更客观？这款新AI工具可在几秒钟内预测电影分级

站长之家(ChinaZ.com) 12月30日 消息:收视率对电影来说是至关重要的。大家可以在一些预告片中提前看电影有关的内容。虽然有些预告片可能看起来不会暴力，但电影分级往往会暴露内容类型。

这是因为电影分级制度会发行的电影根据包括性爱、暴力、毒品、粗俗语言等在内的成人内容将其划分成特定级别，从而吸引不同的受众群。不过，人们在对电影分级的时候，往往比较主观，因此可能存在偏差。

因此，南加州大学维特比工程学院（USC Viterbi School of Engineering）的研究人员开发的一种新的人工智能工具提供了一种替代方案，它可以从电影剧本中获取数据，甚至在电影拍摄之前，在几秒钟内就给出分级。研究小组使用992电影脚本，其中包括暴力，滥用毒品和性爱内容，对人工智能进行了培训，以识别相应的风险行为，模式和语言。

该工具可以浏览电影脚本并搜索特定的目标词。因为电影剧本提供了剧情中的动作的描述，AI能够检测出一个场景是否暴力，包括脏话、带有性暗示或明显的性内容，或者包括使用非法药物，这些都是决定一部电影的分级。

这一点很重要，因为当电影公司为一部电影开绿灯时，他们通常会考虑分级问题。比如对于有些电影内容可能过于暴力，或者涉黄问题严重，那么这样的工具可以在拍摄之前就发出警告，提醒一个很严重的问题。这部电影可以在获得更成熟的评级之前进行调整，为电影公司节省时间和金钱。

在开发这个工具的过程中，研究人员发现了一些他们认为有趣的趋势。例如，有一定数量涉及毒品的电影往往有类似数量的性内容，在暴力内容较少的电影中尤其如此。

研究人员称，电影制作者会用药物滥用和性内容来弥补暴力程度较低的情况。

不过，大家并不能指望人工智能很快就能超越人类电影分级标准，只能作为一个参考。