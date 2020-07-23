水滴回应考虑IPO：没有明确的IPO计划

今日，针对“水滴考虑以 40 亿美元的估值IPO”一事，水滴公司回应称，目前并没有明确的IPO计划。
今日，针对“水滴考虑以 40 亿美元的估值IPO”一事，水滴公司回应称，目前并没有明确的IPO计划。
从外表看很难想象， 26 岁的刘迎经历过怎样的坎坷。读书时，母亲早亡，父亲刘福一个人养活了他和弟弟，好不容易自立，又意外患上白血病，砸锅卖铁都难以负担治疗费用。在水滴筹、水滴公益的爱心接力下，他们成功筹得 30 万元治疗金。 刘迎来自重庆巫溪县凤凰镇的一个农村，家庭并不宽裕，全靠父亲打工养家。刘迎早早下定决心，等念完书就努力工作，供弟弟读书。母亲的骤然离世改变了这一切，看到因交不起学杂费而闷着抽烟的父亲，
2020 年 3 月 30 日，山西大同差两个月 5 岁的宝宝小宇峰因意外重度烧伤，全身烫伤面积超过40%，多处面积达二到三级，需要四到五次植皮手术才能完全治好。已经花掉 17 万多家底的小宇峰父母，面对后期 40 多万元的治疗费用深感绝望。还好，水滴筹、水滴公益两个平台爱心网友的接力捐助，让他们重新看到了希望。截止 6 月 19 日，水滴筹、水滴公益两个平台的爱心款项已经接近 15 万元，。说起小宇峰的意外，小宇峰的妈妈至今懊悔不?
2020 年招聘季预冷?这个情况可能在某些行业并不存在!例如，今年两会重点强调的医疗救助、保险保障领域，就迎来快速发展的红利期。近日，国内大病救助领域黑马企业水滴就逆势启动“助人助己、筑未来”云校招专场活动，为2020- 2021 届大专/本科院校毕业生提供 1000 个热招岗位，其中涵盖业务、产品、研发、数据、保险等相关岗位。 据悉，水滴“助人助己、筑未来”校招项目，意指“帮助别人、成就自己、构筑未来”，从高等院校选拔?
提起HTC WildFire（野火）系列相信70、80、90后都不会陌生，刚刚盛行安卓智能手机的时代，HTC WildFire绝对是小尺寸神器。7月16日，据外媒报道，HTC野火系列将推出新机，这款手机已经现身Goog
伴随着互联网技术的发展，以轻松筹·轻松公益为代表的互联网公益力量越发强大，其打破了过去“小众慈善，大众围观”的模式，加速拓宽公益事业的发展空间。7 月 6 日，轻松筹·轻松公益发布《公益白皮书》，对 2020 年上半年的公益历程进行了盘点，白皮书重点记录了轻松筹·轻松公益在抗击新冠肺炎疫情和救助四川大火、南方洪灾地区等公益项目中的显著成绩，这些跨界行动的公益项目也多次获得了官方的报道和肯定。聚焦大病群体，赋?
源于自然，点亮生命，这是元点计划被创立的初衷，用爱心帮助更多孩子。据统计，截止2019年12月，ZMAX品牌和潮漫品牌共回收了2000多个一次性牙具梳子共四箱，这些物品都被制作成了文具盒等学习用品，总共为2900位孩子提供了帮助。 国际六一儿童节作为孩子们每年最期盼的节日之一，国内各种学校都会组织丰富多彩的活动，和孩子们一起共庆节日，然而，在咱们国家除了在学校上学的孩子，还有很多深受疾病折磨的孩子只能在冰冷的病房里?
从早期区块链技术诞生的那一刻，就已经有很多科技公司开始拥抱这个技术，并且设计了与区块链技术相关的部门。近几年，各地也在加大与区块链相关的产业园建设和政策扶持。在2019年的时候，区块链又被国家提升到了战略层面，从而让很多地区开始加大对于区块链技术的扶持和投入。最近，深圳发布了公开征求《深圳市数字经济产业创新发展实施方案（征求意见稿）》意见通告，在这份报告里提到了将要扶持区块链在内的12项大数据经济产业。
DoNews 7月10日消息（记者 吴丽）7月10日，网络大病救助平台360大病筹推出大病儿童专项救助行动“宝贝计划”。据悉，该计划将联合全国各地医院、地方媒体以及基金会等第三方非营利性组织，通过平台配捐、媒体报道、基金会扶持等方式，为0-12岁的大病儿童提供专属救助通道，以互联网科技守护每个家庭的希望。据360大病筹负责人介绍，发起宝贝计划的初衷，一是希望借助互联网科技打破传统救助方式在时间和空间的限制，为大病儿童提供
7月6月，全民健康保障平台轻松筹旗下轻松公益发布了《公益白皮书》，对2020年上半年的公益历程进行了盘点回顾，内容丰富详实，引发了行业关注与好评。其中，尤为引人瞩目的是轻松筹?轻松公益在抗击新冠肺炎疫情和救助四川大火、南方洪灾地区等项目中，反应迅速，成绩卓著，屡次刷新中国公益速度。吹响民间抗疫第一声号角大疫来袭，争取时间就是拯救生命。春节前夕，国内出现新冠肺炎疫情，轻松公益平台最快响应，携手壹基金于 1 月
【TechWeb】7月10日消息，网络大病救助平台360大病筹推出大病儿童专项救助行动“宝贝计划”。据悉，该计划将联合全国各地医院、地方媒体以及基金会等第三方非营利性组织，通过平台配捐、媒体报道、基金会扶持等方式，为0-12岁的大病儿童提供专属救助通道，以互联网科技守护每个家庭的希望。360大病筹负责人介绍，发起宝贝计划的初衷，一是希望借助互联网科技打破传统救助方式在时间和空间的限制，为大病儿童提供快速高效的网络救?
