iPadAir4和iPadPro2020怎么选 买哪一款好

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 问答 > 关键词 > iPadAir4最新资讯 > 正文

iPadAir4和iPadPro2020怎么选 买哪一款好

2020-09-24 16:06 · 稿源：站长之家

苹果在今年9月的秋季发布会上正式公布了iPad Air4新款的平板电脑，这款电脑被很多人认为是今年最值得买的苹果设备，原因之一就是它的外观造型和iPad Pro几乎一样，都采用了全面屏设计。iPad Air4和iPad Pro2020(11英寸)版有很多的相似之处，那么买哪一款比较好呢。以下我们从多个角度对比下这两款平板的参数，这样就可以知道哪一款更加适合自己的了。

苹果.jpg

1、处理器：iPad Air4为A14处理器，苹果称比上一代的iPad Air3(A12)提升了40%，不过iPad Pro使用的是A12Z，性能更加强大，核心数量比A14更多，因此这一点来看还是A12Z更加占优势。

2、屏幕：iPad Air4屏幕为10.9英寸，2K级别，没有iPad Pro上的ProMotion自适应刷新率技术，iPad Air4也没有120Hz刷新率，这两点都比iPad Pro了不少。

3、扬声器：iPad Air4是双扬声器，iPad Pro为四扬声器，音影效果后者更强

4、解锁方式：iPad Air4是电源键集合的指纹解锁，iPad Pro为Face ID，这一点也是iPad Pro更优秀

5、iPad Pro有激光雷达，可支持AR、景深拍摄等，这一点iPad Air4也都没有

6、两个平板几乎相同的地方：支持第二代的Apple Pencile和妙控键盘，绘画和文字工作基本上没太大区别

7、当然iPad Air4一个比较大的优势就是价格，起步价比iPad Pro最低的容量版本要便宜了一千多远，如果有教育优惠的话，估计实际购买价格会更便宜

网友热搜:

2020款iPadPro维修费2020iPadPro2020新款iPadProHUAWEIMateBookXPro2020款MagicBookpro2020评测苹果新款ipadpro20192020款捷豹f一pace2020ipad什么时候发布ipadpro2019上市时间iPadPro2018ipadpro2017iPadPro2020
  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • iPadAir4iPadPro买哪个 iPadAir4购买建议

    苹果在9月16日发布了新一代的iPad Air4平板电脑，这一次的iPad Air4对比上一代提升巨大，除了外观上采用了iPad Pro一样的全面屏设计外，还首发了5nm技术的A14芯片，各方面性能都直追苹果高端的iPad Pro，那么这两款的平板要选择比较好呢。

    iPadAir4 iPadPro

  • iPadAir4内存多大 iPadAir4完整参数配置介绍

    2020苹果秋季发布会上发布了iPad Air4平板，采用iPad Pro上的全面屏设计，还首发了A14处理器，对比上一代iPad Air3处理器能力提升40%，因此也成为很多打算购买的一个型号。也有很多用户想要了解iPad Air4的内存多大，下面我们来看下具体的介绍。

    iPadAir4 2020款iPadPro

  • iPadAir4值得买吗 iPadAir4购买建议分析

    2020苹果秋季发布会上发布了iPad Air4平板，与上一代相比今年的iPad Air4提升是巨大的，尤其是外观上使用了iPad Pro的全面屏设计，同时还首发了5nm技术的A14芯片，这颗芯片也将会使用在iPhone12手机上。

    iPadAir4 2020苹果秋季发布会

  • iPadAir4能赶上教育优惠吗 iPadAir4支持教育优惠吗

    苹果公司的教育优惠，是每年秋季主要针对大学生、研究生以及全国教职工群体，在官方渠道购买苹果公司产品都可以享受到一定的优惠幅度，因此成为很多学生、教师们十分关注的一个购买时期。今年苹果有可能在9月份推出iPad Air4，能不能赶上教育优惠的时间呢，我们来一起看下吧。

    iPadAir4 苹果教育优惠

  • iPad Air4和iPad Pro2020有什么区别 性能对比怎么选择

    在 2020 苹果秋季发布会上，iPad Air4 平板电脑正式发布，这款电脑首发了A14 处理器，是全球第一款使用5nm技术的芯片，这款iPad Air4 也采用了全面屏设计，那么它和iPad Pro2020 有哪些区别、不同之处，购买建议又是怎样的呢，我们来一起了解下。

