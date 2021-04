据外媒The Verge报道,一个由美国两党组成的立法者团体提议禁止警方从数据中介机构那里购买用户数据,包括那些“非法获得”记录的数据中介机构--比如面部识别服务Clearview AI。《The Fourth Amendment Is Not For Sale Act 》由一个两党团体发起,包括参议员罗恩·怀登(Ron Wyden)、参议员兰德·保罗(R-KY)和参议院其他18名成员。该法案将使执法机构在通过第三方数据中介机构获取人们的个人信息之前获得法院命令,这些公司汇总?