轻松保严选抢占网络保险智能化先机 新冠肺炎疫情影响下，大半行业受到波及，业绩惨淡，而网络健康险市场却一片繁荣，“非接触”式服务模式让很多人看到了科技与保险结合的优势，网络保险科技发展之路进一步拓宽，借着新型基础建设的东风，互联网保险行业在科技领域的角逐已经开启；据《 2020 保险创新发展研究报告》显示，轻松筹旗下的轻松保严选与微保、支付宝，占据了互联网保险三大流量平台的位置，轻松保严选发展势头最为勇猛
2020 年是我国脱贫攻坚战的收官之年，而健康扶贫作为脱贫攻坚的重要一环，可减少因病致贫，乃至因病返贫的发生概率。作为国内健康保障领域的领先者，轻松筹响应国家健康扶贫号召，通过为患者提供快速方便的筹款渠道，为重症贫困患者解决医疗费难题，进一步摆脱贫穷困扰。并且，轻松筹还和各地医院展开合作，6 月 16 日，在葫芦岛市第二人民医院，轻松筹“大病救助服务站”大病救助项目正式启动。 多位嘉宾出席“大病救助服务站”?
2019 年，蚂蚁集团实现营业收入 1200 亿元人民币，净利润为 170 亿元人民币。目前，官方尚未就最终估值对市场明确表态，但市场猜测蚂蚁集团寻求至少 2000 亿美元(约1. 4 万亿元人民币)的IPO估值。可谓二级市场的新晋“巨无霸”。
"性感神话"维密天使宣布破产，内衣第一股都市丽人关店千家，安莉芬 2019 年业绩大幅下滑，汇洁股份陷入滞涨……越来越多的迹象表明，靠女人赚钱的内衣行业正在遭遇寒冬。
7 月10日，理想汽车向美国证监会提交IPO文件，准备冲刺纳斯达克上市，证券代码为“LI”。目前这一版本的招股书暂未透露发行价区间、发行量等细节。投行方面，老虎证券作为新兴科技投行，与高盛等一起位列此次理想汽车的IPO承销商。 理想汽车在招股书中称，其是中国新能源汽车市场的创新者，将重点放在售价在 15 万元人民币(约2. 1 万美元)至 50 万元人民币(约 7 万美元)的SUV领域。理想汽车表示，此次上市募得资金主要将用于研究?
DoNews 7月5日消息（记者 刘文轩）今年年初有消息称，柔宇科技已秘密申请在美国IPO，拟筹资约10亿美元。不过近期有知情人士向彭博社透露，柔宇科技已搁置赴美上市计划，正考虑在中国IPO。知情人士称，去年，公司最初曾计划以80亿美元估值，发起私募融资轮。但后来，由于经济下行，流动性收紧，公司决定赴美上市。柔宇科技成立于2012年，自主生产全柔性显示屏和全柔性传感器，以及柔性屏折叠手机和其他智能设备。DoNews 7月5日消息?
2020 年 3 月，轻松筹集团正式牵手信泰人寿推出重大疾病保险项目，而这一消息的推出，就立刻引起了大家的高度重视，在第一场线上新品发布会上，观看人数就已达到 200 多万人。如今，这款重疾险推出已有三个多月了，从目前的市场反馈数据报告来看，这款重疾险受到了大家的热烈追捧，究竟有哪些值得大家信赖的内容呢？今天小编就带大家一起了解一下，这款重疾险的秘密所在吧！轻松守护项目赢得青睐的原因根据中国人身保险重大疾病往?
近几年，越来越多的人们开始关注自身的健康问题，原因在于一旦出现重大疾病面对高昂的治病费用让很多家庭都无力承担。 轻松筹 6 亿用户 轻松筹开启了大病救助之路，成立至今累计 6 亿用户，为更多的家庭解决了大病救治难题。今天小编就来带你一起看一个轻松筹的大病救治案例吧！ 老师患病遭遇 这位求助者是新沂市小学的一名英语老师，从教 22 年之久，也被评为了全国新教育榜样教师，就是这样一个优秀的人民教师，却在去年患上大?
