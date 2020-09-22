苹果新机被命名为iPhone12mini，价格可能有惊喜

苹果iPhone12系列被推迟到10月份发布，越是临近发布会就有越来越多的爆料消息被公布，就在最近有爆料者L0vetodream表示今年iPhone12尺寸最小的版本将被命名为iPhone12mini，这也是苹果首次在iPhone上使用mini这样的命名方式。

此前已有大量消息称，今年iPhone12一共有四个型号，分别是iPhone 12(5. 4 英寸)、iPhone 12 Max(6. 1 英寸)、iPhone 12 Pro(6. 1 英寸)、iPhone 12 Pro Max(6. 7 英寸)，这是按照目前规律的一种设想，不过苹果新机被命名为iPhone12 mini。

以前苹果的机型仅仅只有数字命名方式，之后增加了S命名方式，再之后从iPhone6时代增加了Plus型号的大尺寸。后来苹果又陆续增加了Pro、Pro Max、SE型号，这些型号基本上是代表着性能或者尺寸区别，而mini这样的称呼只在iPad mini和iMac mini产品线中出现。

虽然说iPhone12mini似乎是小一号的iPhone12，但是其性能没有阉割，还是会使用A14芯片，屏幕应该也会保持和6.1英寸iPhone12一样，只是“刘海”模块会变小一点。其他配置包括Face ID、双扬声器等也是和其他机型一样，可以说除了屏幕大小和屏幕的部分参数之外，几乎和6.1英寸版本一样。

苹果推出小屏幕iPhone12mini也可能和这几年小屏爱好者的呼声有关，很多人都在等待苹果推出小屏幕版本的全面屏手机。很明显今年年初发布的iPhoneSE（二代）是苹果的一个试水产品，当时获得了不错的反响，如今再推出iPhone12mini版，苹果认为也可以获得市场认可。最后这款小屏幕手机的市场表现如何，要等待10月份发售之后才知道了。