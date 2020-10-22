菜鸟驿站：今年双11期间，3万驿站将开到晚上11点

站长之家(ChinaZ.com) 10月22日 消息:今天，菜鸟驿站表示，今年双十一期间，全国站点将普遍延长营业时间，以便大家随时取快递。
其中，全国将有3万个菜鸟驿站在双十一期间将营业时间延长到晚上11点;而在北上广深杭，60%站点将营业至凌晨;此外，全国还有超6000个站点24点后仍将开放。
驿站相关负责人表示，今年菜鸟驿站将投入超过16万名工作人员，增加超过50%场地，并将首次将部分预售商品提前配送到社区菜鸟驿站，消费者支付尾款后可立即收货。
站长之家(ChinaZ.com) 10月22日 消息:今天，菜鸟驿站表示，今年双十一期间，全国站点将普遍延长营业时间，以便大家随时取快递。
其中，全国将有3万个菜鸟驿站在双十一期间将营业时间延长到晚上11点;而在北上广深杭，60%站点将营业至凌晨;此外，全国还有超6000个站点24点后仍将开放。
驿站相关负责人表示，今年菜鸟驿站将投入超过16万名工作人员，增加超过50%场地，并将首次将部分预售商品提前配送到社区菜鸟驿站，消费者支付尾款后可立即收货。
今日，菜鸟驿站表示，今年双11期间全国站点将普遍延长营业时间，3万菜鸟驿站将开到晚上11点，6成站点将营业至凌晨。菜鸟驿站相关负责人表示，今年将投入超过16万工作人员、增加超过50%场地，做好充足准备。
10月22日消息，菜鸟驿站今日表示，为方便大家批量免费保管、随时取到快递，今年双11期间全国站点将普遍延长营业时间。其中，3万菜鸟驿站将开到晚上11点；在北上广深杭，6成站点将营业至凌晨；全国还有6000多个站点24点后仍将开放。菜鸟驿站相关负责人表示，今年将投入超过16万工作人员、增加超过50%场地，做好充足准备。此外，菜鸟方面还表示，今年双11期间，将首次将部分预售商品提前配送到社区菜鸟驿站，消费者支付?
针对快递未经许可投放快递柜、不送货上门等快递痛点，菜鸟驿站推出四大举措为消费者提供快递选择权，包括消费者可在线设置是否放驿站、快递包裹试行派送前“知心选”、包裹首次进入驿站前电话征求许可和智能柜自主设置等。消费者可在淘宝“查看物流”页自主选择送货上门，还是免费保管。目前，全国2. 8 万个菜鸟驿站已提供这种选择，并送货上门服务。
DoNews10月15日消息（记者 翟继茹）15日，针对以往快递未经许可投放代收点等问题，菜鸟驿站宣布推出消费者可在线设置是否放驿站、快递包裹试行派送前“知心选”、包裹首次进入驿站前电话征求许可和智能柜自主设置等。菜鸟驿站方面介绍，首先，消费者通过菜鸟驿站手淘官方号、支付宝小程序、菜鸟客服等，可自主选择是否使用驿站，还是电话通知、上门等服务方式。目前，全国2.8万个菜鸟驿站已提供这种选择，并送货上门服务。同时，菜
今日，菜鸟驿站公布国庆数据称，国庆期间共为 1700 万人免费保管快递超过 3 天，还帮助 530 万人免费保管超过 5 天，帮助近 130 万人保管快递超过一周。
10月20日消息，日前，面对快递未经许可投放代收点、不上门等消费者快递痛点，菜鸟驿站目前已推出四大举措，还消费者快递选择权。这四大举措包括消费者可在线设置是否放驿站、快递包裹试行派送前“知心选”、包裹首次进入驿站前电话征求许可和智能柜自主设置等。首先，消费者通过菜鸟驿站手淘官方号、支付宝小程序、菜鸟客服等，可自主选择是否使用驿站，还是电话通知、上门等服务方式。目前，全国2.8万个菜鸟驿站已提?
