报告：支付宝区块链授权专利达212件 排全球第一

今日，中国专利保护协会发布《 2020 年区块链领域全球授权专利报告》。报告显示，全球已获得授权的区块链专利排名中，支付宝以 212 件区块链授权专利数位列全球第一，第二三名分别为IBM( 136 件)和Coinplug( 107 件)。
今日，中国专利保护协会发布《 2020 年区块链领域全球授权专利报告》。报告显示，全球已获得授权的区块链专利排名中，支付宝以 212 件区块链授权专利数位列全球第一，第二三名分别为IBM( 136 件)和Coinplug( 107 件)。
住房公积金为中华人民共和国的一种用于住房的社会福利。公积金是指国家机关和事业单位、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业和事业单位、民办非企业单位、社会团体及其在职职工，对等缴存的长期住房储蓄。随着近些年移动互联网发现，现在使用支付宝也可以方便地进行各种信息服务的查询。那么支付宝App上怎么查询？下文就来带大家了解一下。
抖音小店是抖音知视频平台给自媒体作者提供的电商变现工具。开通抖音小店后，默认是只有货到付款一个支付方式，需要你自己去申请开通微信和支付宝支付，否则上架商品的时候，没得选在线支付。下面就来介绍下抖音小店怎么开通微信支付宝支付。
支付宝717消费券怎么领？据了解，为响应政府号召、复苏经济，协助广大商家疫情后恢复经营，阿里巴巴、蚂蚁金服官方出资补贴，打造「717 生活狂欢节」。从 7 月 1 日开始，全国版消费券正式开始发放，规模达到 100 亿元。以下是支付宝717消费券怎么领的详细介绍。
支付宝近日推出了一款夜光收钱码，专门适合在夜间灯光不佳的场景下使用的一种二维码，那么这个夜光的收钱码在哪里可以申请领取呢，这里我们来看下具体的领取方法。
今日， 12306 官方支付宝小程序已正式上线。据了解，这是 12306 继官网及App外的首个站外官方服务渠道。用户在最新版支付宝首页顶栏的“出行”页面即可买火车票或退改签，或上支付宝搜“12306”一键购票。 12306 官方支付宝小程序通过支付宝实名认证即可登录。
随着疫情形势的新变化，不少用户开始预约检测服务。最近一周，“核酸检测”搜索量上涨500%，通过天猫、支付宝小程序等在阿里健康进行核酸检测的预约量，增长近 10 倍。
6月15日支付宝宣布从7月1日开始，在支付宝上将会连续17天发放全国版消费券，支持全国跨城通用，对于很多用户和商家来说，此次发券补贴总规模达 100 亿。
今天支付宝全国版消费券来了！这是继国内 100 多个城市陆续发放本地版消费券后，消费券的首次全国性动作，支持全国通用。支付宝宣布，从 7 月 1 日起，连续 17 天发放全国通用的消费券，每天上午 8 点、中午 12 点，上支付宝搜“717”开抢，一键领三张，当天领当天用。此次发券补贴总规模高达 100 亿。该券在全国的黄焖鸡米饭、过桥米线、兰州拉面、沙县小吃、麻辣烫、盖浇饭、煎饼果子、肉夹馍等小店都能使用。
企查查信息显示，近日，支付宝(杭州)信息技术有限公司发生工商变更，井贤栋卸任法定代表人，同时退出董事长一职，均由胡晓明接任。
接近蚂蚁的消息人士称，经国家市场监督管理总局核准，蚂蚁的全称已从“浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司”，改为“蚂蚁科技集团股份有限公司”，下一步将办理工商登记变更。
2015年1月，支付宝正式上线芝麻信用分，如今已经全面融入我们生活的各个角落，支持免押金骑单车/租赁、信用住酒店、享有花呗/借呗，甚至出国签证等等，都大有用处。其实在2018年1月，微信就推
6月28日起，广铁管内穗深城际、广佛肇城际、莞惠城际开通支付宝扫码乘车，乘客无需提前购票，刷支付宝就能直接乘车。据广铁集团客运部介绍，旅客只需要打开支付宝首页搜索“广铁城际通”，按照提示刷脸完成身份认证，开通相关功能。出行当天就能直接使用支付宝刷码进站，无需提前买票。
【TechWeb】6月23日消息，根据支付宝发布的数据：截至6月22日，全国已超过600万家小店夜间收入超过去年同期，平均每天十多万人新开通收钱码做生意。为了小店主在夜间更便捷的收钱，昨晚，支付宝紧急上线“夜光收钱码”，首批5万张一夜被商家抢光。据悉，夜光收钱码抢得最多的城市是西安。支付宝小店产品经理陈冠华说，夏天到了，不少小店的生意高峰移到了夜间，夜光收钱码更醒目和安全。据介绍，夜光收钱码同时支持语音到账提醒，
天眼查数据显示，6月23日，支付宝（杭州）信息技术有限公司发生工商变更，井贤栋卸任法定代表人，退出董事长一职，均由胡晓明接任。支付宝（杭州）信息技术有限公司成立于2016年7月，注册资本1亿人民币，公司经营范围包括第二类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理业务（仅限经营类电子商务），第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务），电子产品设计，数码产品设计等，由浙江蚂?
