2021年5月22日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于古诗的，问题是“古诗春风得意马蹄疾，一日看尽长安花，描绘的是什么场景?”这首诗描绘的场景很多人还是不清楚的，下面就来为大家详细的介绍一下。

春风得意马蹄疾一日看尽长安花描绘的是什么场景 5.22蚂蚁庄园最新答案

今天问题:古诗春风得意马蹄疾，一日看尽长安花，描绘的是什么场景?

A、进士及第

B、新婚

正确答案:进士及第

唐朝中期，有位著名的诗人孟郊。他出身贫苦，从小勤奋好学，很有才华。但是，他的仕途却一直很不顺利，从青年到壮年，好几次参加进士考试都落了榜。

唐德宗贞元十三年（公元797年），孟郊又赴京参加了一次进士考试。这次，他进士及第了，而这时，他也已经46岁了。他高兴地作了一首《登科后》的绝句，表达他当时愉快的心情:

昔日龌龊不足夸，今朝旷荡恩无涯;

春风得意马蹄疾，一日看尽长安花。

这首诗的意思是:过去那种穷困窘迫的生活是没有什么值得夸耀的，今天我高中了进士，才真正感到皇恩浩荡;我愉快地骑着马儿奔驰在春风里，一天的时间就把长安城的美景全看完了。这首诗把诗人中了进士后的喜悦心情表现得淋漓尽致，其中"春风得意马蹄疾，一日看尽长安花"成为千古名句。"春风得意"原指读书人考中后的得意心情，现在一般形容事情办成功，达到目的后那种得意洋洋的情态。