回溯我国民间公益历史，自 2008 年渐兴至今，不过短短十二年。 2013 年是中国公益慈善转型之年，由此，互联网开始改变传统公益模式，为我国公益事业的发展带来了创新和颠覆，让“人人公益”变成现实。可以说，是互联网公益，涂抹了年轻的中国公益的底色。之后，BATJ等互联网巨头纷纷把公益作为标配，轻松筹?轻松公益等垂直类互联网公益平台也在几年内迅速发展，影响力日趋强大。互联网企业的流量、数据、技术等优势，不仅让互联网?
25 岁，正是意气风发的年纪，而 25 岁的梁倩却仍然在与先天脊柱侧弯抗争，她期待着奇迹能够上演，让她重燃生的希望。25 年前，梁倩在山西平遥出生，生命诞生的喜悦被她的先天性脊柱侧弯冲散，没有人知道梁倩的亲生父母经过了怎样的纠结，最终将尚在襁褓的梁倩遗弃。梁倩命不该绝，一对老夫妇收养了梁倩。这对善良的老夫妇将梁倩视作自己的亲生孙女，在这之后 25 年的时间里他们不离不弃，一直将梁倩抚育成人。在为梁倩的疾病奔走的
近日，第三方测试机构对搭载龙芯3A4000处理器、统信UOS操作系统的电脑进行了Unixbench测试，成绩超过了2700分，展现了这套国产自研软硬件平台的优..
【TechWeb】7月23日，ROG玩家国度在线召开“天生高能” ROG 2020新品发布会，秉承“以玩家为核心”的品牌理念，ROG产品始终坚持不妥协的电竞信仰，..
滴滴出行创始人兼CEO程维今日在滴滴内网撰文“滴滴安全十条”，谈论安全事宜。程维称，滴滴是一家运送生命的公司，安全是一切发展的红线。文中，程..
近日特斯拉公司CEO艾隆 · 马斯克在推特中再次表达了他对于人工智能的看法。他表示那些不相信人工智能可以超过他们认知能力的人是自以为很聪明的，..
华为公布HMS生态最新进展，目前华为终端全球月活用户达到7亿，华为全球注册开发者达到160万，全球集成HMS Core的应用数量超过8.1万。..
7 月 21 日，京东正式对外宣布已完成对五星电器剩余54%股权的收购，已全资持有。据天眼查显示， 7 月 15 日，持股54%的浙江的房地产开发商--佳源创..
平安产险收购“汽车之家”26%股权。银保监会近日批复同意中国平安财产保险股份有限公司收购汽车之家股权：平安产险以自有资金投资收购AUTOHOME IN..
据英国媒体报道，泛大西洋投资(General Atlantic)和红杉等组成的财团，正在与美国财政部和监管机构洽谈收购的相关细节，并且已经和字节跳动的创始..
微信刚刚官方发布了安卓端7.0.17正式版本，新增视频弹幕，并升级了长按消息菜单的样式。新版微信中，视频号新增了“浮评”功能，可以在..
7月23日晚，ROG在国内正式发布ROG游戏手机3，基于最顶级的高通骁龙865+平台，拥有144Hz高刷新率、270Hz触控采用率、16GB内存、6000mAh大电池、电竞..
今日，ROG 2020新品发布会发布了ROG游戏手机3，ROG游戏手机3同样由腾讯游戏深度定制，为ROG玩家提供专属的沉浸式游戏体验。ROG游戏手机3率先使用的..
7月23日下午，康宁公司宣布推出全新一代的大猩猩玻璃Victus，本次新品在抗跌落和抗刮擦性能上均得到提升，同时发布会还透露三星将在最近推出首款搭..
因为美方禁令的阻挠，以华为为代表的科技厂商，芯片代工订单不得不开始转包给本土晶圆厂，这意味着台积电、三星需要寻觅新的市场机会。放弃7nm、关..
都 2020 年了，如果你还在问：什么样的垂类在快手上成长迅速?数据依然会回答你：「美食」。相比于很多类型的账号跨平台生长艰难，容易出现水土..
有消息称，医疗保险公司水滴筹正在筹备IPO事宜，寻求以 40 亿美元的估值IPO。对此，水滴公司回应：目前我们并没有明确的IPO计划，但公司会保持探索..
7 月 23 日，安兔兔发布了 2020 年上半年安卓手机性能排行榜。其中，榜单分为两部分，一部分是安卓旗舰手机性能排，另一部分是安卓中端手机性能排..
英雄联盟的10.15版本中上线了大家期待的灵魂莲花的活动，也推出了灵魂莲花小小英雄，下面就来为大家分享一下LOL灵魂莲华小小英雄怎么获得。..
天眼查数据显示，宝可梦(上海)玩具有限公司于 2020 年 7 月 20 日成立，注册资本1. 2 亿日元，为宝可梦公司全资子公司。..
2020年7月24日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题更新了，这天的问题是“晒好的被子如果落了灰尘，最好怎么办？”这个问题还是比较容易答错的，一般人..
关于TikTok在海外的发展走向备受关注，日前有外媒报道称，泛大西洋投资(General Atlantic)和红杉等组成的财团，正在与美国财政部和监管机构洽谈收..