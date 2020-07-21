高德打车新增乘客酒后乘车报备等功能

近日，高德打车新增了司机安全审核信息展示、行程安全综合分析、酒后乘车报备、安全问题7* 24 小时处置保障等多项安全服务。用户夜间出行，如果出发地为酒吧、KTV等娱乐场所，高德打车将询问用户是否饮酒，并加强饮酒乘客的全程安全提醒和路线安全保障。
近日，高德打车新增了司机安全审核信息展示、行程安全综合分析、酒后乘车报备、安全问题7* 24 小时处置保障等多项安全服务。用户夜间出行，如果出发地为酒吧、KTV等娱乐场所，高德打车将询问用户是否饮酒，并加强饮酒乘客的全程安全提醒和路线安全保障。
6月23日消息，高德打车和自动驾驶出行企业文远知行WeRide达成合作，正式上线Robotaxi服务。即日起，身处广州的乘客，通过高德打车可以一键呼叫无人车，首月免费乘坐。据介绍，车辆内会配备安全员，双重保证运营安全。乘客打开高德地图，使用打车功能，如起终点在Robotaxi上下车点范围内，即可选择“文远知行”，呼叫乘坐。本次上线的文远知行Robotaxi运营范围覆盖广州市黄埔区、广州开发区中心区约144平方公里，已开放?
端午节前，高德打车接送机服务上线了奔驰车型，在上海、杭州、广州、西安、成都、北京等六个城市，往返机场可以预约奔驰车， 7 月 30 日前，限时五折起，最低价格近似快车。
无人驾驶出租车，其实离我们生活也没那么远。随着技术的发展，以及更多的商业公司的加速入局，无人车已经出现在我们生活中，开始为我们提供出行服务。6月23日消息，高德打车宣布，同自动驾驶出
6月30日消息，2020年高考即将来临，为了帮助交通不便的考生顺利赴考，高德打车联合中国交通报社、中交企协雷锋工委，今日共同启动了出租车“爱心送考 科技护航”公益活动，并在多个城市上线了免费的“考生专车”服务。今日起，北京、重庆、武汉、徐州、连云港、郑州、秦皇岛、张家口、九江等城市的高考考生们，可使用高德打车“考生专车”线上预约爱心出租车。预约成功后，考生们在高考期间就可以享受免费的一对一、点
今日，高德打车联合中国交通报社、中交企协雷锋工委共同启动了出租车“爱心送考 科技护航”公益活动。北京、重庆、武汉、徐州、连云港、郑州、秦皇岛、张家口、九江等城市的高考考生们，可使用高德打车“考生专车”线上预约爱心出租车。
【TechWeb】6月24日消息，在端午小长假来临之际，高德地图宣布车主服务页全新改版上线，并联合上百家合作品牌商户，为用户提供包含加油、充电、洗车、车品、车险、出行险、代驾、养车、停车、违章查询等十余个品类的车主服务。用户在高德地图首页点击“车主服务”图标，或是在工具箱里选择“车主服务”，或直接在高德地图搜索框内搜索“高德车服”即可进入高德车服车主频道页面。与此同时，对于加油、充电、洗车等高频车主服务，?
互联网诞生以来，的确是给我们的生活带来了很多便利。但是这些便利并不是所有人都能享受到。
7月14日消息，高德今日上线了“家人地图”功能，可以让家人随时看到彼此的位置，特别是针对空巢老人家庭，子女忙于工作，父母独自在家，老人有没有出门，外出去到了哪里，有没有偏离日常行动轨迹，都可以在地图上一目了然，随时查看。据悉，用户在高德地图上搜“家人地图”进入功能页，添加亲人即可组建“家人地图”。“家人地图”除了与家人位置共享，可实时获取家人所在地点外，还可以给家人设置“亲友位置提醒”，?
