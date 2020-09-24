iPadAir4和iPadPro2020怎么选 买哪一款好

苹果在今年9月的秋季发布会上正式公布了iPad Air4新款的平板电脑，这款电脑被很多人认为是今年最值得买的苹果设备，原因之一就是它的外观造型和iPad Pro几乎一样，都采用了全面屏设计。iPad Air4和iPad Pro2020(11英寸)版有很多的相似之处，那么买哪一款比较好呢。以下我们从多个角度对比下这两款平板的参数，这样就可以知道哪一款更加适合自己的了。

1、处理器：iPad Air4为A14处理器，苹果称比上一代的iPad Air3(A12)提升了40%，不过iPad Pro使用的是A12Z，性能更加强大，核心数量比A14更多，因此这一点来看还是A12Z更加占优势。

2、屏幕：iPad Air4屏幕为10.9英寸，2K级别，没有iPad Pro上的ProMotion自适应刷新率技术，iPad Air4也没有120Hz刷新率，这两点都比iPad Pro了不少。

3、扬声器：iPad Air4是双扬声器，iPad Pro为四扬声器，音影效果后者更强

4、解锁方式：iPad Air4是电源键集合的指纹解锁，iPad Pro为Face ID，这一点也是iPad Pro更优秀

5、iPad Pro有激光雷达，可支持AR、景深拍摄等，这一点iPad Air4也都没有

6、两个平板几乎相同的地方：支持第二代的Apple Pencile和妙控键盘，绘画和文字工作基本上没太大区别

7、当然iPad Air4一个比较大的优势就是价格，起步价比iPad Pro最低的容量版本要便宜了一千多远，如果有教育优惠的话，估计实际购买价格会更便宜