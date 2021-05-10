英雄联盟手游先锋测试资格获取流程 最新先锋测试资格怎么获得

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英雄联盟手游先锋测试资格获取流程 最新先锋测试资格怎么获得

2021-05-10 17:39 · 稿源：站长之家

英雄联盟手游即将开启最新的先锋测试，想必大家都很期待了，那么怎么获取到这一次先锋测试的资格呢？下面就来为大家详细的介绍一下英雄联盟手游先锋测试资格获取流程。

英雄联盟手游先锋测试 英雄联盟手游先锋测试招募说明内容

招募时间:5月10日~5月17日

测试开始时间:预计5月下旬或6月上旬

招募（体验）要求:

1、测试期间有较长时间可投入游戏体验;

2、能够积极反馈和表达自己的游戏体验感受;

3、需提前完成招募问卷（最终是否获取资格需筛选后确认）。

招募说明:

本次测试仅招募安卓用户，iOS用户请等待下次测试哦!

我们将根据招募问卷筛选玩家，预计5月下旬或6月上旬以手机短信的形式向获得资格的玩家发送测试交流群邀请，获得资格的玩家可以通过腾讯先游APP专题页面一键入群（无其他入群方式，请勿上当受骗），请各位玩家留意短信信息及先游APP推送通知。本次测试资格将分批发放，因此资格短信发放时间可能存在差异。

未获得本次体验资格的玩家请不要着急，请等待后续测试开启，期待下次与你相约!

本次测试仅在“腾讯先游”进行招募和资格发放，请各位玩家认准腾讯先游APP与《英雄联盟手游》官方网站，避免不良APP或网站以测试资格为诱饵，导致帐号和个人信息被盗，请注意保护个人财产安全。

游戏介绍:

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《英雄联盟手游》先锋测试FAQ

一、招募阶段

1、本次测试的招募时间是?如何才能报名参加本次测试招募?

本次测试招募将于2021年5月10日正式开放，您可以在各大应用商店搜索“腾讯先游”APP并下载安装，安装后打开腾讯先游APP，进入内测-招募-英雄联盟手游页面，点击报名并填写招募问卷，即可参与此次测试的报名。

2、怎样才能知道自己是否获得了测试资格?什么时候才会通知获得资格?

届时我们将通过短信及腾讯先游APP的方式告知您，请留意手机短信及腾讯先游APP内消息。本次测试资格将分批发放，因此资格短信发放时间可能存在差异。

3、 有其他网站或APP（非腾讯先游）提醒我可以申请《英雄联盟手游》内测资格，可以点击申请吗?

本次测试仅在腾讯先游进行招募和资格发放，请各位玩家认准腾讯先游APP与《英雄联盟手游》官方网站，其他非官方APP或网站提供的内测资格入口均可能包含诈骗信息，请谨慎识别并注意保护个人财产安全。

4、iOS玩家能否参与本次测试的招募呢?

为保证游戏体验，本次测试仅开放安卓系统，对此我们深表歉意，iOS玩家请耐心等待后续测试信息哦。

5、本次测试可以充值吗?是否会删档?

本次测试不会开放充值入口，测试结束后会进行删档操作。

6、本次测试将会于什么时候开启?持续多久?

本次测试将于2021年5月下旬或6月上旬开启，具体开启时间及测试信息请等待后续通知。

7、本次测试是否支持使用PC模拟器，外设等进行游戏?

本次测试只可使用安卓手机进行游戏，使用其他平台登录可能导致封号甚至取消测试资格，请广大召唤师珍惜自己的账号。

8、如何获得更多测试相关信息?

测试正式开启前，获得测试资格的玩家将收到加入测试交流群的短信，收到通知短信的玩家可前往腾讯先游APP-内测-测试-我的测试-英雄联盟手游，点击一键入群。其他未获得资格的玩家也不要气馁，可持续关注其他官方渠道，了解测试信息。

9、什么时候可以下载游戏?在哪里下载?我可以提前下载吗?

