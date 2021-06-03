一加申请OnePlus Tag商标 疑似开发类似AirTag追踪器

站长之家(ChinaZ.com) 6月3日 消息:最近，物品追踪设备越来越受到科技厂商的青睐，包括三星、苹果等公司已经推出自家的追踪设备。如今一加科技也申请了一个名为“OnePlus Tag”的商标，疑似也要推出类似的追踪器设备。

（AirTag，图源：苹果官网）

“OnePlus Tag”商标是由 Beijing Intangible Technology公司提交申请的，从名字来看，OnePlus Tag可能类似于苹果在今年上半年推出的Airtag。考虑到一加和OPPO之间的关系，OnePlus Tag 的功能应该也和此前曝光的OPPO Smart Tag类似，具备 UWB 功能。

较早就传闻要推出这种追踪装置的是苹果，但是三星产品实际更早面世。目前为止，三星的SmartTag和苹果的 AirTag等物品跟踪设备采用了创新技术，以确保即使在其配对的 Android 或 iOS 智能手机超出范围时，也可以定位被标记的设备。用户可以使用应用程序，例如 SmartThingsFinder从其他兼容设备的资源中找到这些设备，以便为任何标记对象提供全球定位功能，它们使用的核心技术都是叫做超宽频技术。

这一类追踪设备有别于带有GPS功能的设备，它只能通过iOS或者安卓设备上的蓝牙功能来传递信号，使得用户了解当前设备所在位置。如果长时间没有接近任何的设备，那么将无法获得准确位置。这也避免了一部分用户对隐私泄露的担忧。

