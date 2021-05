据外媒报道,在经过四名竞拍者的竞价后,班克斯作品《Love is in the Air》最终以1290万美元的价格成交。这是第一件在苏富比拍卖会上售出的艺术品,加密货币被接受作为实物艺术品的支付选项。在不久的将来,这种做法可能会在其他大型销售中继续。这幅在苏富比拍卖的画作是首幅在Coinbase Commerce看到的苏富比作品。拍卖获胜者可以选择以比特币或以太坊的支付。如果竞标人选择使用加密货币支付,那么他们将需要从一个获批的钱包或?