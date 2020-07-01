报告：支付宝区块链授权专利达212件 排全球第一

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报告：支付宝区块链授权专利达212件 排全球第一

2020-07-01 11:38 · 稿源：站长之家

今日，中国专利保护协会发布《 2020 年区块链领域全球授权专利报告》。报告显示，全球已获得授权的区块链专利排名中，支付宝以 212 件区块链授权专利数位列全球第一，第二三名分别为IBM( 136 件)和Coinplug( 107 件)。

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