12306官方小程序在支付宝上线 通过支付宝实名认证即可登录

站长之家(ChinaZ.com) 7月1日 消息：今日， 12306 官方支付宝小程序已正式上线。据了解，这是 12306 继官网及App外的首个站外官方服务渠道。
用户在最新版支付宝首页顶栏的“出行”页面即可买火车票或退改签，或上支付宝搜“12306”一键购票。 12306 官方支付宝小程序通过支付宝实名认证即可登录。
据悉， 12306 支付宝小程序随后还将升级推出“候补票功能”。如遇所需车次、席别无票时，可按日期、车次、席别提交购票需求，并在预付票款后，售票系统自动安排网上排队候补。
站长之家(ChinaZ.com) 7月1日 消息：今日， 12306 官方支付宝小程序已正式上线。据了解，这是 12306 继官网及App外的首个站外官方服务渠道。
用户在最新版支付宝首页顶栏的“出行”页面即可买火车票或退改签，或上支付宝搜“12306”一键购票。 12306 官方支付宝小程序通过支付宝实名认证即可登录。
据悉， 12306 支付宝小程序随后还将升级推出“候补票功能”。如遇所需车次、席别无票时，可按日期、车次、席别提交购票需求，并在预付票款后，售票系统自动安排网上排队候补。
与 12306 在数字支付领域合作 7 年后，一项影响支付宝 12 亿用户出行的重大合作来了。7 月 1 日，中国铁路 12306 官方支付宝小程序正式上线，部分用户在最新升级版的支付宝首页“四大金刚”之一“出行”中可以找到 12306 的“身影”。据悉，相比携程、微信等第三方渠道而言，这次上线的直营渠道，是 12306 触网 10 多年来，除官网和App外，设置的首个站外自营点，也就是说，用户可以在支付宝上购高铁票和火车票了。
7月1日，12306支付宝小程序正式上线，用户通过支付宝“出行”页，就能直连12306系统进行购票、退改签。除了方便，在购票速度和安全性方面，12306支付宝小程序也比其他购票渠道更胜一筹。
据中国国家铁路集团有限公司消息，为配合北京市做好应急响应级别由三级提升到二级的疫情防控工作，铁路部门决定将进出北京地区列车实施免费退票政策。铁路部门决定：自 2020 年 6 月 17 日 0 时起，旅客在车站、 12306 网站等各渠道，办理 2020 年 6 月 16 日 24 时前已购的进出北京地区各次列车有效车票退票时，均不收取退票手续费，购买铁路乘意险的一同办理。
从6月16日起，北京疫情防控响应级别已调整至二级，为防止疫情扩散蔓延，北京市明确，市民离京须持7日内核酸检测阴性证明。据最新报道称，12306给出的最新公告称，自6月19日零时起，从北京地区
用了这么久的铁路12306 APP，这些贴心实用的小功能你都知道吗？今天，中国铁路官方科普了几个12306 APP很多人不知道的实用功能，一起来了解一下。全面了解购车信息 快速检票进站上车&ldqu
随着疫情形势的新变化，不少用户开始预约检测服务。最近一周，“核酸检测”搜索量上涨500%，通过天猫、支付宝小程序等在阿里健康进行核酸检测的预约量，增长近 10 倍。
DoNews 6月28日消息（记者 程梦玲）6月28日，微信支付联合同程旅行发布了2020年端午出游大数据。数据显示，小长假对旅游消费的拉动效应显著，微信支付旅游行业支付笔数同比增长43%，支付金额同比增27%。端午期间，各大景区通过微信公众号和小程序为游客提供行程预订、行中消费等服务。据数据显示，小程序支付笔数同比增长123.52%，公众号支付笔数同比增长38.54%。广州长隆、北京欢乐谷和上海迪士尼成为全国微信支付消费笔数前三甲?
