市场监管总局：严肃查处直播吃食野生动物等行为

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 见闻 > 关键词 > 直播最新资讯 > 正文

市场监管总局：严肃查处直播吃食野生动物等行为

2020-10-24 19:58 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月24日 消息:据市场监管总局消息，日前，市场监管总局、中央宣传部、工业和信息化部等14家网络市场监管部际联席会议制度成员单位联合发布《关于印发2020网络市场监管专项行动（网剑行动）方案的通知》，决定于10月至12月开展2020网剑行动。 

《通知》明确，2020网剑行动重点任务包括:落实电商平台责任、重拳打击不正当竞争行为、集中治理网上销售侵权假冒伪劣商品、严厉打击野生动植物及其制品非法交易行为、强化互联网广告监管、整治社会热点问题。 

短视频、直播

据悉，按照通知要求，2020网络市场监管专项行动（网剑行动）将围绕七项重点任务开展:

一是落实电商平台责任，夯实监管基础。按照《电子商务法》等法律法规要求，依法督促电子商务平台落实平台责任;规范电子商务经营主体，集中整治非法主体互联网应用。

二是重拳打击不正当竞争行为，规范网络市场竞争秩序。按照《反垄断法》《反不正当竞争法》《电子商务法》等法律规定，严厉打击排除、限制竞争及妨碍、破坏其他经营者合法提供的网络产品或者服务正常运行行为，依法查处电子商务平台经营者对平台内经营者进行不合理限制或者附加不合理条件等行为。

三是集中治理网上销售侵权假冒伪劣商品，守住安全底线。以食品（含保健食品）、药品、医疗器械、防疫用品、化妆品、儿童用品、服装鞋帽、家居家装、汽车及配件等舆情热点、社会反映集中、关系公众生命健康安全的产品为重点，开展集中整治，强化线上线下联合监管和信息共享，严惩违法犯罪行为。

四是严厉打击野生动植物及其制品非法交易行为，保护野生动植物资源和公共卫生安全。严肃查处通过微博、微信、视频网站、直播平台等网络社交平台，发布、直播和恶意传播、转发违法猎捕、杀害、吃食、加工、虐待和利用野生动物及制品的视频和网络直播行为;加大野生动植物及其制品交易监管力度，全面禁止网上非法野生动植物交易。

五是强化互联网广告监管，维护互联网广告市场秩序。集中整治社会影响大、覆盖面广的门户网站、搜索引擎、电子商务平台、移动客户端和新媒体账户等互联网媒介上发布违法广告行为，曝光一批大案要案。

六是依法整治社会热点问题，营造良好网络市场环境。规范“直播带货”等网络经营活动秩序，依法惩处“直播带货”等领域违法犯罪行为;加强二手物品网络交易平台监管，依法打击借众筹名义实施非法集资、诈骗等违法犯罪行为，依法整治社会热点问题。

七是依法查处其他网络交易违法行为，保护消费者合法权益。 

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 大胃王”转做宠物吃播短视频：继续吃播带货？

    最近，因假吃、催吐等浪费粮食的行为，“大胃王吃播”成为舆论讨伐焦点。有媒体报道，截止今年八月底，国家网信办宣布已查处违规的吃播、“大胃王”账号，共计1. 36 万个。

    大胃王 吃播经济 大胃王吃播

  • 后疫情时代，中小企业如何直播获客？上直播助力企业轻松直播

    面对今年突如其来的新冠肺炎疫情，中小企业上半年确实面临一定的经营压力，线下营销无法开展导致营销效果不如人意，经营积极性同样受到影响。随着国内疫情得到显著控制，步入后疫情稳定期的中小企业，迫切需要寻找更多突破口，以扭转经营现状，赢得更多获客机会。回顾上半年疫情期间，“直播”一跃成为全民热议的话题，宅家的每一位用户都是直播的潜在受众，足不出户就能观看多个行业的新品发布会、大咖分享、培训课程等，享受前排

    直播获客

  • 研究了上百万直播观众后，我们看到的直播电商新趋势​！

    我分享的主题是《直播电商，万里航船》，总共三个方向。第一是基于新榜数据的直播电商观察。第二是新榜在直播电商上的布局。第三是一个在成都发起的邀请。

    直播 直播带货 直播电商

  • 付鹏即将开启直播带货首秀：直播间的小助理们，该单飞还是坚守？

    付鹏、琦儿、朱萧木、小雪......这些名字如果单独看，我们或许会有些陌生，但如果在他们的名字之前加一个前缀，李佳琦助播付鹏、薇娅助播琦儿、罗永浩助播朱萧木、烈儿宝贝助播小雪......这些陌生的名字也就变得熟悉了起来。

