报告：支付宝区块链授权专利达212件 排全球第一

“走在三亚街头，打开支付宝，无需支付押金就能扫码解锁一辆共享单车。骑行结束后，将车辆停放在规定位置并锁好车，第二天就是 6 号，芝麻信用分再次刷新，我发现分数又涨了 5 分，变为 766 分。”近日，一名海外的游客在微博上分享这样一段经历。看他后来发的微博得知，这位优秀的网友是因长期绿色出行从无违规操作，在本月芝麻信用升级后，被平台自动上调了分数，获得了免押金使用聚美街电、哈喽单车的便捷服务。曾几何时，共享?