高德打车新增乘客酒后乘车报备等功能

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高德打车新增乘客酒后乘车报备等功能

2020-07-21 10:53 · 稿源：站长之家

近日，高德打车新增了司机安全审核信息展示、行程安全综合分析、酒后乘车报备、安全问题7* 24 小时处置保障等多项安全服务。用户夜间出行，如果出发地为酒吧、KTV等娱乐场所，高德打车将询问用户是否饮酒，并加强饮酒乘客的全程安全提醒和路线安全保障。

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