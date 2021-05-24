快手电商“小店信任卡”将于6月1日推出 包括退款不退货等权益

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快手电商“小店信任卡”将于6月1日推出 包括退款不退货等权益

2021-05-24 21:05 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月24日 消息:今日，快手官方宣布快手“小店信任卡”将于6月1日正式推出。信任卡包括了“退款不退货”“退货补运费”“假一赔十”等不同梯度的差异化权益。

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快手电商平台体验负责人罗琼表示，“小店信任卡对于消费者而言是专属权益保障，对于商家而言则能够降低用户下单决策成本，提升成交转化。”

信任卡不仅包含极致信任体系的诸多权益，也包括了快手平台给到消费者优惠券等内容，将极致信任和商业转化做直接结合，打造信任经济。

小店信用卡只是极致信任体系践行的第一步，“通过信任机制，快手电商想给用户120分的超预期，这才是极致信任体系最想要做的事情。”罗琼表示，快手平台保障真货与优质，提升商品值得买的客观“值”以及消费者感到商家值得信任的主观“值”，为用户带来了超预期的逛买体验。

超预期的逛买体验，离不开“有恒心“的商家与平台共同投入。为此，快手将于616大促之际，为”信任项目“投入亿元流量补贴商家，战略级技术资源建设消费者征信体系等基础能力，只为确保第一批吃螃蟹的商家有确定性的订单增量。

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除了通过补贴商家来让用户觉得爽，获得超值体验，快手电商还备有极致信任宠爱金上亿元，此次针对殷世航事件，出于对消费者购物体验的保障，快手电商按高标准的体验补偿相关用户每人520元现金。就启用这笔费用，不少相关用户表示“第一次见识了真金白银的假一赔十”。罗琼透露，这笔宠爱金很大一部分来源于不良商家的处罚金。

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