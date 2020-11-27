2020​胡润女企业家榜发布 阿里彭蕾以305亿排第19

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热点：2020​胡润女企业家榜发布 阿里彭蕾以305亿排第19

2020-11-27 10:16 · 稿源：站长之家

今日，胡润研究院发布发布了《2020胡润女企业家榜》。

榜单显示，前50名中国女企业家的总财富比去年增加近6000亿，达到1.9万亿，涨幅43%。上榜女企业家平均年龄51岁，最年轻的白手起家女企业家是海底捞42岁的杨利娟，财富125亿元。

本次有15位新人上榜，比去年增加6位，占比近三分之一。其中，11位是白手起家的，排名最靠前的是来自阿里系从事电子商务及金融科技的彭蕾，以305亿位列女企业家榜第19名

QQ截图20201127101956.jpg

行业分布方面，先进制造第一次超过房地产，成为上榜女企业家最主要财富来源。从事新兴行业的比例从去年的29%上升到36%，传统行业64%。

QQ截图20201127101943.jpg

地域分布方面，北京仍是中国女企业家首选居住地，有10位，比去年减少2位;深圳比去年多2位，以10位并列第一;佛山仍以5位排名第三。有4位女企业家住在大陆以外，比去年减少1位:新加坡有2位、美国和香港各1位。

榜单显示，碧桂园39岁的杨惠妍财富增长500亿，以2250亿连续四年蝉联中国女首富、翰森制药的钟慧娟以1350亿排第二、蓝思科技的周群飞以1100亿排第三。

排名

排名变化

姓名

财富（亿元人民币）

财富变化

公司

居住地

主业

年龄

1

0

杨惠妍

2250

29%

碧桂园

广东佛山

房地产、教育

39

2

1

钟慧娟

1350

61%

翰森制药

江苏连云港

医药

59

3

8

周群飞

1100

255%

蓝思科技

湖南长沙

电子器件制造

50

3

-1

吴亚军

1100

29%

龙湖

北京

房地产

56

5

3

鲁忠芳

955

130%

中公教育

北京

教育

78

6

12

王来春

910

243%

立讯精密

广东深圳

消费电子

53

7

-3

范红卫

675

23%

恒力

江苏苏州

化纤、石化、房地产

53

8

-8

纪凯婷、纪海鹏（父亲）

670

34%

龙光地产

广东深圳

房地产

31

9

1

程雪

650

103%

海天味业

广东佛山

食品

50

10

-5

陈丽华

530

1%

富华

北京

房地产、紫檀博物馆

79

11

5

曾芳勤

520

89%

领益智造

广东深圳

消费电子精密件

55

12

2

舒萍

460

61%

海底捞

新加坡

餐饮

50

12

20

赵燕

460

241%

华熙国际

北京

生物医药、房地产

54

12

2

李海燕

460

61%

海底捞

北京

餐饮

-

15

-7

张茵

440

26%

玖龙纸业

广东东莞

环保造纸

63

16

-4

陈金霞

410

37%

涌金投资

上海

医药、投资

52

17

袁莉萍

330

康泰生物

广东深圳

生物制品

49

18

4

朱林瑶

315

50%

华宝国际

广东深圳

投资、香精香料

50

19

彭蕾

305

阿里系

新加坡

电子商务 、金融科技

49

20

-2

李巍、刘畅母女

300

13%

新希望

四川成都

农业、化工、金融

-，40

21

-4

卢德燕

295

9%

美的

广东佛山

家电制造、房地产

52

22

-10

陈丽玲、许阳阳母女

275

-8%

达利食品

福建泉州

食品

-，37

23

-2

张欣

235

7%

SOHO中国

北京

房地产

55

24

6

陆昂

210

40%

嘉德

北京

投资、拍卖

57

25

9

周晓萍

195

56%

星宇股份

江苏常州

汽车灯具

59

26

0

丁玉梅

190

12%

恒大

广东广州

房地产、投资

-

27

吴兰兰

185

裕同包装

广东深圳

包装

46

28

骆锦红

180

亿纬锂能

广东惠州

锂电池

53

28

-21

郑翔玲、谢其润母女

180

-59%

中生制药

香港

医药

56，28

30

-4

卜扬

170

0%

苏宁

江苏南京

零售、房地产

47

30

钱佩新

170

恒立液压

江苏常州

高压油缸

55

32

5

雷菊芳

165

38%

奇正藏药

西藏林芝

医药

67

33

-5

左笑萍

160

0%

联塑

广东佛山

塑料管道及管件

47

34

吴春媛

155

瑞声科技

广东深圳

消费电子精密件

49

35

李花、李光宇（父亲）

150

宇华教育

河南郑州

教育

33

36

-2

马东敏

140

12%

百度

北京

网络信息服务

50

36

-8

黄琼姿、卢晓云母女

140

-13%

泛海

北京

金融、房地产

-，40

38

-1

雒芊芊

135

13%

盛大

美国

投资

45

38

张小娟

135

圆通速递

上海

物流

51

38

钱瑛

135

牧原

河南南阳

畜牧

54

41

杨利娟

125

海底捞

北京

餐饮

42

41

李喜燕

125

隆基

陕西西安

硅材料

52

41

赵宝菊

125

新奥

河北廊坊

天然气、能源化工

55

41

2

李坦

125

19%

海普瑞

广东深圳

医药

56

41

管亚梅

125

通威

四川成都

农业、新能源

-

41

丁雅丽

125

安踏

福建厦门

体育用品

-

47

-22

黎旭晖

120

-31%

海天味业

广东佛山

食品

52

47

叶琼玖

120

同花顺

浙江杭州

软件

66

49

-18

陈立英

115

-18%

韵达

上海

物流

45

49

-6

张荣华

115

10%

荣程

天津

钢铁

51

49

-6

卓军

115

10%

景旺电子

广东深圳

印刷电路板

54

49

-6

黄小芬

115

10%

景旺电子

广东深圳

印刷电路板

57

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