市场监管总局：严肃查处直播吃食野生动物等行为

站长之家（ChinaZ.com）10月24日 消息:据市场监管总局消息，日前，市场监管总局、中央宣传部、工业和信息化部等14家网络市场监管部际联席会议制度成员单位联合发布《关于印发2020网络市场监管专项行动（网剑行动）方案的通知》，决定于10月至12月开展2020网剑行动。

《通知》明确，2020网剑行动重点任务包括:落实电商平台责任、重拳打击不正当竞争行为、集中治理网上销售侵权假冒伪劣商品、严厉打击野生动植物及其制品非法交易行为、强化互联网广告监管、整治社会热点问题。

据悉，按照通知要求，2020网络市场监管专项行动（网剑行动）将围绕七项重点任务开展:

一是落实电商平台责任，夯实监管基础。按照《电子商务法》等法律法规要求，依法督促电子商务平台落实平台责任;规范电子商务经营主体，集中整治非法主体互联网应用。

二是重拳打击不正当竞争行为，规范网络市场竞争秩序。按照《反垄断法》《反不正当竞争法》《电子商务法》等法律规定，严厉打击排除、限制竞争及妨碍、破坏其他经营者合法提供的网络产品或者服务正常运行行为，依法查处电子商务平台经营者对平台内经营者进行不合理限制或者附加不合理条件等行为。

三是集中治理网上销售侵权假冒伪劣商品，守住安全底线。以食品（含保健食品）、药品、医疗器械、防疫用品、化妆品、儿童用品、服装鞋帽、家居家装、汽车及配件等舆情热点、社会反映集中、关系公众生命健康安全的产品为重点，开展集中整治，强化线上线下联合监管和信息共享，严惩违法犯罪行为。

四是严厉打击野生动植物及其制品非法交易行为，保护野生动植物资源和公共卫生安全。严肃查处通过微博、微信、视频网站、直播平台等网络社交平台，发布、直播和恶意传播、转发违法猎捕、杀害、吃食、加工、虐待和利用野生动物及制品的视频和网络直播行为;加大野生动植物及其制品交易监管力度，全面禁止网上非法野生动植物交易。

五是强化互联网广告监管，维护互联网广告市场秩序。集中整治社会影响大、覆盖面广的门户网站、搜索引擎、电子商务平台、移动客户端和新媒体账户等互联网媒介上发布违法广告行为，曝光一批大案要案。

六是依法整治社会热点问题，营造良好网络市场环境。规范“直播带货”等网络经营活动秩序，依法惩处“直播带货”等领域违法犯罪行为;加强二手物品网络交易平台监管，依法打击借众筹名义实施非法集资、诈骗等违法犯罪行为，依法整治社会热点问题。

七是依法查处其他网络交易违法行为，保护消费者合法权益。