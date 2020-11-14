2020OSC中国开源项目TOP30名单公布：华为方舟编译器等上榜

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2020OSC中国开源项目TOP30名单公布：华为方舟编译器等上榜

2020-11-14 08:56 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月14日 消息:截止昨日，开源中国“OSC 中国开源项目评选”最佳人气项目投票正式结束。2020年度OSC中国开源项目TOP30名单正式公布。

据悉，“2020年度 OSC 中国开源项目评选”是开源中国（OSCHINA，OSC开源社区）举办的国内最权威、最盛大的开源项目评选活动，旨在更好地展示国内开源现状，探讨国内开源趋势，激励国内开源人才，促进国内开源生态完善。候选项目分为6个大类，各类别的 Top5于投票截止时进入2020年 Top30榜单。

评选规则为:每位用户持有5票，同一项目只能投一票;投票时间:2020年10月23日0时 ——2020年11月13日24时;

QQ截图20201114090846.jpg

以下为2020年度 OSC 中国开源项目 TOP30名单:

Ant Design Vue

Apache Doris

avue

Davinci

Deepin

Docsify

EUX

FastAdmin

go-zero

GoFrame

Guns

Hutool

Hyperf

LinkWeChat

Linux Lab

MeterSphere

MindSpore

Mybatis-Plus

O2OA

ObjectiveSql

OpenHarmony

RuoYi

SpringBlade

Taro

ThinkPHP

uni-app

Vue.js

YunGouOS

ZStack 社区版

方舟

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    华为Mate40
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