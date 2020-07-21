高德打车新增乘客酒后乘车报备等功能

7月15日消息，日前，高德地图上线的“家人地图”，这两天成为了一个热门话题，甚至引来不少争议。有网友认为，这个功能对于有老年痴呆的家庭伸很受用，也有用户表示，“不管什么角色身份，都需要一个空间感，不需要随时被关注。”对此，高德地图产品相关负责人在接受媒体采访时表示，这个产品本身是为公益而设计，初衷也在“让守护看得见”，“我们在产品研发初期调研了上万名用户，七成以上的用户表示欢迎这个功能，?