    李佳琦 付鹏 直播带货

  • 视频号直播上线！这可能是微信最简单的直播方式

    微信怎么直播?如果你是幸运的灰度测试用户，那你可以体验到最新的「群直播」功能，不过直播间不支持转发;如果你有自己的微信小程序，那么可以在小程序里开启直播;当然，最常规的方式可能是通过企业微信或三方直播平台，以宣传图或 H5 链接分享邀请好友进入直播间。

    小程序 视频号 微信

  • 淘宝直播李明：客服直播间、虚拟主播、智能主播助理等直播产品也将陆续推出

    DoNews10月12日消息（记者 程梦玲）阿里研究院与毕马威共同发布《迈向万亿市场的直播电商》报告，报告发布会上，淘宝直播MCN运营负责人李明（花名：新川）透露，今年天猫双11将有更多明星参与直播，“来淘宝直播的明星只会比天猫618时更多，不会比天猫618时少”。同时，企业家将继续参与其中，为自家产品进行推荐，而“五折卖房”、“直播卖矿”也将出现在淘宝直播。针对淘宝直播在今年天猫双11期间的计划，李明表示，今年淘宝直播

  • 直播战争的终局和变局

    10 月 12 日晚间，虎牙与斗鱼联合宣布，双方已签订“合并协议与计划”。根据合并协议，虎牙将通过以股换股合并收购斗鱼所有已发行股份，斗鱼将成为虎牙私有全资子公司，并将从纳斯达克退市，预计合并于 2021 年上半年完成交割。

    斗鱼虎牙合并 游戏直播 直播带货

  • 再见，抖音直播

    抖音在 10 月 9 号，不再支持第三方平台来源的商品进入达人直播间购物车。也就是说，来自淘宝的商品不能通过抖音直播去卖了

    抖音 抖音直播 视频号

  • 从服贸会近百场直播，解析低延迟直播背后的编码技术

    近日， 2020 年中国国际服务贸易交易会在北京落幕。与以往不同，今年的服贸会采取线上线下结合的方式举办，线上会议 30 场，线上线下相结合会议 70 场，线上直播活动近百场，“云会议”、“云展览”、“云洽谈”成为本次服贸会的重要特色。 服贸会上，每一场实时互动的云上会议和商务洽谈，其实都是一次低延迟直播活动。为了降低用户侧在通讯中的延迟，使其尽量“不可感知”，各路厂商均加大投入以优化延迟，因为这是低延迟直播场

    电商直播

  • 虎牙直播联合相芯科技，让你不露脸也能玩直播

    虚拟偶像离我们究竟有多远，其实他们近得我们难以想象，甚至近得我们可以掌控。在虎牙直播后台上线的虚拟偶像直播功能，是很多直播以及二次元爱好者的的娱乐新大陆。它的最大亮点是实时表情动作捕捉，用户聊天时的面部表情和头部动作都会在虚拟形象上表现出来，这项能力就是通过相芯科技的虚拟形象实时驱动技术来实现的，可以在让用户不露脸也能感受到直播的互动乐趣。虚拟形象不露脸就能直播的好办法 在看直播的时候都会觉得主播?

    虎牙直播 相芯科技

  • 直播基地，无关带货？

    ​在直播带货风起云涌的同时，各地也出现了大量的直播基地、直播园区。简单地浏览新闻就可以发现，几乎每天都有新的直播基地挂牌诞生，功能涉及MCN机构孵化，新人主播培训，同时大力吸引相关企业和商家入驻。遍地开花的直播基地规模也不尽相同，有的基地面积动辄几千、上万平方米，入驻了大量直播MCN机构;有的基地只是四、五间铺面，堆满了琳琅满目的小商品，部分直播基地更是难觅主播、网红们的踪影。

