今日，胡润研究院发布发布了《2020胡润女企业家榜》。

榜单显示，前50名中国女企业家的总财富比去年增加近6000亿，达到1.9万亿，涨幅43%。上榜女企业家平均年龄51岁，最年轻的白手起家女企业家是海底捞42岁的杨利娟，财富125亿元。

本次有15位新人上榜，比去年增加6位，占比近三分之一。其中，11位是白手起家的，排名最靠前的是来自阿里系从事电子商务及金融科技的彭蕾，以305亿位列女企业家榜第19名

行业分布方面，先进制造第一次超过房地产，成为上榜女企业家最主要财富来源。从事新兴行业的比例从去年的29%上升到36%，传统行业64%。

地域分布方面，北京仍是中国女企业家首选居住地，有10位，比去年减少2位;深圳比去年多2位，以10位并列第一;佛山仍以5位排名第三。有4位女企业家住在大陆以外，比去年减少1位:新加坡有2位、美国和香港各1位。

榜单显示，碧桂园39岁的杨惠妍财富增长500亿，以2250亿连续四年蝉联中国女首富、翰森制药的钟慧娟以1350亿排第二、蓝思科技的周群飞以1100亿排第三。