沙县小吃成立科技公司，经营范围含互联网直播

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沙县小吃成立科技公司，经营范围含互联网直播

2021-05-10 15:15 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月10日 消息:企查查APP显示，5月8日，三明市沙县小吃领风科技有限公司成立，注册资本300万人民币，法定代表人为谢建海，经营范围含人工智能公共服务平台技术咨询服务;互联网销售;食用农产品批发零售;食品经营;互联网直播服务等。企查查股权穿透显示，该公司由沙县小吃集团有限公司全资持股。

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