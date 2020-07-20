神州优车：拟向北汽转让神州租车不超4.43亿股股份

现如今，租车成了越来越多人的选择，首先不需要前期的一大笔费用，其次当出现各种事故时，也会有专业的团队主动来帮你处理各种问题，不用自己去到处想着解决问题，这也省事了不少。现在，中国最火的两大租车品牌就是一嗨租车和神州租车，那么，到底是一嗨租车好还是神州好？可以从处理事故的理赔速度上来辨别一下。 一嗨租车事故处理：当车辆发生事故时，客户应立即向警方报案，并与一嗨租车联系报告情况，由一嗨租车向保险公司报?