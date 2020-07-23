水滴回应考虑IPO：没有明确的IPO计划

25 岁，正是意气风发的年纪，而 25 岁的梁倩却仍然在与先天脊柱侧弯抗争，她期待着奇迹能够上演，让她重燃生的希望。25 年前，梁倩在山西平遥出生，生命诞生的喜悦被她的先天性脊柱侧弯冲散，没有人知道梁倩的亲生父母经过了怎样的纠结，最终将尚在襁褓的梁倩遗弃。梁倩命不该绝，一对老夫妇收养了梁倩。这对善良的老夫妇将梁倩视作自己的亲生孙女，在这之后 25 年的时间里他们不离不弃，一直将梁倩抚育成人。在为梁倩的疾病奔走的