2020OSC中国开源项目TOP30名单公布：华为方舟编译器等上榜

日前，华为宣布，华为nova8SE即将于11月5日下14点线上发布，官方Slogan是“和你 瞬间来电”。根据之前的报道，华为nova8SE将使用6.53英寸OLED液滴屏幕，背面显示矩阵四张照片。机身只有7.46毫米厚，接近iPhone 12的7.4mm，重178克。另一个亮点是华为nova8SE将继承Mate40Pro的66W速记，这是nova系列的第一次。在核心规格方面，华为nova8SE标准版配备联发科天玑720处理器，高端版搭载联发科天玑800U处理器。后置四颗镜头分别为6400万