当收到资格通知短信后，您可前往腾讯先游APP-内测-测试-我的测试-英雄联盟手游，点击一键入群。测试开启的信息将在群内第一时间公告。测试开始时，我们会为拥有测试资格的玩家统一开放下载通道，届时您可以前往腾讯先游APP-内测-测试-英雄联盟手游，进行游戏下载。

二、入群阶段

1、我收到了测试群入群通知短信，该如何加群?

您可前往腾讯先游APP-内测-测试-我的测试-英雄联盟手游，点击一键入群。群内我们会同步最新消息。

2、我得知已经有其他玩家已经收到了入群短信，但我没有，这是否意味着我没有获得资格?

并不一定，本次测试我们会采取分批发送的方式发送入群短信，因此大家收到短信的时间可能有所不同。另一方面，我们可能会增加额外的测试资格。因此，暂时没有收到短信也不要灰心，请耐心等待后续通知。

3、我没有收到测试群入群通知短信，是否可以入群?

本次测试暂时不会公开群号，只有收到入群通知短信的玩家可以进入测试群。暂未收到短信的玩家可耐心等待，我们的资格和入群通知将陆续发放。

4、我依照说明，往腾讯先游APP-内测-测试-我的测试-英雄联盟手游，点击“一键入群”后显示入群失败，该怎么办?

您可以依照点击一键入群按钮失败后提示的管理员QQ，联系管理员并提供您的先游账号ID（打开先游APP-我的，点击头像，可见先游ID）以及招募时填写的游戏体验QQ号，管理员在确认无误后会手动将您拉进测试群。

5、我已经加入了测试群，请问如何下载游戏?

请您及时关注群内测试开启相关公告。测试开启后，您可以前往腾讯先游APP-内测-测试-英雄联盟手游，进行游戏下载。

6、我获得了入群资格，我可以告知我的朋友让他一起入群吗?

本次测试QQ群为非公开QQ群，玩家获取资格后仅可通过腾讯先游APP招募页面一键入群。

7、我获得了体验资格，可以和我的朋友分享账号一起玩吗?

本次测试资格不可分享与外借，单个账号仅可登陆单个设备，无法再登陆其他新的设备。

三、测试开启

1、目前已经开放下载，但我下载游戏速度较慢，该如何处理?

请您在WiFi条件下进行游戏APK端下载。

2、下载完成，但一直显示配置中/安装失败/崩溃，该如何处理?

导致这类情况的潜在原因包括如下几种情况，其应对措施如下:

存储空间不足:清理手机存储，建议预留10G的内存空间，帮助游戏流畅运行。

内存不足:清理后台应用（包括腾讯先游APP）。

先游APP版本太低:卸载当前版本腾讯先游APP，重新进行安装，或更新APP。

若无法解决，请联系所在测试群内管理员进行反馈。

3、登录时提示我没有获得测试资格，怎么办?

若提示没有测试资格，请先确认您在申请测试资格时使用的是QQ账号还是微信账号。申请资格时若使用的是QQ账号，登录时必须使用招募填写的QQ登录;若是微信账号，则必须使用招募填写的微信账号登录。

4、我如何反馈建议给游戏团队?

我们十分重视各位召唤师的建议与反馈，测试开启后，您可将游戏中遇到的各类BUG、问题与优化建议反馈至先游APP-英雄联盟手游的问题收集入口，也可以直接提供给测试群内的管理员，我们将第一时间收集并评估。

5、下次测试是什么时间?规模会更大吗?

目前还未确认下次测试计划，您可以关注游测前线微信公众号、微信小程序以及英雄联盟手游官方账号，如有新的测试将会在官方平台与大家分享消息。

6、《英雄联盟手游》什么时候公测/上线?

亲爱的玩家，目前我们已经开启了先锋测试，在测试完成后会继续推进后续更大规模的测试计划，会在整体测试完成后筹备全量上线计划，感谢您的支持。

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