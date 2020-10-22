菜鸟驿站：今年双11期间，3万驿站将开到晚上11点

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菜鸟驿站：今年双11期间，3万驿站将开到晚上11点

2020-10-22 15:37 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 10月22日 消息:今天，菜鸟驿站表示，今年双十一期间，全国站点将普遍延长营业时间，以便大家随时取快递。

菜鸟驿站

其中，全国将有3万个菜鸟驿站在双十一期间将营业时间延长到晚上11点;而在北上广深杭，60%站点将营业至凌晨;此外，全国还有超6000个站点24点后仍将开放。

驿站相关负责人表示，今年菜鸟驿站将投入超过16万名工作人员，增加超过50%场地，并将首次将部分预售商品提前配送到社区菜鸟驿站，消费者支付尾款后可立即收货。

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