顺丰与国家电网成立合资公司 注册资本5000万人民币

近几年,时尚圈刮起了复古风,而这阵风,最终也刮向了小家电。当人们厌倦了千篇一律的批量制造,厌倦了各种产品更新换代的快节奏,复古式的产品就与当前的流行快时尚是一种有效的区隔,在家居使用中能够凸显独特个性和品味。随着90后逐渐成为消费主体,他们更强调家电产品的造型设计、文化内涵,更喜欢将复古风的家电作为装饰。现在,一些家电厂商纷纷推出复古式的科技产品。比如,美的推出了一款轻复古的烤箱,在小家电领域掀起了轻复古风潮?