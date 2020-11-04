iPhone或将重新使用Touch ID，无刘海屏手机即将发布

苹果的Touch ID功能可以说是划时代的设计，它将指纹识别技术融入到了智能手机中，让手机的安全性获得了进一步的提升，从iPhone5S之后的多代机型，苹果都在自己的旗舰手机上使用了这一功能，甚至之后推出的iPad、Macbook也加入了Touch ID。

不过自从苹果iPhoneX以来，苹果取消了Touch ID改为了面容ID解锁，提升了不少的便利性。但在今年，由于疫情原因，大家出门要佩戴口罩的情况下，面容解锁方式就十分不方便，于是很多人希望苹果可以将Touch ID重新加到手机上。

最近就有消息称，在最新的专利文件显示，苹果或利用红外光和穿透式显示屏成像技术，在无需引入实体Home键的情况下，重新在 iPhone 上引入 Touch ID 功能，也就是苹果版本的“屏下指纹技术”。

在此之前安卓阵营已经推出了很多带有“屏下指纹技术”的手机，但苹果迟迟都未推出，这可能是因为苹果需要让“屏下指纹”达到金融支付的安全级别，因此都未推出这一技术。不过在安卓阵营这边，虽然有号称屏下指纹技术，但能否达到支付级别的几乎没有。

因此看来现在的技术可能还未达到这一级别，或许在不久之后，苹果会真正推出没有“刘海”设计的iPhone，但可能还需要数年的等待时间。