DoNews10月21日消息（记者 翟继茹）21日，菜鸟公布双11备战情况称，截至10月21日，已经有近1000万吨双11商品备货进入菜鸟仓，规模比2019年双11翻倍。从商家备货数据看，面部护肤、女性护理用品、家用洗护类商品是今年的三大“备货之王”。从各区域备货数据看，北方地区粮油米面需求量大，西南地区是零售坚果的重点销售区域，酒类商品在华北地区更受欢迎，啤酒备货量比白酒多出两倍。在华东和华南地区，健康家居生活符合当地人的日?
今年双11既然从一波剁手升级成了两波，活动规则自然是不可能简化的。我研究了一番，发现玩法细节实在是太太太多了。
DoNews10月14日消息（记者 翟继茹）14日，菜鸟宣布联合14家快递公司启动2020年天猫双11全球狂欢节物流备战。菜鸟双11物流总指挥孙建表示，“今年的天猫双11，将是一届物流全要素、全链路数字化的双11。”今年将首次在双11期间将部分预售商品提前配送到社区，让消费者支付尾款后立即收货。数字显示，菜鸟连接快递物流合作伙伴的300万物流人、20多万辆车和20多万站点，其中快递转运中心近100%已实现自动化。双11期间，菜鸟通过对全网
2020年京东双十一活动也正式开启，今年双十一期间京东的电脑价格会降价吗，降价优惠的幅度会是多少呢，这里我们来一起看下京东双十一的电脑价格介绍。
今日，淘宝天猫总裁蒋凡正式公布了“天猫双 11 全球狂欢季”活动规则。据悉，今年的天猫双11将分为两波。第一波从 10 月 21 日开启预售。 11 月 1 日- 3 日付尾款，提前 10 天收到货。第二波为 11 月 11 日当天。
据公司情报专家《财经涂鸦》消息，今年京东“双11”将从“全球好物节”升级为“京东热爱季”。10月19日，京东联手笑果文化，以一场《京东脱口秀大会》开启“2020京东11.11全球热爱季”的序幕。
“争分夺秒培训、开直播”，整个国庆林东华一天都没休息。看中直播电商的风口，林东华今年做起了MCN的生意，入驻抖音。“直播带货是大势，抖音在一直在给流量扶持，现在晚一天，明年几个月都补不回来。”
今年的天猫双11也一如既往的在10月21日正式和大家见面， 今年双11超级红包的玩法再度升级，除了每天抽三次之外，第一次领取更是可以一次抽中2个红包，最高1111元;且参与彩蛋玩法、惊喜宝箱玩法，还可得最高4999元现金红包。 玩法较多，小编已经为大家整理好了。
一年一度的天猫双11又来了，去年2684亿的成交总额刷新商业纪录，今年能否再度超越，成为最大悬念。2020年天猫双11代号：双节棍，比以往多了3天。此次升级最大的变化是：不只在11月11日一天爆
今年双11，天猫联合聚划算推出了“餐桌补贴计划”，第一波补贴10亿元，发动消费者购买农产品，其中多为正宗原产地品牌好农货和贫困县农产品。
昨日，腾讯宣布启动“11·11加油站-万元好礼”活动，联合27家品牌在官方小程序集合放利。
随着网络的日益发达，人们现在已经是“足不出户”便可买到自己喜欢的东西，上到家电家具下到衣服彩妆食品，统统都可以通过互联网电商购买。当然作为家电三大件之一的冰箱自然也不例外，今天我要给大家分享的好物便是HCK哈士奇复古小冰箱。听名字我们便能知道，这款冰箱肯定少不了“复古”元素，来看看它究竟在哪些方面复古吧！首先，作为一款冰箱，没有传统冰箱的锐利四角边缘，而是采用80°圆弧角的设计，给人一种柔和的感觉，与
过去很长一段时间内，对国内品牌的持怀疑态度，对国外品牌持过度信任是实实在在的现象。而改变这一现象也一直在国内一众品牌的努力之下。今天，可以毫不谦虚地说，我们国家的民众，对国货的信任与喜爱是持续不断上升的，我们的国货是在愈加年轻化、愈加有生命力的。这其中不仅有大众的爱国情怀，更加重要的是，品质是紧密联系用户与品牌的纽带。很多用心在做产品的品牌如雨后春笋茁壮生长，其间，经人民日报、新华社、光明日报、经
随着李佳琦在直播间的“别睡了!”和薇娅直播间“炸了”的盲盒抽奖，今年的双十一，正式打响了“第一枪”。
今日晚8点，华为正式召开Mate40系列手机发布会，在会上，华为消费者业务CEO余承东表示，目前华为连接消费终端设备10亿台，其中7亿为手机。Mate40和..