    iPadAir4 iPadPro2020 2020苹果秋季发布会

  • iPadAir4上市时间确定，有望和iPhone12一起推出

    苹果iPad Air4成为了秋季发布会上最受关注的一款产品，甚至填补了大家对于iPhone12缺席带来的遗憾，不过这款iPad Air4没有在发布会之后马上就上市，而是要等到10月份，甚至苹果也没有公布10月份具体的时间。

    iPadAir4 iPhone12

  • 罗技为iPadAir4 推出带触控板的新款Folio Touch键盘

    据外媒AppleInsider报道，罗技(Logitech)周二宣布推出专为第四代iPad Air 设计的全新Folio Touch 键盘，其配备了触控板。在苹果 9 月 15 日举行的 "时光飞逝 "活动之后，这家配件制造商宣布了这一消息，该活动的重点是新的Apple Watch和iPad设备。苹果在公布上述iPad Air的同时，还公布了全新的iPad 8。

    iPadAir4 苹果

  • 2020年苹果秋季发布会iPad 8/Air 4亮相！库克：iPad销量超5亿台

    9月16日，苹果秋季新品发布会如期举行，虽然少了iPhone 12令人遗憾，但是苹果发布了两款全新的iPad： iPad Air 4和iPad 8。作为本次发布会的C位，iPad的业绩当然会被拿出来赞誉一番。苹果CE

    苹果

  • iPad2020配置曝光，处理器升级性价比提升

    近日除了苹果iPhone12系列手机的爆料消息外，还有不少有关苹果新款iPad的信息不断曝光。近日就有消息显示，苹果正在准备一款入门级的iPad产品，可能叫做iPad2020（或者iPad8），保留Touch ID设计，处理器升级为A12，价格将继续保持入门级的定位。

    iPad2020

  • HDC 2020：润和软件首发HiSpark系列智能硬件，全面支持HarmonyOS

    9月10日至12日,华为开发者大会2020(HDC 2020)在东莞松山湖举行。11日,润和软件在大会现场首发了HiSpark系列智能硬件,并宣布全面支持 HarmonyOS 2.0,率先成为HarmonyOS开源社区开发套件官方合作伙伴。应大会特邀,润和软件董事长兼总裁周红卫先生也出席了HDC VIP晚宴,并与华为高层领导就后续的紧密合作深入交流。推出适配HarmonyOS的智能硬件,润和软件落地硬件战略作为一家大型的老牌软件企业,近年来,润和软件积极推进由“软”到“软

    润和软件 HiSpark系列智能硬件 HarmonyOS

  • iPad8和iPadAir3买哪个好 iPad8代购买建议分析

    苹果秋季发布会上发布的入门级平板iPad8代吸引了不少用户的关注，原因是它的价格十分有吸引力，仅需2499元起，于是有不少用户表示iPad8和iPad Air3这两款平板怎么选比较好，买哪一款平板比较合适呢。

    iPad8 iPadAir3

  • iPadAir 4首发5nm A14处理器 王腾：冲这点就值得入手

    9 月 16 日凌晨，iPad Air4 正式亮相，起售价为 4799 元(64GB)。新iPad Air4 首发最新的A14 仿生芯片，该芯片为5nm制程工艺。

    iPadAir

  • 没有iPhone的苹果2020秋季发布会 新款Apple Watch和iPad亮相

    苹果今天凌晨1点召开线上发布会，以类似任天堂直面会的形式，公布今年的新产品。Apple Watch Series 6首先登场的是Apple Watch Series 6智能手表，新款Apple Watch带来铝合金和不锈钢材质，外观颜色增加红色，采用全新的传感器。有新的传感器加持，Apple Watch也迎来血氧饱和度检测能力，血氧饱和度是身体参数的重要指标，苹果通过三项健康研究深度利用血氧饱和度参数，用于研究哮喘、心肺功能等。

    苹果 苹果发布会 AppleWatch

  • IFA 2020：TCL推出新型显示屏NXTPAPER 可提供更好眼睛保护

    9月4日消息，据国外媒体报道，在当地时间周四举行的2020柏林消费电子展（IFA 2020）上，TCL推出了一款名为NXTPAPER的显示屏。据悉，这款显示屏薄如纸张，被称为“屏幕和纸张的结合”，旨在使用设备时提供更好的眼睛保护。当你在屏幕上阅读或观看视频时，这种屏幕技术可以保护你的眼睛不受闪烁、蓝光和光输出的影响。由于没有内置背光，NXTPAPER显示屏要比同等尺寸的LCD显示屏薄36%，从而使设备更轻巧。与传统电子墨水?

