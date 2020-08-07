国家网信办：多家涉未成年人在线学习网站平台被查处

在线教育风生水起，一方面是在线教育技术的发展，另一方面是家长们观念的转变。不管是一线城市还是偏远的三四线城市，只要有网络，就可以让孩子接受到更高水准的教育。因此在线教育也成为解决教育发展不平衡问题的重要方式。而学而思网校作为老牌在线教育平台，不仅在在线教育技术手段上的更新发展极其迅速，而且还凭借多年积累的教育经验和学生信任，受到了越来越多家长的认可。在线教育平台发展速度较快，问题暴露明显随着在线教