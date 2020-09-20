工信部：二季度下架65款不良手机应用

站长之家(ChinaZ.com) 9月20日 消息：近日，工信部发布了 2020 年第二季度电信服务质量有关情况通告。报告显示，二季度， 12321 网络不良与垃圾信息举报受理中心(以下简称 12321 受理中心)接到不良手机应用有效投诉 45699 件次，环比上升5.81%，同比下降19.32%。 12321 受理中心联合应用商店、安全检测厂商对其中存在问题的 65 款不良手机应用进行了下架处理。
不良手机应用投诉情况方面，二季度， 12321 受理中心接到不良手机应用有效投诉 45699 件次，环比上升5.81%，同比下降19.32%。通过行业自律， 12321 受理中心联合应用商店、安全检测厂商对其中存在问题的 65 款不良手机应用进行了下架处理。
诈骗电话号码用户举报情况方面，二季度， 12321 受理中心共接到诈骗电话及短信举报 27599 件次。工信部和各省、自治区、直辖市通信管理局已督促相关电信企业对上述被举报诈骗号码进行核查处置。
垃圾信息投诉情况方面，二季度， 12321 受理中心受理用户关于骚扰电话的投诉 166170 件，环比上升66.1%;受理用户关于垃圾短信的投诉 34001 件，环比下降41.6%。工业和信息化部已督促相关电信企业对上述投诉进行了核查处置。