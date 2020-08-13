他通过向小企业提供软件搜索服务，撬开了一个能赚大钱的市场

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他通过向小企业提供软件搜索服务，撬开了一个能赚大钱的市场

2020-08-13 08:47 · 稿源：站长之家

在互联网时代，不同行业的小公司可能都会用到一些软件工具。问题在于市面上的产品五花八门，很多小企业并不知道哪些软件更为可靠，以及如果以更实惠的价格获取服务。

CuriousCheck（网址：www.curiouscheck.com/）是一个专门为小企业提供服务的软件搜索工具，该平台搭建了在线声誉评分系统，帮助企业更好的筛选出合适自己的产品。另外，CuriousCheck还提供了视频广告、SEO服务，有效帮助企业推广。

Carlos是CuriousCheck的创始人，他于 2019 年初开始与一个软件开发团队合作。在这个访谈中，Carlos分享了他在竞争激烈的市场中创业过程中的经验教训。

你的背景是什么?你目前从事什么工作?

嘿，我是Carlos。虽然毕业时拥有刑事司法学士学位，但我专攻的是网络犯罪。这让我接触了数据解决犯罪方案的领域，接着是是金融技术，现在是CuriousCheck。

CuriousCheck不是你典型的商业目录列表。我们正在通过提供一个全方位服务的广告平台来改变游戏规则，在这个平台上，信誉良好的商业软件可以获得额外的曝光度，并教育他们的目标受众。

我们提供了一个免费的清单，软件和基本的商业服务可以在平台注册，并以一种新的方式展示他们的产品。其他高级功能，如 National SEO，视频广告创作，以及更多。

注：图片页面内容经过谷歌翻译机器翻译

想要出现在列表中的话，商家必须满足在线评论等级至少达到3. 5 以上。这是因为我们的信誉评分是基于所有在线评论的组合。平台聚合了所有的评论，这样企业就可以清楚地了解产品的客观情况，并做出最佳的选择。

对于那些不确定选择哪家公司的软件购买者，我们增加了一项名为Advisor Tool(顾问工具)的额外服务。这个交互式问卷可以根据公司规模、行业和行业专家的几个问题，在几秒钟内准确地找到最适合想要购买软件公司的服务。

你是怎么想到这个主意的?

我于 2010 年毕业获得了刑事司法/网络犯罪学位，并在一家犯罪数据提供商实习后立即被雇佣为全职员工。这些公司会向调查人员、背景调查公司等提供犯罪数据。

由于我一直都是技术爱好者，第二年我被南保利州立大学(现在的KSU)的软件工程师硕士项目录取。一年后，由于经济状况以及YouTube有比大学教授更好的老师，我选择退学了。

十年后，我进入了管理岗位，开发了一个失败的赌博应用程序。后来，我又为北美增长第九快的科技公司工作，每月销售额超过 80 万美元。

在这里，我学会了如何向消费者销售产品，如何处理拒绝，最重要的是，如何测量和分析正确的数据来有效地扩展规模。此外，学到了在线声誉管理、SEO和简化第三方线索生成工具。

2018 年底，我重新回到人力资源领域，在美国知名的背景审查公司之一上班，主要向企业公司销售数据。在这里，我利用商务旅行，尽可能多地与成功的企业主建立关系。我认识到战略伙伴关系的重要性，并开始将自己塑造成行业领导者。

我在多个行业、初创企业和中小型企业工作积累 20 多年工作经验后，确信自己从他们的错误中吸取了教训，也知道是什么帮助他们克服了最大的困难。这为我提供了一条通往成功的伟大道路，也让我对可能的失败保持开放的心态。

你是如何创建CuriousCheck的?

我于 2019 年 5 月开始工作，与曾为特斯拉工作的软件开发人员团队合作。他们为我的MVP(最小可行产品)创建了一个路线图，并向我展示了如何扩展的步骤。

当MVP完成了70%，合作的开发团队因为工作量太多，忙不过来，不得不选择暂停开发我的项目。

这导致项目严重延迟和心态的转变。我实际上找到了他们的一个合作伙伴，并与他们进行了全职合作。

延迟了 3 个月后，终于在 2019 年 12 月搞定了MVP。

然而，新的开发人员没有按照计划创建我的MVP，最终CuriousCheck， 一个React web-app，并不是为了SEO优化而创建的。

注：图片页面内容经过谷歌翻译机器翻译

与我合作的开发人员都是后端开发人员，但他们都不是SEO方面的专业人员，因此他们没有参与到路线图编制的关键部分。

让我深入研究这个问题，使它尽可能的简单。React-app 是单页面应用(SPAs)，这些应用程序只包含一个加载一次的页面。所有其他信息都是在必要时动态加载的。

与典型的多页面应用不同，SPAs速度快，响应快。但是，你必须采取额外的(昂贵的)步骤来优化SPA或机器人，它们将把所有页面聚在一起，省略大部分内容。

我们最初尝试了最常见的方法来解决这个问题，那就是预渲染。

预渲染是一种拦截对你网站的请求的特殊程序，如果请求来自机器人，预渲染会发送一个缓存的你网站的静态HTML版本。如果它来自一个典型的用户，页面将像往常一样加载。当我们通过prerender.io(注：这是基于Node.js的程序，它可以让你的JavaScript网站支持搜索引擎、社交媒体，并且它兼容所有的JavaScript框架和库)创建这个程序时，由于页面数量和其他一些因素，预渲染花费了太长时间。