    TCL

  • iPadAir 4支持WiFi 6 刘新宇安利小米路由：这样才能释放全部潜力

    今日凌晨，iPad Air4 正式发布，它除了首发5nm处理器A14 之外，还加入了WiFi6 的支持。小米集团智能硬件部总经理刘新宇借此安利自家的小米WiFi6 路由器。刘新宇表示，iPad Air4 需要WiFi6 路由器搭配才能释放全部潜力，雷总8. 11 发布会上再次强烈推荐的小米AX3600 了解一下。

    iPadAir4 苹果 小米

  • 2020，综艺“伪爆款”

    文/DoNews 程梦玲责编/杨博丞“不想成团。”《乘风破浪的姐姐》（以下简称《浪姐》）成团夜上，以3242082票获得了第一名的宁静如实说道，而这句话或许是大多数姐姐们的心声。出道多年、早有名声、有一定年龄的姐姐们真的打算像隔壁选秀节目中的弟弟妹妹一样，组团重新出道，再重新打磨一番？从一开始观众就心知肚明，节目是奔着热度招商去的，姐姐们是奔着曝光去的。成团，也许只是作秀，为的只是借助选秀综艺的热度。不同于姐姐们

  • 2020年苹果秋季发布会：新款iPad和手表登场 没有iPhone 12

    9月16日消息，苹果2020秋季新品发布会如期举行，发布会上，苹果推出了包括Apple Watch Series 6智能手表以及新一代iPad Air平板电脑，遗憾的是，iPhone12系列并未发布。新款Apple Watch 发布会最先登场的Apple Watch Series 6。外观方面，Apple Watch Series 6相较于上一代几乎没有改变，拥有红色、蓝色、墨色和新金色四种配色。功能方面，Apple Watch Series 6增加了血氧饱和度检测的功能，利用全新的红外光传感器测量

    iPhone12 苹果秋季发布会

  • 2020科学减脂 为你安利脂20

    2020 年突如其来的疫情将许多小仙女的社交范围限制在了卧室与客厅这一方新天地，在漫长的等待疫情解封过程中，肚子上大腿上的赘肉也慢慢地扩大侵略，眼看仙女MM就要飞不起来了——想尽快跟赘肉say“goodbye”，就让小编来给各位小仙女们安利一下脂 20 科学减脂技术这款减脂利器吧。炎炎夏日，脂 20 科学减脂技术减脂可省汗水脂 20 的全称为“脂 20 科学减脂技术”。这项技术呢，是由体脂监测，减脂教育以及营养餐三者相互结合而成?

    瘦吧APP

  • 2020年诺贝尔奖颁奖改为线上举行 2020颁奖时间典礼在哪里举行

    【2020年诺贝尔奖颁奖改为线上举行】据新华网消息，贝尔基金会首席执行官拉尔斯·海肯斯滕 22 日表示，受新冠疫情影响，今年 12 月将不再举行传统的诺贝尔奖颁奖典礼，颁奖仪式将改为线上举行。

    诺贝尔奖

  • 2020年十一国庆节会有阅兵吗？2020年是建国多少周年

    中华人民共和国国庆节，有时也简称作国庆节、国庆，是为纪念中华人民共和国成立而设立的节日，庆祝日期被定为每年的 10 月 1 日。 1949 年 10 月 1 日，中华人民共和国的开国大典在北京天安门广场举行，中华人民共和国中央人民政府正式成立。那么今年2020十一国庆节会有阅兵吗? 2020 年是建国距离现在又是多少周年?相信大家一定都想了解，下面我们来一起来看看具体详情。

    国庆节
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
华为服务号 iPhone12mini Vue 华为Mate40Pro 华为P40 小米 字节跳动 花小猪 WeCom 2020中关村论坛

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM