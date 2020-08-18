Top10在线教育巨头入驻，支付宝推“支课堂”布局在线教育

站长之家(ChinaZ.com) 8月18日 消息:过去半年，在线教育成了新风口。各大在线教育机构除了运营官方App，也纷纷入驻支付宝等大型互联网平台。 8 月 18 日，支付宝宣布打通钉钉，并正式推出“支课堂”，作为中心化运营平台，帮助用户更方便的找到优质的课程，也帮助入驻的在线教育机构更好的服务用户。

数据显示，目前包括新东方在线、学而思网校、作业帮、VIPKID等在内的Top10在线教育机构，已全线入驻支付宝，通过支付宝小程序开设了“办事处”，用户可在搜索页一键直达。

支付宝数字生活委员会相关负责人表示，推动服务业数字化是支付宝的战略目标，教育行业是服务业的重要一环。支付宝正在通过特有的“中心化+去中心化”模式，帮助教培机构和目标用户之间做精准的匹配和有效的连接。目前，支付宝端内教培机构平均日活提升超过 10 倍，整体获客效率提升 1 倍以上，且支付宝端内的获客成本，相比行业平均成本节省约40%。

根据记者了解，此次支付宝和钉钉在教培领域全线打通包括钉钉群小程序插件、花呗月月付、先学后付等能力入驻，以及针对教培机构的对公收款和储值卡等营销工具也正式引入。用户可以在机构的钉钉群更快捷的下单支付，不必再跳端或扫码。“支课堂”当月的一门数学单低价课转正价课实现了90%的转化率。

目前，已经吸引了包括学而思网校、新东方在线、作业帮、高途课堂、猿辅导、51Talk、VIPKID、环球网校、樊登读书会、潭州课堂在内的头部十大教培机构入驻支付宝。

今年 3 月支付宝宣布升级为“数字生活开放平台”，聚焦助力服务业数字化升级。几个月来，各行各业把服务搬进支付宝，设立“数字办事处”已成趋势，除了此次Top30 的在线教育机构上支付宝开设了“办事处”之外。支付宝已经相继推出“数字景区”、“数字生活城市”、“数字市民中心”、“数字出行”、“数字招生办”、“数字招聘办”、“数字租赁”等多个领域服务。截至目前，全国已有 1000 多家数字景区、 300 多城市数字市民中心、 100 多个数字消费券城市。