“走在三亚街头，打开支付宝，无需支付押金就能扫码解锁一辆共享单车。骑行结束后，将车辆停放在规定位置并锁好车，第二天就是 6 号，芝麻信用分再次刷新，我发现分数又涨了 5 分，变为 766 分。”近日，一名海外的游客在微博上分享这样一段经历。看他后来发的微博得知，这位优秀的网友是因长期绿色出行从无违规操作，在本月芝麻信用升级后，被平台自动上调了分数，获得了免押金使用聚美街电、哈喽单车的便捷服务。曾几何时，共享?
支付宝首页再次改版，新增“好生活”板块，以瀑布流的方式展示各类生活服务，目前已在北京、上海、杭州等地上线。“好生活”里展示的服务包括餐饮、酒店、旅游等。此前，今年 3 月，支付宝宣布升级为数字生活平台后，动作不断。比如首页增加更多生活服务入口、升级数字市民中心、置顶“出行”入口、新增“最近使用”功能、“应用中心”升级等。
6月5日，支付宝首页再次升级，新增加了“好生活”板块，首次以瀑布流的方式展示各类生活服务，目前已在北京、上海、杭州等地先行上线。“好生活”板块里展示的“摊位
今日，支付宝首页新增“好生活”板块，首次以瀑布流的方式展示各类生活服务，目前已在北京、上海、杭州等地上线。“好生活”里展示的“摊位”包括餐饮、酒店、旅游等。
今日，支付宝方面称，自 5 月支付宝正式开放平台直播能力以来，已有 40 多家金融机构上支付宝开理财直播，累计覆盖 3419 万人次。此外，目前支付宝上的理财用户已超 6 亿。
支付宝最新数据显示，包括神州租车、悟空租车、一嗨租车等在内的汽车租赁行业前 10 的公司，均已全部加入支付宝小程序，通过“数字租赁”解决方案开设了“办事处”。目前，国内的汽车租赁市场已有超过75%的交易通过支付宝数字生活平台完成，其中七成以上使用了信用免押服务。
7月1日消息，有爆料称未来iPhone可能会运行macOS，被网友评为“苹果版TNT”。有爆料指出，苹果正在研究iPhone上运行macOS，这将允许用户..
1. 通过技术专利层，它可以把屏幕放射出来的直射强光转化为柔和光线，能够长时间看手机而不感觉眼痛、眼睛流眼泪、视力模糊。2. 通过技术专利层，..
英雄联盟的云顶之弈的10.13版本已经快结束了，不过也出现了很多比较好上分的阵容，今天就来为大家分享一套4战地2枪手2圣盾的战地炮台阵容搭配攻略..
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本周二，美国最高法院裁定，Booking控股公司旗下的旅游预订公司ooking.com有权为其名称注册商标，驳回了一家联邦机构认为该公司名称为通用词语，不..
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近日，瑞幸咖啡电子商务（平潭）有限公司发生工商变更，钱治亚卸任公司法定代表人、执行董事和总经理，由代理首席执行官郭谨一接任。瑞幸咖啡电子..
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6 月 29 日上午，由建行广州分行指导、建行白云支行拓展的存房项目CCB建融公寓·乐乎江夏店举办开业仪式。广州市住建局住房保障处处长谢实海，副处..
2020年已过一半,各大手机厂商也发布了不少极具代表性的手机,但如果提及安卓旗舰,相信大家都会不约而同地想到三星S20系列。通过全系标配高通骁龙86..
在支付宝的推动下，经历了“生死”考验的全国上亿家小店，迫切的尝试着数字化升级。另一边，蝴蝶效应已经发生：一批支付宝服务商近日集体逆势扩招..