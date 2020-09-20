工信部：二季度下架65款不良手机应用

6月19日，工业和信息化部科技司公布了在科技支撑抗击新冠肺炎疫情中表现突出的人工智能企业名单。疫情期间，云从科技AI测温系统在各领域场景落地应用，对防控防疫起到了显著功效，受到工信部表扬。人工智能、大数据、云计算……数字科技已改写了人类抗疫史。此次入围的79家企业和机构，还包括BAT、京东、平安科技、科大讯飞、商汤科技等一批知名互联网及AI科技企业，彰显了科技在抗疫和不断帮助人提高效率、保障安全中的力量。图?