    直播带货 直播电商 直播基地

  • 小鹅通：你想拥有私域直播吗？

    公域流量的直播很常见，那你了解私域直播吗?小鹅通作为国内知名的知识付费平台，帮助企业和机构构建轻量的私域直播平台。小鹅通的私域直播，核心业务优势显著 据了解，小鹅通满足客户“线上化”需求的主要核心能力SaaS服务产品，拥有获客转化、在线课堂、用户沉淀三大优势，全面为商家赋能，帮助企业打通线上线下，连接流量渠道，一站式完成品牌私域直播的搭建及运营。小鹅通SaaS服务产品主要针对有传播品牌、拓客、变现需求的各领

    小鹅通 私域流量

  • 2020天猫双十一开幕直播盛典直播地址 天猫双11开幕晚会直播在哪看

    天猫双十一预售活动已经开启，2020年的天猫双11开幕直播盛典也将在10月31日的晚上7点半开启直播，很多朋友还不清楚直播的地址，下面就来为大家分享一下。

    天猫 天猫双11狂欢夜

  • 我们通过直播，窥见了濒死民俗的复活

    2018 年，国产单机游戏《古剑奇谭》推出系列作品第三部《古剑奇谭三：梦付千秋星垂野》，它一度登上Steam全球热销榜，成为 2018 年的国产游戏代表之一。在游戏古香古色的画面展开中，有一场景令玩家眼前一亮：

    直播 短视频 游戏

  • “香水+直播”正在抖音悄悄地爆发

    2020 年，随着直播带货的热潮的持续升温，年轻人的消费规模越来越庞大，消费对象也越来越丰富。在化妆品领域，大量的新品类在慢慢崛起，香水就是其中之一。而香水市场苏醒，让不少主播看到这个赛道的良好的前景和红利，“香水+直播”也正在抖音悄悄地爆发......

    抖音 直播 直播带货

  • 懂车帝总裁何戬：因为热爱，所以折腾_直播

    导语：9月24日，懂车帝举办创作者大会，总裁何戬发表演讲《因为热爱，所以折腾》。他提到，自去年10月启动直播业务以来，懂车帝已经成为国内最大的汽车直播平台。何戬称，作为一个热爱汽车文化的社区，懂车帝“折腾”内容基于两大原则，一个是做深内容，做出价值，另一个是探索多元体裁，让创作没有边界。这是懂车帝做汽车直播的原因，也是懂车帝做评测、推出懂车分的出发点。“懂车帝致力于成为一个爱车、懂车人的自由创造空间，?

    懂车帝

  • 直播联手稿定设计，共同推进视频直播+在线设计服务的融合之道

    近日，上直播与稿定设计达成战略合作，双方将持续探索企业视频直播与商业设计领域的跨界融合，为双方的使用受众提供更多元化的视频直播和在线设计领域的使用体验，共同推动视频直播和在线设计的融合发展。上直播是国内知名的企业直播服务商，旨在为企业提供从视频内容生产、内容运营、大数据精准营销于一体的完整营销闭环服务，衍生了教育培训、医疗、金融、企业内训、汽车、房产、互联网等众多行业的企业视频直播解决方案，当前已

    视频直播

  • 华为Mate40发布会直播在哪看 Mate40系列直播平台汇总

    10 月 22 日晚 8 点，华为Mate40 系列发布会将正式召开，这次的产品被称为华为史上最强Mate，所以关注度自然也居高不下，除了5nm麒麟 9000 芯片之外，新机的拍照能力升级成为最大看点。距离发布会还有一天时间，让我们先来看看直播平台汇总。

    华为Mate40 Mate40发布会直播

  • 一场直播增粉23万，线下旅游会成为直播电商的下一个爆点吗？

    不同于美妆、服饰、电器，这些产品并不是一个具象的实物，多以消费券方式售卖。线下旅游产品适合直播这个渠道么?和传统直播带货有什么不同?我们希望通过两个酒店业直播带货的相关案例给大家提供参考。

    网络直播 直播电商 旅游直播

  • 直播健身，能出李佳琦吗？

    毫无疑问，“直播+”的模式充满了想象力，尤其在电商领域产生了巨大颠覆。CNNIC的数据显示，2020年上半年，国内电商直播超过1000万场，活跃主播数超过40万，电商直播用户规模较今年3月份增长4430万达到3.09亿，是发展势头最为迅猛的互联网现象之一。

    直播健身 网络直播 李佳琦
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
CPC 华为Mate40Pro 华为Mate40上市时间 App运营 APP推广 SEM SEO MCN 双十一 iPhone12系列屏幕维修价格

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM