OPPO 之间的关系，OnePlus Tag 的功能应该和此前曝光的 OPPO Smart Tag 类似，应该具备 UWB 功能。该商标是通过 Beijing Intangible Technology 公司于 2021 年 5 月 18 日提交申请的，从这个名字来看，OnePlus Tag似乎是一个物品追踪器，你?

    一加 oppo 苹果

  • Tile与亚马逊达成新合作 借助Echo设备构建智能追踪器的寻物网络

    作为智能追踪器领域的资深玩家，Tile 在苹果传出要制造 AirTag 的消息后也加大了合作力度。比如为了与苹果的 Find My 寻物网络竞争，Tile 现能够更好地利用亚马逊 Sidewalk 网络，来增强自家智能追踪器客户的使用体验。尽管没有苹果 Find My 网络那样拥有超过 10 亿台设备，但亚马逊数百上千万台 Echo 设备的蓝牙信号也能够为 Tile 提供良好的支撑。由亚马逊开发者网站上的介绍可知，Sidewalk 是一种新颖的网桥协议，可借助现有的?

    亚马逊 苹果 网站

  • 再也不怕找不到Siri遥控了 达人打造AirTag保护外壳

    你是否经常找不到电视遥控器呢？如果你当前使用的是初代 Siri 遥控器，那么下面这款 3D 打印、并有 AirTag 的外壳或许会让你感兴趣。Etsy 用户 PrintSpiredDesigns 近日为初代 Siri 遥控器量身定制了外壳，可以将 AirTag 放到底部的开口处，这样就可以在苹果设备上的 Find My 应用程序中追踪到遥控器的位置。作为一个 3D 打印的箱子，遥控器的设计看起来肯定有点粗糙，但 Etsy 的用户说，遥控器很贴身，很安全，而且 AirTag 可以令

    苹果

  • AirTag遭破解：可对微控制进行重新编程以改变特定功能

    一位安全研究专家发现，苹果的 AirTag 存在破解隐患。黑客不仅可以对系统固件进行修改，而且可以进一步探索微控制器，对元素进行重新编程，以改变特定功能的作用。众所周知，苹果公司的产品具有很高的安全水平，这自然导致新的 AirTag 成为安全研究人员的目标。发货仅一周多，似乎一些 AirTag 元素可以被修改。德国安全研究人员 Stack Smashing 在 Twitter 上透露，他能“闯入” AirTag 的微控制器中。经过数小时的破解并损坏了多?

    苹果 编程 twitter

  • 一加新任副总李开新：一加硬件实力已与华为旗鼓相当

    前不久，一加手机CEO 在微博正式介绍了一加的新伙伴李开新，他介绍这是一位手机圈的老将，曾带领华为手机中国区从无到有把销量做到了千万级，而加盟一加后的任务也是将一加做到千万级。近日，一加新任副总裁在接受采访时透露，希望用三年时间完成这个目标。在他看来，一加的产品和品牌实力已经达到了高端水平，和同期华为的Mate系旗舰相比，硬件实力旗鼓相当，只是受众面相对较窄，大多数人并不知道一加这个品牌，需要让更多的消费

    一加 华为 苹果

  • 外媒实测：AirTag是“廉价、有效的跟踪新手段”

    在一份关于 AirTag 如何被用于秘密追踪的报道中，来自《华盛顿邮报》的杰弗里·福勒（Geoffrey Fowler）表示，苹果在防止 AirTag 被用于追踪其他人且内置的保障措施“还不够充分”。Fowler 在自己身上安装了一个 AirTag，，并与一位同事合作假装被跟踪，他得出的结论是，AirTag 是一种“廉价、有效的跟踪的新手段”。苹果公司的保障措施包括隐私提醒，让 iPhone 用户知道一个未知的 AirTag 与他们同行，并可能在他们的物品中。同时

    苹果 营销 隐私

  • AirTag耐用性如何？多次榔头敲击后仍可正常使用

    如果你认为 AirTag 不耐用，那么下面这段视频可能会改变你的想法。数码频道 MobileReviewsEh 对 AirTag 的耐用性进行了测试，在经过铁榔头的多次敲击之后，AirTag 依然能够保持基本完整。只有在最后的“大力”敲击下才开始损坏。

    AirTag

  • 解密“一加现象”：手机品牌如何冲破“出海”重围

    放眼全球智能手机市场，国产手机已经成为整个行业中不可忽视的一股力量。作为其中的佼佼者，一加自成立以来就秉持着“不将就”的品牌理念，凭借独树一帜的营销风格，在激烈的海内外市场竞争中赢得了一席之地。本期“Twitter出海对话间”，我们邀请到了Twitter大中华区科技与汽车行业总经理Powen薛博文，与OnePlus Nord数字营销负责人Diego Heinz，一同探讨一加在海外营销的见解与经验。如何发挥社交平台优势，策划“热点”营销？如

