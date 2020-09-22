金山毒霸捆绑安装软件被起诉 目前用户可自主选择是否安装

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金山毒霸捆绑安装软件被起诉 目前用户可自主选择是否安装

2020-09-22 15:52 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 9月22日 消息:据上海市松江区人民政府官方消息，近日，华东政法大学学生小李诉北京猎豹移动科技有限公司(金山毒霸软件的开发及运营主体，以下简称“猎豹移动”)网络侵权责任纠纷一案结案，经上海市第一中级人民法院主持调解，被告支付原告 700 元赔偿款。 

2018 年年底，小李使用自己的笔记本电脑登录猎豹移动官网，按照提示步骤下载金山毒霸软件时，被捆绑安装了猎豹护眼大师与软件管家两款软件。这些软件占用大量电脑内存，减缓电脑运行速度，还时不时地弹出一些广告，严重影响她使用电脑进行学习工作。小李认为，自己在下载金山毒霸软件时，未被明确告知捆绑安装其他软件，此行为已侵犯其知情权与自主选择权，遂将猎豹移动诉至长宁法院。 

到庭后，被告辩称：“猎豹护眼大师及软件管家并不是捆绑软件，而是金山毒霸的内置功能模块，是金山毒霸产品的一部分，系为了给用户提供更多实用、方便的功能而设置;被告在提供下载服务时，已在官网上载明该软件的介绍，原告自身存在未事先阅读的过错，因此被告不存在侵害用户知情权和自主选择权的情形;至于推送广告的行为，因为金山毒霸是供用户免费下载的软件，其运营需要一定成本，且符合互联网免费产品的行业惯例。” 

猎豹移动 (4)

根据双方的陈述和经审查确认的证据，并经当庭演示下载安装金山毒霸软件，法院查明：消费者在选择下载金山毒霸软件时，必须同步下载及安装“护眼模式”及“软件管家”，且这两款软件并不能独立卸载。因此，法院认为，“护眼模式”及“软件管家”均具备作为终端软件的独立性，而非金山毒霸软件的必要组成部分，符合捆绑软件的特征。 

长宁法院支持了原告的部分诉请，并于今年 5 月 22 日作出一审判决：被告北京猎豹移动科技有限公司赔付原告小李 500 元(包含交通费344. 8 元)。后被告不服上述判决，上诉至上海市第一中级人民法院。最终，猎豹移动表示，同意在一审判决的赔偿款基础上再增加 200 元，赔付小李 700 元。 8 月 28 日，该案以调解结案。

据悉，一审判决后，小李在为二审搜集证据时惊喜地发现，金山毒霸捆绑软件的行为消失了，用户在下载安装时可以自主选择是否安装“护眼模式”及“软件管家”。“既然他们已经作出改变，那我们的目的就达到了，所以就同意了以调解的方式来解决。”小李说。 

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