疫情后，天猫推出了首个“加长版”的天猫双11。在魔都上海，天猫正式发布了新一代「天猫双11全球狂欢季」。此次升级和以往仅限于双11当天爆发式..
10月20日，市场监管总局发布了《网络交易监督管理办法（征求意见稿）》。其中，征求意见稿要求，网络交易经营者采取自动展期、自动续费等涉及消费..
对于大多数消费者而言，蓝牙耳机的音质比性能的任何方面都更为重要。具有良好音质的蓝牙耳机可以为我们带来非常愉悦的音乐体验。但许多蓝牙耳机虽..
10月19日，中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤在“2020年世界VR产业大会云峰会”上表示，要深化制造、教育、医疗、健康、文化娱乐、商贸物流等..
冯仑认为，高速成长的年轻人需要的是机会，大城市的魅力在于成长机会、人的丰富性和文化的视野，大城市才有偶然性。据国内媒体报道，在10月22日播..
苹果已经开始向各直营门店推出一款工具，可以在全面维修前对AirPods进行初步测试，这款工具可以确定声音的降低或者消失是真正的设备故障还是由污垢..
Facebook现实实验室RealityLabs(FRL)致力于许多项目，意在让与科技与人的互动变得更加平易近人，FRL此前研究的技术包括VR头盔和AR眼镜。手部追踪技..
现在大家的RTX 3080、RTX 3090显卡都能买到了吗？已经入手的玩家开始折腾超频了，为此EVGA前不久将RTX 3080的功耗限制解锁到了450W，现在RTX 3090..
来自中国航天科技集团的最新消息，目前，中国载人航天工程正在全线全力备战空间站建造任务，力争2022年前后完成在轨建造计划，为后续实现空间站长..
自从推出EPYC霄龙处理器之后，AMD在HPC高性能市场上也如鱼得水，已经斩获多台超算订单。今天AMD联合HPE又拿到了欧洲Lumi超算的订单，价值1.6亿美元..
今晚8点，华为将正式举办Mate 40系列全球线上发布会。赶在发布之前，爆料大神evleaks放出了华为Mate 40系列的高清“定妆照”。据悉，华..
作为特斯拉的入门SUV车型，Model Y在我们国内的关注度，预计不会比Model 3低多少。当前Model Y已经开始在海外交付，不过国产版的还迟迟没有现身。..
永辉超市20周年“民生潮市”线下快闪活动将在上海金山万达开展，时间为10月25日-11月1日。..
10月22日消息，分众传媒发布公告称，2020年1月1日至今，分众传媒及子公司累计收到与收益相关的政府补助为人民币 205,874,851.04 元（未经审计），..
10月22日消息，据报道，理想汽车今日宣布任命樊铮为公司董事会新的独立董事，该任命于10月22日起生效。樊铮还将成为公司董事会审计委员会、薪酬委..
10月22日消息，日前，由大麦旗下戏剧厂牌Mailive联合北京巨龙世纪文化艺术有限公司、仙童国际戏剧文化（北京）有限公司、北京保利剧院管理有限公司..
10月22日消息，据国外媒体报道，LG Display（LG显示）今日公布了今年第三季度财报。财报显示，LG Display第三季度净利润为110亿韩元（约合人民币6..
据上交所官网显示，蚂蚁集团科创板上市注册生效。..
今日，阿里巴巴在港交所发布公告称，董事会将于 2020 年 11 月 4 日举行董事会会议，将于会上批准截至 2020 年 9 月 30 日止三个月的季度未经审核..