高德今日上线“家人地图”功能，可以让家人随时看到彼此的位置，特别是针对空巢老人家庭，子女忙于工作，父母独自在家，老人有没有出门，外出去到了哪里，可以在地图上随时查看。用户在高德地图上搜索“家人地图”进入功能页，添加亲人即可组建“家人地图”。“家人地图”除了与家人位置共享，可实时获取家人所在地点外，还可以给家人设置“亲友位置提醒”。此外，“家人历史轨迹记录”可以精确记录家人
今日，高德上线“家人地图”功能，用户在高德地图上搜“家人地图”进入功能页，添加亲人即可组建“家人地图”。“家人地图”除了与家人位置共享，可实时获取家人所在地点外，还可以给家人设置“亲友位置提醒”。另外，“家人历史轨迹记录”可以精确记录家人最近 72 小时内的行动轨迹，回溯家人去过的地点。
【TechWeb】7月6日消息，今日高德地图已在全国范围内上线积水点提示功能，用户在出行前进行导航规划时可以提前看到路上的积水情况，同时还能看到实时积水照片，在导航过程中也会有语音提示前方路段积水，提醒司机注意驾驶安全。此次上线的积水点实时提醒功能是根据天气状况、历史数据、以及自动采集到的实时实景照片，判断积水情况，上线到地图上，可以做到分钟级上传并显示，数据准确性高。高德地图相关负责人介绍说:“我们虽然?
DoNews6月23日消息（记者 翟继茹）23日，高德方面透露，目前大部分手机的芯片都支持多个卫星定位系统，80%的手机芯片支持北斗，在这些手机上使用高德地图，即可使用到北斗系统的定位服务。今天下午，北斗三号全球卫星导航系统最后一颗组网卫星发射升空，北斗卫星导航系统的55颗卫星全部发射入网。这意味着导航精确度进一步提升。在最新版的高德地图中，原先 “GPS信号弱”的语音播报已经改为“卫星导航信号弱”。高德介绍， 在高德
今天，高德地图上线了“家人地图”功能。用户搜索“家人地图”即可进入功能页添加亲人组建“家人地图”。通过“家人地图”功能，用户可随时查看家人的位置。这对于空巢老人家庭来说，这是一个实用的功能。有了“家人地图”，即使子女工作忙，也可以随时查看老人行动轨迹，确认老人有没有出门或者偏离日常行动轨迹。
【TechWeb】7月10日消息，为满足结伴自驾游用户在导航过程中通话的刚需，高德地图在原有“组队出行”功能基础上新增“实时对讲功能”已于今日上线。安卓端已经发布，苹果用户近期也可以更新使用。在导航过程中，参与“组队”的朋友们可以在同一界面进行语音对讲，收到队友的语音对讲时，系统还会自动播放，解放了司机的双手，让用户可以更专注在驾驶上。据悉，用户可以通过打开高德地图搜索“组队”，或者在高德首页选择“更多工?
【TechWeb】6月23日消息，6月23日9时43分，西昌卫星发射中心，北斗三号全球卫星导航系统最后一颗组网卫星发射升空。随着卫星顺利进入预定轨道，北斗卫星导航系统的55颗卫星全部发射入网。至此，北斗系统全球组网正式成功。目前大部分手机的芯片都支持多个卫星定位系统，80%的手机芯片支持北斗，在这些手机上使用高德地图，即可使用到北斗系统的定位服务。在最新版的高德地图中，原先 “GPS信号弱”的语音播报已经改为“卫星导航信
中央气象台消息，7月6日至9日南方部分区域有暴雨到大暴雨，大家雨天出行，一定注意安全。7月6日消息，今天高德地图APP在全国范围内上线了新功能——积水点提示。用户可提前查看路上
7月15日消息，日前，高德地图上线的“家人地图”，这两天成为了一个热门话题，甚至引来不少争议。有网友认为，这个功能对于有老年痴呆的家庭伸很受用，也有用户表示，“不管什么角色身份，都需要一个空间感，不需要随时被关注。”对此，高德地图产品相关负责人在接受媒体采访时表示，这个产品本身是为公益而设计，初衷也在“让守护看得见”，“我们在产品研发初期调研了上万名用户，七成以上的用户表示欢迎这个功能，?
【TechWeb】6月23日消息，为了积极响应“一盔一带”安全守护行动，在端午小长假来临之际，高德地图推出了“安全出行粽动员”行动，在高德打车平台上线了多位明星的安全提示语音，提醒广大乘客全程系好安全带。高德地图邀请了杜江、霍尊、R1SE-何洛洛、丁禹兮、罗云熙、彭昱畅等多位明星，录制安全提示语音，提醒乘客“养成良好的出行习惯，乘车时先系好安全带，安全出行每一天。”用户通过高德地图打车，行程中界面右上角会随机出
近日高德地图上线了一个全新的功能“家人地图”，这个地图是可以随时了解家人的位置信息，如果家人开启了这一功能，可以利用定位快速找到家人，对于一些情况下寻找家人帮助很大，以下我们来看下如何开启和关闭这个功能。
年中最后一个小长假，端午节马上就要来临了。根据国务院通知，2020年端午节放假时间为：6月25日至6月27日，共3天。同往年一样，今年端午节私家车走高速，同样不免费。不过，即使私家车跑高速不
作为一个成立了十多年的团队，王加魏乐团直到今年开年都没有从音乐上获得过多少收入，在抖音上也只有不到 5000 个关注者。对于他们而言，音乐是梦..
