大厂良心！腾讯、阿里正在帮我们实现用图自由

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大厂良心！腾讯、阿里正在帮我们实现用图自由

2020-10-31 08:49 · 稿源：站长之家

随着自媒体、短视频等UGC内容的兴起，使用图片较大的群体，已经不再是之前的机构用户，而是新媒体行业的中小客户。

不难发现，绝大多数中小企业以及自媒体在用图上存在着这样的困境:

  • 直接网上搜图使用，容易造成图片侵权

  • 选择版权图片网站购买，价格过高让人望而却步

  • 使用者很难找到合适的图片

（注:此前，站长之家我搜索了一张图片，又双叒叕侵权了!一文中还对如何避免图片侵权做了详细的介绍，有兴趣的朋友可以点击阅读看看。）

满足这部分群体用图需求其实最重要的一点就是:价格要足够低!

为了解决中小企业和自媒体的这种用图困境，此前已经有不少巨头包括阿里、京东等均推出了低价或免费的版权图库。而腾讯也不甘落后，正式入局低价正版图片库。

巨头纷纷入局低价正版图片库

今年1月，阿里云上线了正版图片库，为用户提供200万张图片资源。京东也于今年6月开放了版权素材中心，面向全量商家和京东平台达人用户免费开放。

10月28日，腾讯云正式发布了“正版图库直通车”，据官方透露，腾讯云图库集合了多家图库的图片资源，提供1.2亿张正版图片供创作者使用。（https://pic.cloud.tencent.com）。

阿里云图库一样，腾讯云图库的图片资源基本以摄影图为主。不同的是，腾讯云图库还增加了插画、设计类的图片以及人物肖像图片等，相对来说类型会更丰富一些。

需要注意的是，和阿里、腾讯不同，京东上线的免费版权素材中心只面向商家及达人用户开放，普通用户是无法使用的。

价格优势明显，降低用图门槛

那么腾讯和阿里入局低价正版图片库对中小企业和自媒体群体来说，有怎样的价格优势呢?

目前，市面上传统正版图库的图片价格一般都不便宜，其中视觉中国单张购买价格就高达180元，即使是相对比较实惠的图虫购买单张图片也需要50元。

对比之下，阿里和腾讯的云图库收费则低廉了许多，我们以腾讯云图库为例，单张图片购买价格是10元，使用成本仅相当于传统版权图片均价的1/15。

          

如果你选择包月或包年的话，则价格会更加实惠。腾讯云图库包月的价格为69元，包年价格为699元，会员图库图片可无限量下载，适用于PPT、网站设计、自媒体、印刷宣传单页、电子刊物等多种场景。

此外，腾讯云还推出了“松竹行动“，降低正版素材使用门槛，扶持自媒体内容创作者和小程序开发者，扶持期内，用户可以9元体验包月会员。

与腾讯云图库比较，阿里云图库的价格则更低，目前阿里云图库包月仅需39元，包年则为360元每年，比腾讯云图库便宜一半。不过在图片下载数量上，阿里云图库有限制，每天单个用户的下载图片上限为500张。

很显然，腾讯云和阿里云这种低价图库模式的出现，对中小企业和自媒体来说算是一个利好消息，在很大程度上降低了版权图片的使用门槛。

比如同样一张健身的摄影图片，用户在易维视单张购买的价格需要几十块，但购买69元包月套餐后，在腾讯云平台上可以无限下载大量的图片，单图价格大幅下降。

而在视觉中国上，用户单张购买图片需要付费180元，但购买阿里云图库月会员只需39元，即可每天最多下载500张图片。

总而言之，就是让他们可以花更少的钱买到适合的图片，低成本解决图片版权的问题。

巨头入局图库，抢了谁的生意?

腾讯云图库、阿里云图库的其本质是充当中间商的角色，图片资源主要还是靠图库供应商。

其中，腾讯云图库接入的图片资源主要是易视维、全景视觉等平台，而阿里云图库接入的图片资源主要是视觉中国、图虫、花瓣美素等平台。

表面上看，阿里、腾讯的出手降低了图库企业们的利润。但实际上，视觉中国、图虫等图库企业也只是向平台提供了部分的摄影图片和抽象化的图片资源。一些比较具象的图片资源还是只能到视觉中国、图虫等图库供应商官网购买。

当然，不同图库各有各的优势，用户在购买图片应该根据自己的需求做出选择。具体该如何选择，我们整理了几种常见的情况:

  • 企业对插画、设计、人物肖像等图片有较大的需求，那么可以选择腾讯云图库（这类图片阿里云基本很少或没有）;

  • 如果只要普通的摄影图就能满足需求，如自媒体文章配图，选择阿里云图库就更实惠些。

  • 企业对图片质量要求高并且需求量大的话，建议选择视觉中国，毕竟图片质量在那里。因为大单客户可以在视觉中国拿到一定优惠，图片的单张均价在20元至100元期间。

就目前而言，两家平台所推出的会员服务价格优势还是比较明显的，如果后期接入更多的资源，基本可以满足中小企业的需求。

最后，八卦一下:大家正在使用的图库是哪个呢?欢迎在留言区分享~

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