后来，我们发现解决这个问题的唯一方法是安装新的服务器端渲染中间件。这使得浏览器和谷歌机器人可以检索全部内容。这样做的主要问题是，这将花费至少 2 个月和15- 2. 5 万美元。

一切都很顺利，当我试图找到一种新的更实惠的解决方案时，在Linkedin上遇到了一位才华横溢的开发人员，他现在已经在WordPress上重新创建了应用程序的99%。他不得不开发大量的定制插件来使我们的网站充分发挥作用，甚至比以前更快。

我想告诉所有构建基于React的应用程序的人的是，确保你为你的应用程序添加中间件和创建一个服务器端框架。如果不这样做，你的应用程序将不会被谷歌准确地抓取。

React web app是伟大的，据报道，其他公司已经在他们的技术堆栈中使用反React ，Airbnb、Uber、 Hulu、Facebook、 Netflix、Instagram、 Twitter等等。

我现在已经吸取了教训，正在尽我所能帮助更多的人来应对这种代价高昂的局面。

在 1 月 15 日的发布日，我们的团队通过一些著名的公司安排了一次成功的新闻发布会。幸运的是，我们从新闻稿中获得了一些关注，并获得了高流量和权威出版物的链接。

经过了大量的反馈和WordPress的迁移，我们在 4 月 15 日重新发布。

你的营销策略是什么?

最初，我的营销策略是：

在 2020 年 1 月发布之前的 3 个月，我的SEO和域名权威立刻得到了提升，但是由于我基于React的应用的复杂性，谷歌无法准确定位我的在线内容。最重要的是，谷歌仍然认为我的整个网站只有一个页面。

于是，我尽快将尽可能多的在线声誉好的公司引入我的平台。在最初的 3 个月里，我们与 80 多家企业建立了合作伙伴关系，并不断发展壮大。

很多合作公司也为自己能地加入了一个现代商业目录清单而感到高兴，实际上是致力于帮助他们成长。

对于缺乏网上评论或负面评论过多的商家，我们提供评论管理。在这里，我们通过帮助他们创建一个战略路线图，并大幅提高来自客户、合作伙伴和供应商的评论百分比。许多公司，尤其是在背景审查这样的特殊领域，认为只有愤怒的顾客才会留下评论，这与事实相去甚远。他们只是不知道如何为评审管理制定一个合适的计划。

注：图片页面内容经过谷歌翻译机器翻译

通过创建一个智能的交互式顾问机器人，在几秒钟内为公司提供的顶级软件服务选择，让观众了解真正重要的商业软件。这都是免费的，基于行业专家的问题。

写博客和提供关于自己做SEO的信息文章，展示了顶级行业领袖更实惠的替代方案，否则他们需要为获取顶级关键词的竞标付出了高昂的成本。

通过领英(Linkedin)和Instagram直接联系企业，免费向他们提供可能对他们有用的软件或服务。例如，为他们的行业、顶级新闻发布公司和理想的支付处理公司提供最好的聊天工具的建议，这些公司的费率比PayPal和Stripe低得多。

小企业对我们的吸引力很大。大多数人不知道他们需要什么类型的软件，不知道软件是否与他们的行业兼容，或者是否为最实惠的解决方案。

最近的一项研究显示，94%的人不会查看超过谷歌搜索首页的内容，这使得成千上万的大公司没有选择的余地。我们不仅使软件购物变得简单，而且还将来自所有顶级评论网站的评论聚合到每个软件概要文件中。

在这里，用户可以轻松阅读来自知名网站的评论。我们的目标是为购买者提供尽可能多的透明度，这样他们就可以为他们的业务做出最佳的选择。

你未来的目标是什么?

未来的目标是成为小企业首选的查找软件和服务提供商。

CuriousCheck希望为全球的企业主和高管提供尽可能多的实用和实惠的工具，这样不仅可以节省时间和金钱，而且可以最大限度地利用它们。与错误的企业合作可能会小企业损失数千美元，我们希望确保这种情况不会发生在顾客的身上。

我们的第二个目标是完善我们的顾问机器人(Advisor Bot)，并获得尽可能多的反馈，这样我们就可以开始让它在最少的人工交互的情况下自主学习。目前，我们使用基于行业、规模、服务、在线声誉和其他一些因素的评分模型。

对于刚起步的创业者你有什么建议?

建议大家试着站在客户和供应商的角度考虑问题。

关注他们关注的话题标签，与他们互动，通过Linkedin、Instagram、Twitter向他们提问。

去面试。2019 年，我申请了数百家公司，参加了至少50- 60 场面试。大多数时候，我甚至没有任何目标，只是想直接去找老板，问他们的经历。他们是如何盈利的?他们采取了哪些措施来保持盈利?

你看，我认为学习和提问是极其重要的，特别是对那些已经有答案的人。通过面试，我了解到每个行业的许多不同的渠道和独特的有用的软件，这真的让我很吃惊。

注：文章编译自failory，原文标题《Making a Living by Helping Small Businesses Find Softwares

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