最近在抖音上突然火起来一个很新鲜的词语——街溜子抽华子，很多人还不明白这个街溜子到底是什么意思，下面就来为大家详细的介绍一下街溜子抽华子..
7 月 20 日，A股三大股指今日集体收涨，其中沪指收盘上涨3.11%，报3314. 15 点，深成指上涨2.55%，收报13448. 85 点。牛市预期下，不少投资者跑步..
随着中国经济的迅速发展，实验室行业已经从市场情况、行业服务、市场规模等进入到了中国市场的方方面面。据相关数据显示：预计2020年全球实验室分..
大家找网络兼职的时候，千万不要涉及刷单兼职、打字兼职、微信兼职，这些坑人的兼职被新闻曝光了好多次。许多人在初次了解到先迈网，以及众包任务..
OKEx早报将在每日早间为您带来最新的行情，以及相关行业动态。帮助投资人在最短的时间内了解夜间的动态消息，更好的握把每日行情。行情速递7月21日..
夏日不限定，青春不打烊! 7 月 15 日晚8:00，著名配音演员&配音导演李龙滨做客《克拉声咖在线》与网友们畅聊互动。刚一开播，期待已久的粉丝们迫不..
2020年以来，疫情加速了世界格局的演变，冲击了全社会生活、经济秩序，同时推动着各经济体的重构和进化。数字经济基础设施和协作模式发生了改变，..
你真的懂瑜伽吗? 如果你对瑜伽的认知还停留在缓解身体疲劳、塑形、减肥，那么你可以考虑换一个瑜伽老师了。正统瑜伽源于古印度，探寻“梵我合一”..
近日，优酷APP历史记录下方上线“创作中心”模块，其中包括了“入驻优酷号”功能。这意味着优酷正式上线短视频自媒体平台优酷号。..
当鬓挽青云，美目流转的唐装小姐姐忽然朝你倾过来，握住你的手，殊不知她已经攥住了几亿人的心。没错，我说的正是去年在抖音火爆刷屏的“不倒翁小..
从昨天开始，多地的电影院开始复工了，虽然首日只有不到7%的全国影院复工，票房也不过350多万，很多都是亏本运营的，但是这是电影行业重启的标志，..
7月21日消息，早些时间在网络上“泄露”的有关EC6发布信息在今天的蔚来公众号上得以确认。据蔚来官方消息，EC6将于7月24日成都车展正式上市公布价..
经过数年烧钱扩张，滴滴也终于成为了国内网约车的巨头，并且已经开始盈利。如今来看，滴滴要上市，似乎也是水到渠成的事。7月20日，蚂蚁金服确认上..
7月21日上午，红魔手机官方正式宣布红魔5S游戏手机将在7月28日发布，红魔5S游戏手机暨智能生态新品发布会除了手机之外还会有哪些新品发布会呢，下..
26个人拥有世界一半财富是怎么回事？日前有消息称，联合国秘书长安东·古特雷斯表示，世界上一半的财富属于 26 个人，而绝大多数人口则生活在日益..
大家期待已久的电影院终于重新开放了，7月20日首日全国影院共售票15.79万张，票房超350万，为复工开了个好头。7月21日消息，周星驰主演的《大话西..
星巴克“啡快”服务全面接入阿里巴巴商业操作系统，此次上线平台包括支付宝、淘宝、口碑和高德。据阿里方面透露，饿了么也将随后上线这项服务。此..
今日，蔚来官方宣布，旗下首款智能电动轿跑SUV蔚来EC6将于7月24日 2020成都车展上市，届时将公布售价并开放选配。目前，EC6已经开启限时2000元意向..
大名鼎鼎的超人扮演者亨利·卡维尔也是科技爱好者，这部上周他自己在家中动手装PC的直播受到了很多网友的关注，那么这样的大佬出手，会组装出什么..