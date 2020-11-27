今日，胡润研究院发布发布了《2020胡润女企业家榜》。
榜单显示，前50名中国女企业家的总财富比去年增加近6000亿，达到1.9万亿，涨幅43%。上榜女企业家平均年龄51岁，最年轻的白手起家女企业家是海底捞42岁的杨利娟，财富125亿元。
本次有15位新人上榜，比去年增加6位，占比近三分之一。其中，11位是白手起家的，排名最靠前的是来自阿里系从事电子商务及金融科技的彭蕾，以305亿位列女企业家榜第19名
行业分布方面，先进制造第一次超过房地产，成为上榜女企业家最主要财富来源。从事新兴行业的比例从去年的29%上升到36%，传统行业64%。
地域分布方面，北京仍是中国女企业家首选居住地，有10位，比去年减少2位;深圳比去年多2位，以10位并列第一;佛山仍以5位排名第三。有4位女企业家住在大陆以外，比去年减少1位:新加坡有2位、美国和香港各1位。
榜单显示，碧桂园39岁的杨惠妍财富增长500亿，以2250亿连续四年蝉联中国女首富、翰森制药的钟慧娟以1350亿排第二、蓝思科技的周群飞以1100亿排第三。
排名
排名变化
姓名
财富（亿元人民币）
财富变化
公司
居住地
主业
年龄
1
0
杨惠妍
2250
29%
碧桂园
广东佛山
房地产、教育
39
2
1
钟慧娟
1350
61%
翰森制药
江苏连云港
医药
59
3
8
周群飞
1100
255%
蓝思科技
湖南长沙
电子器件制造
50
3
-1
吴亚军
1100
29%
龙湖
北京
房地产
56
5
3
鲁忠芳
955
130%
中公教育
北京
教育
78
6
12
王来春
910
243%
立讯精密
广东深圳
消费电子
53
7
-3
范红卫
675
23%
恒力
江苏苏州
化纤、石化、房地产
53
8
-8
纪凯婷、纪海鹏（父亲）
670
34%
龙光地产
广东深圳
房地产
31
9
1
程雪
650
103%
海天味业
广东佛山
食品
50
10
-5
陈丽华
530
1%
富华
北京
房地产、紫檀博物馆
79
11
5
曾芳勤
520
89%
领益智造
广东深圳
消费电子精密件
55
12
2
舒萍
460
61%
海底捞
新加坡
餐饮
50
12
20
赵燕
460
241%
华熙国际
北京
生物医药、房地产
54
12
2
李海燕
460
61%
海底捞
北京
餐饮
-
15
-7
张茵
440
26%
玖龙纸业
广东东莞
环保造纸
63
16
-4
陈金霞
410
37%
涌金投资
上海
医药、投资
52
17
新
袁莉萍
330
新
康泰生物
广东深圳
生物制品
49
18
4
朱林瑶
315
50%
华宝国际
广东深圳
投资、香精香料
50
19
新
彭蕾
305
新
阿里系
新加坡
电子商务 、金融科技
49
20
-2
李巍、刘畅母女
300
13%
新希望
四川成都
农业、化工、金融
-，40
21
-4
卢德燕
295
9%
美的
广东佛山
家电制造、房地产
52
22
-10
陈丽玲、许阳阳母女
275
-8%
达利食品
福建泉州
食品
-，37
23
-2
张欣
235
7%
SOHO中国
北京
房地产
55
24
6
陆昂
210
40%
嘉德
北京
投资、拍卖
57
25
9
周晓萍
195
56%
星宇股份
江苏常州
汽车灯具
59
26
0
丁玉梅
190
12%
恒大
广东广州
房地产、投资
-
27
新
吴兰兰
185
新
裕同包装
广东深圳
包装
46
28
新
骆锦红
180
新
亿纬锂能
广东惠州
锂电池
53
28
-21
郑翔玲、谢其润母女
180
-59%
中生制药
香港
医药
56，28
30
-4
卜扬
170
0%
苏宁
江苏南京
零售、房地产
47
30
新
钱佩新
170
新
恒立液压
江苏常州
高压油缸
55
32
5
雷菊芳
165
38%
奇正藏药
西藏林芝
医药
67
33
-5
左笑萍
160
0%
联塑
广东佛山
塑料管道及管件
47
34
新
吴春媛
155
新
瑞声科技
广东深圳
消费电子精密件
49
35
新
李花、李光宇（父亲）
150
新
宇华教育
河南郑州
教育
33
36
-2
马东敏
140
12%
百度
北京
网络信息服务
50
36
-8
黄琼姿、卢晓云母女
140
-13%
泛海
北京
金融、房地产
-，40
38
-1
雒芊芊
135
13%
盛大
美国
投资
45
38
新
张小娟
135
新
圆通速递
上海
物流
51
38
新
钱瑛
135
新
牧原
河南南阳
畜牧
54
41
新
杨利娟
125
新
海底捞
北京
餐饮
42
41
新
李喜燕
125
新
隆基
陕西西安
硅材料
52
41
新
赵宝菊
125
新
新奥
河北廊坊
天然气、能源化工
55
41
2
李坦
125
19%
海普瑞
广东深圳
医药
56
41
新
管亚梅
125
新
通威
四川成都
农业、新能源
-
41
新
丁雅丽
125
新
安踏
福建厦门
体育用品
-
47
-22
黎旭晖
120
-31%
海天味业
广东佛山
食品
52
47
新
叶琼玖
120
新
同花顺
浙江杭州
软件
66
49
-18
陈立英
115
-18%
韵达
上海
物流
45
49
-6
张荣华
115
10%
荣程
天津
钢铁
51
49
-6
卓军
115
10%
景旺电子
广东深圳
印刷电路板
54
49
-6
黄小芬
115
10%
景旺电子
广东深圳
印刷电路板
57