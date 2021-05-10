沙县小吃成立科技公司，经营范围含互联网直播

郝亚洲/文“马歇尔的世界”和“马化腾法则”2009 年，腾讯的股票价格翻了近五倍，从年初的6. 484 港币到年底的30. 574 港币。这个价格虽然仅仅是当下价格（截止到 2021 年 4 月 9 日）的二十分之一，但如果在一个更大历史背景之下来看，腾讯从 2009 年开始进入快车道，这在很大程度上得益于网络增值服务的全面展开。在当年财报中有这样一句话，“QQ2009 经过升级后的架构还能更广泛和更深入地整合腾讯其他平台，提高用户价值和黏性