    一加手机

  • 发布未到一个月：苹果防丢神器AirTag已遭破解

    苹果上市还未到一个月的防丢神器被破解了。据外媒报道，日前，来自国外的一个信息技术安全研究员，就在社交媒体上分享了其破解AirTag的过程，暴露出AirTag一些潜在的安全隐患。据悉，在4月21日的2021苹果春季新品发布会上，发布了全新产品AirTag。其小巧玲珑的设计，并内置新自研芯片U1，利用UWB技术实现精确的位置定位，也被大家称为防丢神器。作为一款新产品，并且主打定位追踪功能，这也引起了不少安全研究员的关注。来自推特上

    苹果 网站 恶意软件

  • 油管UP主晒AirTag改装 看完我不禁笑了

    4月21日，苹果发布了蓝牙追踪器AirTag，售价229元起。消费者只要给易丢物品挂上，打开查找 app 时，就能看到物品在哪里。

    AirTag 蓝牙追踪器 YouTube

  • AirTag机场实测：各项表现优异 只有1个场景下无法生效

    如果你想要通过 AirTag 来追踪你的行李箱，那么在大多数场景中它能帮助你精准定位，从而帮助你快速找到自己的行李箱。Executive Traveller 概述了一些常见使用场景，并在机场进行了实测，发现在一种情况下 AirTag 基本上没有帮助...我们都曾站在机场的行李转盘周围，等待行李从滑道中排出，然后沿着那条蜿蜒的传送带到达我们所站的地方。苹果公司最新的小工具会不会成为继降噪耳机之后最热门的旅行配件？Executive Traveller 带着

    耳机 苹果 蓝牙耳机

  • 原装AirTag发货时间延长至4-5周

    5月16日，TechWeb注意到 AppleStore中的AirTag送货时间延长，从5-7个工作日延长至4-5周，其畅销程度可见一斑。AirTag首次亮相于2021苹果春季新品发布会，当月23日晚8点开启预订、30日正式在全球发售。5月初，国内用户即可在苹果官网下订，也可在线下店买到现货。作为一款基于蓝牙+UWB技术的物体定位利器，AirTag以其小巧的体积、重量倍受关注。苹果用户可将AirTag可以挂在书包、钥匙或是其他物品上，随后可在“查找”Ap

    苹果 ipad airpods

  • [图]AirTag精确查找界面隐藏的“开发者模式”被发现

    一位对 AirTag 不太满意的所有者无意中发现，在屏幕界面上存在一个隐藏的“开发者模式”。当激活精确查找功能以帮助定位苹果的一个物品追踪器时，Find My 会显示这个界面。搭载 U1 芯片的 iPhone（包括 iPhone 11 和 iPhone 12 型号）可以利用这一功能，它结合了相机输入、AR、声音、超宽带无线电技术和触觉反馈，帮助定位物品追踪器。在精准查找界面多次点击物品名称后出现的隐藏模式，会显示关于该功能运行的实时诊断和技术信息?

    苹果 reddit 通用

  • 朱海舟点赞一加手机：手感没得说

    5月29日消息，坚果手机产品经理朱海舟转发了一加创始人兼首席执行官刘作虎的微博。朱海舟表示，一加手机的手感没得说。公开资料显示，从一加手机一代诞生至今，一加一直都在强调手机的手感。刘作虎表示，一加是行业第一个极为强调和注重手感的，从一加一代推出后，各家友商无论发布会还是宣传上，都把手机的手感作为了重要卖点之一。这几年一加在CMF工艺上一直进步并保持领先，特别是从一加6开始把曲面AG工艺带进这个行业，开创了?

    一加 刘作虎 微博

  • 一加主题商店可能会随Android 12一同出现

    据外媒报道，一加可能比任何主流的智能手机制造商都更以社区为中心而自豪。事实上，有时候这家公司的决定是由社区的声音决定的。当一加将备受欢迎的Always-On Display（简称AOD）功能交由社区投票时，该公司再次关注用户对于主题商店的请求，该主题商店可能会在Android和OxygenOS的下一次重大升级中出现。有些人喜欢定制自己的手机，Android用户经常会利用这个平台的开放性。然而，从零开始创建主题并不是每个人都喜欢做的事情，一

    一加

  • 微博CEO来去之间吐槽AirTag 罗永浩发“哈哈”表情围观

    苹果防丢神器AirTag一经发布就成为全球热点，其追踪功能受到用户热捧。然而，这一神器却遭到了微博CEO王高飞疯狂吐槽，其在微博发文“啥破玩意儿……报错一晚上 ”

    AirTag 微博 来去之间
  • 热门标签
显卡天梯图 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 拼多多百亿补贴节 锚文字 Alt标签 一加 网站优化 网站 CPM CPC DA 死链

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM