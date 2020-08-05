顺丰与国家电网成立合资公司 注册资本5000万人民币

据天眼查数据显示， 7 月 31 日，国网电商云丰物流科技(天津)有限公司成立，注册资本 5000 万人民币，法定代表人为张宾，公司经营范围包括道路货物运输(网络货运);城市配送运输服务(不含危险货物)等。该公司有两大控股股东，第一是国网电商科技有限公司，投资 2550 万元，持股51%;第二是深圳丰朗供应链有限公司，投资 2450 万元，持股49%。
据天眼查数据显示， 7 月 31 日，国网电商云丰物流科技(天津)有限公司成立，注册资本 5000 万人民币，法定代表人为张宾，公司经营范围包括道路货物运输(网络货运);城市配送运输服务(不含危险货物)等。该公司有两大控股股东，第一是国网电商科技有限公司，投资 2550 万元，持股51%;第二是深圳丰朗供应链有限公司，投资 2450 万元，持股49%。
DoNews 7月11日消息（记者 丁凡）今日，中国电信宣布由国网青岛供电公司、中国电信青岛分公司和华为公司联合开发的青岛5G智能电网项目一期工程正式交付投产，这标志着目前国内规模最大的5G智能电网正式建成。中国电信表示，后续将继续与合作伙伴一同推动其他应用场景落地，让5G智能电网更好地服务于社会生产和人们的生活。
据中国电子信息产业发展研究院发布的《 2020 上半年中国家电市场报告》显示，今年上半年，中国线上家电产品零售额为 1913 亿元，同比增7.23%，线上渠道占整体家电零售额的比例达51.84%;第二季度家电类直播带货的转化率大幅提升，场均产出是第一季度的 4 倍。
DoNews 7月16日消息（记者 程梦玲）7月16日，国家电影局网站发布《关于在疫情防控常态化条件下有序推进电影院恢复开放的通知》，通知明确，低风险地区可于7月20日有序恢复开放营业。中高风险地区暂不开放营业。同时，还给出电影放映场所恢复开放疫情防控指南，对于员工健康监测和管理、场所防控管理、观众进出管理、设施设备管理以及突发情况处置等方面都做出具体要求。其中在观众进出管理中，调整了售票方式。全部采取网络实名预?
7月16日，国家电影局发布关于在疫情防控常态化条件下有序推进电影院恢复开放的通知。低风险地区在电影院各项防控措施有效落实到位的前提下，可于7月20日有序恢复开放营业。中高风险地区暂不开
日前，乐扣乐扣举行小家电新品发布会，推出了四大系列含数十款新品小家电产品，正式宣布进入中国小家电领域。资料显示，乐扣乐扣隶属于韩国乐扣企业，成立于1985年，主要生产厨房，浴室用品等600多种多样化的生活日用品。
EV大规模普及会否导致电网崩溃已成目前最大的争议之一。持反对论的人士认为，家用电动汽车充电站在为EV充电时需要2 - 7千瓦的电力。如果所有的电动汽车同时充电，电网肯定会崩溃，并导致发电站会过度扩张。首先，这些论点的数据缺乏科学的支撑。根据英国交通部的数据，2019年英国约有3300万辆乘用车；而根据美国运输部联邦公路管理局的数据，2018年美国注册汽车接近2.74亿
为推动农村消费提质升级,近日广东省财政统筹安排了5.8亿元资金用于支持2020年家电下乡专项活动。万家乐凭借产品过硬质量以及品牌优质的服务成功中标,与其他品牌一起,共同推动农村家电更新换代,助力农村品质生活。暖心优惠政策,助力农村生活品质随着我国经济的快速发展,农村生活的品质也随之提高。但是农村作为不可忽视的消费大市场,也同样存在着家电等生活用品配备不完善的情况。推动乡村资源与全国大市场对接,提高农村总体消费水?
截至 2020 年 7 月 10 日，政务机构号“我们的太空”在知乎的关注者超过百万。在知乎，关注者过百万并不是一件容易的事。在这之前，一位是常年在知乎“写字”的作家张佳玮，一位是创新工场的创始人李开复。
7月14日，英国宣布，决定停止在5G建设中使用华为设备。据悉，英国政府将从2020年12月31日起停止购买新的华为设备。此外，英国5G网络中目前所使用的华为设备须在2027年前拆除。随后，华为官方回
7 月 21 日，京东正式对外宣布已完成对五星电器剩余54%股权的收购，已全资持有。据天眼查显示， 7 月 15 日，持股54%的浙江的房地产开发商--佳源创盛控股集团有限公司全面退出，由京东实际控股的宿迁涵邦投资管理有限公司100%控股。
很多电商公司都做不好私域流量。这背后的原因在于，产品和团队不适配，以及电商形成的认知和习性，已经很难理解和适应私域流量池的生存法则等。来自山东的滋补品牌“固本堂”也是如此。
据天眼查数据显示， 7 月 6 日，深圳市快驰骏马信息技术有限公司成立，注册资本 500 万元，法定代表人为郝增喜。公司经营范围包括货物运输代理；国际货物运输代理；搬运装卸服务；商务咨询；摄影服务；物业管理等。该公司由顺丰速运有限公司 100% 持股，王卫为疑似实际控制人。
DoNews 7月28日消息（记者 刘文轩）根据中国电子信息产业发展研究院发布的《2020上半年中国家电市场报告》，京东成为上半年家电市场全渠道份额第一的平台，占比达到28.86%。报告显示，线上渠道成为上半年家电行业最倚重的渠道，占比达到51.84%，同比增长7.23%。第二季度我国家电市场零售总额达2486亿元，两倍于第一季度，同比增2.64%。报告判断，下半年家电市场规模有望与去年持平。更多厂商、渠道伙伴将紧密携手，为消费者带来优?
在家用清洁电器市场上，智能扫地机器人是时下广受好评的实用清洁小家电，它可以帮助人们节省出大量的业余时间，全程自动地打扫房间卫生，可谓是懒人们的福音。但是了解扫地机器人市场的人们都知道，市面上有很多扫地机产品都是名不符实，入手之后没多久就会坏掉，特别容易被坑，那么究竟什么样的扫地机器人才能又快又好的进行的家居清洁呢?选择专业大品牌德国斐纳TOMEFON扫地机器人，家居清洁难题瞬间迎刃而解。一般来说，人们会对
保价运输是指运输企业与托运人共同确定的以托运人声明货物价值为基础的一种特殊运输方式，遗失的快递邮电部门按保价金额负责赔偿。尽管如此，保价后快递受损也未必会顺利获得赔付。7月17日消息
今日，苏宁宣布苏宁家电 30 年累计销售突破 20 亿台。据介绍，今年以来，苏宁推出了家电“开仓计划”、“J-10%”省钱计划等活动， 2020 年一季度，苏宁以25.3%的全渠道市场份额位居家电市场第一。
近几年,时尚圈刮起了复古风,而这阵风,最终也刮向了小家电。当人们厌倦了千篇一律的批量制造,厌倦了各种产品更新换代的快节奏,复古式的产品就与当前的流行快时尚是一种有效的区隔,在家居使用中能够凸显独特个性和品味。随着90后逐渐成为消费主体,他们更强调家电产品的造型设计、文化内涵,更喜欢将复古风的家电作为装饰。现在,一些家电厂商纷纷推出复古式的科技产品。比如,美的推出了一款轻复古的烤箱,在小家电领域掀起了轻复古风潮?
全国节能宣传周期间,苏宁易购全力配合国家发展和改革委与中标院,大力推广节能减排产品,并发放绿色节能补贴,通过以旧换新、以旧换绿等形式促进新能效家电的推广。据了解,节能周期间苏宁易购全渠道以旧换新回收单量超3.75万台。据悉,6月29日至7月5日,苏宁易购全渠道以旧换新回收单量超3.75万台,转化金额超亿元,其中空调、冰箱、洗衣机占据换新排行榜前三名。苏宁易购悟空榜节能周主题榜单数据显示,一级与新一级能效变频空调最受用户?
