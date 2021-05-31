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新修订未成年人保护法变化：不满16岁不得开网络直播

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热点：新修订未成年人保护法变化：不满16岁不得开网络直播

2021-05-31 13:42 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月31日 消息:《新修订的未成年人保护法》将于今年6月1日正式施行。其增设了网络保护专章，其中提到，网络游戏、网络直播、网络音视频、网络社交等网络服务提供者应当针对未成年人使用其服务设置相应的时间管理权限管理、消费管理等功能。

其中，在网络游戏方面，未成年人保护法规定，网络产品和服务提供者不得向未成年人提供诱导其沉迷的产品和服务。 网络游戏、网络直播、网络音视频、网络社交等网络服务提供者应当针对未成年人使用其服务设置相应的时间管理、权限管理、消费管理等功能。 以未成年人为服务对象的在线教育网络产品和服务，不得插入网络游戏链接，不得推送广告等与教学无关的信息。 国家建立统一的未成年人网络游戏电子身份认证系统。网络游戏服务提供者应当要求未成年人以真实身份信息注册并登录网络游戏。

同时，网络游戏服务提供者不得在每日二十二时至次日八时向未成年人提供网络游戏服务。 

在线教育

网络直播方面，网络直播服务提供者不得为未满十六周岁的未成年人提供网络直播发布者账号注册服务;为年满十六周岁的未成年人提供网络直播发布者账号注册服务时，应当对其身份信息进行认证，并征得其父母或者其他监护人同意。 

此外，学校应当合理使用网络开展教学活动。未经学校允许，未成年学生不得将手机等智能终端产品带入课堂，带入学校的应当统一管理。 学校发现未成年学生沉迷网络的，应当及时告知其父母或者其他监护人，共同对未成年学生进行教育和引导，帮助其恢复正常的学习生活。 

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