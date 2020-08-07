国家网信办：多家涉未成年人在线学习网站平台被查处

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国家网信办：多家涉未成年人在线学习网站平台被查处

2020-08-07 15:18 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月7日 消息:今日，网信中国公众号发文称，国家网信办在 7 月初启动的2020“清朗”未成年人暑期网络环境专项整治中，聚焦网站平台网课学习频道、学习教育类APP、工具类应用弹窗等未成年人常用的环节和应用，在前期处置“学而思网校”APP基础上，近日依法查处了一批影响恶劣的网站平台。有关典型案例公布如下：

7 家网站平台网课学习频道推送导向不良信息，故意利用色情低俗、暴力恐怖等有害内容引流

  • 百度APP“轻松学”频道以诗歌学习为名，传播危害青少年身心健康、导向不良的视频。

  • 网易APP“易起上课”频道推送涉低俗色情、网络游戏、猎奇惊悚等违规和不良内容。

  • 哔哩哔哩网及其APP“校园学习”频道推送低俗色情、网络游戏、直播等违规和不良内容。

  • 爱奇艺“教育”频道推送恐怖题材游戏视频和八卦秘史等不良内容。

  • 腾讯网及其APP“小学”“上课啦”“开课”等频道推送涉网络游戏、娱乐综艺、网络小说、恋爱技巧等与学习无关的内容。

  • 今日头条APP“在家上课”频道推送涉同性恋等低俗不良内容。

  • 西瓜视频“在家上课”频道推送网络游戏、恐怖惊悚等不良内容。

3 款青少年常用学习教育类APP中存在导向不良、色情低俗等有害信息以及游戏直播等与学习无关内容

  • “超星学习通”APP“推荐”栏目传播导向存在严重问题的内容，“学习资料”栏目包含描写儿童自杀内容的读物，危害未成年人身心健康。

  • “纸条”APP中部分用户借学生作文名义，在“练笔”栏目发布低俗色情信息，“故事”栏目发布不适合青少年阅读的言情、早恋小说，且平台中存在大量涉交友、约打游戏、主播等与学习无关的内容。

  • “小肚皮”APP中存在大量低俗色情内容，部分账号发布涉未成年人“有偿陪聊”信息，个别账号利用游戏虚拟物品诱导未成年人拍摄不雅照片，严重毒害青少年身心健康，性质十分恶劣。

  • 6 家平台 13 款常用工具类应用弹窗过多过频过大，影响网课呈现，甚至推送低俗色情信息

  • 360 浏览器(含 360 安全卫士、 360 桌面)、搜狗浏览器(含搜狗输入法)、QQ浏览器(含腾讯QQ、腾讯电脑管家)、万能压缩(含万能五笔)、鲁大师、布丁压缩(含布丁桌面)等 6 家平台 13 款常用软件工具，捆绑安装多个弹窗插件，在青少年上网课时频繁弹出，部分弹窗过大影响网课呈现，部分弹出页面关闭按钮不明显或无法一键关闭，甚至弹窗推送低俗色情内容，严重干扰青少年上网课。

此外，还有一批存在其它涉未成年人违法违规行为的网站平台

  • “新浪网”“搜狐网”“网易网”“优酷网”“乐视视频”“西瓜视频”“好看视频”“梨视频”“爱卡汽车”“腾讯微信公众号”“哔哩哔哩网”“土豆网”等 12 家平台传播不适合未成年人观看的暴力血腥“邪典”动画片。

  • “腾讯QQ”“百度贴吧”“豆瓣网”“爆米花视频”“西瓜视频”等 5 家平台中存在涉死亡游戏、诱导自杀、未成年人贷款、未成年人炫富等不良信息或群组。

  • “新浪微博”“百度贴吧”“弹幕网”“动漫之家”“爱扣时尚网”“游久网”“快吧游戏”等 7 家平台中存在以未成年人为主角的大尺度低俗图片视频。

针对上述网站平台存在的突出问题，国家网信办视违规情节和问题性质，依法分别采取约谈、责令限期整改、暂停相关频道栏目更新、全面下架，停止互联网接入服务、严肃处理相关责任人等处罚措施，坚决打击借网课教育等损害未成年人合法权益和身心健康的行为。

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