8月2日消息，据外媒报道，三星电子周六宣布在中国最后一家电脑工厂停止运营。三星电子苏州电脑厂1700名合同工中约一半将受到影响，其中不包括从事研发的员工。报道称，受到中国劳动力成本上涨、新冠疫情的流行的等多种因素的打击，三星公司考虑重新布置其生产和供应链。三星电子在声明中表示：“中国仍是三星的重要市场，我们将继续为中国消费者提供卓越的产品和服务。”去年10月，三星电子称该公司已停止在中国生产手
盘点小米系家电“三大件”：让人真正从家务中解放的都有啥？我国一直都有着“三大件”或者是“四大件”的说法，曾经的几个“大件”是自行车、缝纫机
去年 7 月 23 日，在光合创作者大会上，快手推出“百万游戏创作者扶持计划“，这通常被看做是快手正式切入游戏直播赛道的开端。..
8月3日，巴西副总统莫朗在视频会议上表示，巴西不担心美方施压，不会阻止华为参与该国的5G建设竞标。莫朗称，如果禁用华为产品，那些已投入使用的..
随着高考与中考成绩的陆续揭晓，毕业生们填报志愿的工作也接近尾声。不少家长开始计划带着孩子们出门旅行，做到「读万卷书，行万里路」，欣赏祖国..
如今品牌商品的防伪营销已经在市场上找到了一席之地，几乎可以应用在所有的产品应用领域，包括电子、食品、饮料、医药、生活用品等。品牌商品的防..
进行远程技术支持的时候，相信绝大多数人经常会遇到，多个客户在同一时段都有问题需要处理的情况。而这时候销售就会在旁边不停地催促，“能不能快..
当下中国教育市场是急剧增长的深耕行业。随着互联网科技的发展，教育机构正在为受众学员带来更加便捷、高效、经济的学习体验。互融云凭借深厚的金..
随着社会经济发展，居民生活质量不断提升，品质、健康成为消费者生活追求的目标，家装行业已经逐渐成为继汽车行业后的第二大个人消费市场。房子是..
作为新发疫情的传染源之一，消费者已经谈海鲜色变。“不管是什么，国内的还是进口，只要是水里养的，一律不吃。”一位创业者向铅笔道记者表示。..
近日，腾讯联合中国上海公司开发了一个名为“游戏宽带”的活动，面向部分区局的SDN网关用户开放体验活动，为用户提供下载和更新游戏的独享通道带宽..
零直播经验的商家抖音开店后两周累计直播销售额达240万元、抖音达人一场直播为小众品牌带货超2500万…… 直播带货无疑是2019年最大的风口之一，随..
北京时间 8 月 5 日凌晨，苹果发布了 iOS 14 第四个开发者测试版，距离第三个测试版相隔两周时间。主要是 Bug 修复和稳定性提升和部分机型的 3D T..
8月5日消息，据国外媒体报道，当地时间周二，苹果公司宣布为27英寸iMac带来重大更新，其中包括搭载苹果自研的T2安全芯片。据外媒报道，新版27英寸..
据国外媒体报道，自冠状病毒爆发以来，“居家令”激发漏洞找茬员极大的热情，微软漏洞悬赏计划支付的金额在过去一段时间呈爆炸式增长。微软公司当..
最近几年来，随着金融科技在我国呈现出快速发展的态势，一系列传统金融业务也加速拥抱互联网，很多互联网平台开始从事金融业务，并出现许多崭新的..
2020年8月5日中午，多多自走棋的官方微博发布《多多自走棋》停运公告，其中多多自走棋表示经腾讯游戏与开发商友好协商腾讯将于2020年8月5日11点正..
由 2008 年美国次贷危机而引发的美国NFA对金融行业杠杆调整，过去 10 年全球监管机构因全球金融市场风波多次出台政策以应对更多未知风险。 2018 年..
据官方消息，8月5日，北京交管部门“随手拍”正式上线启用，市民群众可通过“随手拍”平台举报交通违法行为，反映交通管理问..
据外媒报道，马斯克最新接受Telanganatoday采访时，抨击了美国工人并赞美了中国劳动者，称他们聪明、勤奋且谦逊。他建议其他企业家少花时间营销，..
8 月 4 日，第 18 届中国国际数码互动娱乐展览会（以下简称“ChinaJoy 2020”）在上海落下帷幕，展会推出全球云游戏产业大会、新增5G云游戏主题展..
企业在登陆科创板时，往往要面临专利无效或专利侵权诉讼等纠纷，IPO可能因此被迫终止。在登陆科创板失败的企业中，约有50%是由于知识产权问题导致..