拼多多“新品牌计划”升级：将同5000家制造企业共创新品牌，拉动1万亿销售额

站长之家(ChinaZ.com) 10月22日 消息:10月22日，拼多多宣布全面升级2018年底启动的“新品牌计划”。升级后的“新品牌计划”将在扶持目标加大、合作伙伴扩容等四个方面，加大力度扶持新品牌。升级后，2021年-2025年“新品牌计划”将扶持100个产业带，订制10万款新品牌产品，带动1万亿销售额，合作伙伴数量将从1000家提升至5000家。

拼多多副总裁陈秋表示，本次“新品牌计划”升级，目的是为了进一步发挥平台全域消费者、消费大数据、技术优势，联合产业各界力量，支持更大范围中国制造企业“拥抱新消费，打造新品牌，实现新智造”，助推中国经济新发展格局的形成。

据悉，在2018年底，拼多多推出了“新品牌计划”，聚焦中国中小微制造企业成长，为企业提供研发建议、大数据支持和流量倾斜，帮助中小企业以最低成本对接平台消费者真实需求，培育新品牌。一年半的时间内，拼多多平台已涌现出贝婴爽、凯琴、家卫士、三禾等多个年销售额过亿的优质代工厂自主品牌。

陈秋透露，“新品牌计划”启动以来，拼多多收到了数万家制造企业递交的申请，其中有很多不是品牌代工厂，但具备优质产能，还有一些已经有了创新品牌探索。他指出，品牌是中国制造企业共同面临的问题，过去一年多，尤其是疫情导致大量企业转向内销市场后，拼多多与多个产业带、企业合作试点探索更多品牌扶持模式，如今已卓有成效。