早起打卡、运动积分、话题竞猜……和全国各地大学生一起学习、互动是种什么体验？刚刚，精准满足大学生活、社交需求的大学生服务平台“嗨豹校园”发布战报，显示其通过深耕支付宝小程序、深度运营支付宝搜索，两个月内支付宝上“早起打卡-嗨豹校园”的搜索量提升超 2 倍，交易量暴涨150%，成功实现疫后V字反弹。令人意外的是，这份成绩竟然出自一个今年 1 月才上线、开发团队仅 6 人的小程序。他们到底是怎么从零做成大学生生活服?
支付宝最新数据显示，包括神州租车、悟空租车、一嗨租车等在内的汽车租赁行业前 10 的公司，均已全部加入支付宝小程序，通过“数字租赁”解决方案开设了“办事处”。目前，国内的汽车租赁市场已有超过75%的交易通过支付宝数字生活平台完成，其中七成以上使用了信用免押服务。
新式茶饮头部品牌奈雪的茶发布战报： 2 个月时间，其支付宝小程序搜索量月均提升50%，强大的搜索流量也推动会员数量猛增近 8 倍，成为首批实现疫后V字反弹的企业。
随着 618 战火愈演愈烈， 2020 年即将正式驶过一半航程了。年初疫情足不出户时，你们闭门在家做的目标计划书，不知道已经实现得如何了?
今夏最受瞩目的支付宝小程序，即将组团“出道”。 6 月 29 日消息，支付宝发起「最美小程序评选」活动将于 7 月 1 日 9 月份进行，历时 2 个月最终选出 12 强成为支付宝「年度编辑精选」小程序。据了解，此次活动是以小程序扶优计划中「服务质量」为核心，通过极致体验、优质内容、创新突破等维度来进行评选。只需上支付宝搜「小程序助手」即可报名，首轮评出 24 强小程序后，支付宝将给每个小程序配备一支「设计导师天团」进行下?
北京时间 6 月 22 日消息，两名法国工会官员表示，诺基亚公司计划在法国裁员 1233 人，占当地员工总量的三分之一。诺基亚在周一早晨举行劳资协议会前向法国工会通知了裁员计划。诺基亚法国公司不予置评。
支付宝最新数据显示，疫情影响下的各行各业正在加速恢复，支付宝小程序商家已批量化出现V字反弹现象，其中「扶优计划」首批参与商家GMV平均增长超过300%。
住房公积金为中华人民共和国的一种用于住房的社会福利。公积金是指国家机关和事业单位、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业和事业单位、民办非企业单位、社会团体及其在职职工，对等缴存的长期住房储蓄。随着近些年移动互联网发现，现在使用支付宝也可以方便地进行各种信息服务的查询。那么支付宝App上怎么查询？下文就来带大家了解一下。
据网易发布公告显示，国际发售与香港公开发售的最终发售价均已确定为每股股份123. 00 港元。股票将于 2020 年 6 月 11 日在香港联交所主板以股份代号 9999 开始交易。
针对疫情新形势，各地正有条不紊的进行应对。6月16日，最新数据显示，全国已有超300个核酸检测点上线了支付宝小程序，包括北京、上海、杭州等100多座城市。用户上支付宝搜“核酸检测”即可预约检测，最快24小时可出结果。该搜索数据较上周增长500%。
抖音小店是抖音知视频平台给自媒体作者提供的电商变现工具。开通抖音小店后，默认是只有货到付款一个支付方式，需要你自己去申请开通微信和支付宝支付，否则上架商品的时候，没得选在线支付。下面就来介绍下抖音小店怎么开通微信支付宝支付。
支付宝最新数据显示，上千家健身房在支付宝开设数字“办事处”，实现了V字反弹。健身相关支付宝小程序水涨船高，“约健优选” 1 个月内MAU暴涨 17 倍，新增用户数翻倍!
2020年6月30日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂也有不少的小伙伴是抽到了关于动物的问题，今天的问题是“小鸡宝宝考考你，人们吃鲍鱼，主要是吃它的什么部位?”这个鲍鱼很多人都吃过，但是不知道到底是吃它的什么部位，下面就来为大家详细的介绍一下。
7月1日消息，有爆料称未来iPhone可能会运行macOS，被网友评为“苹果版TNT”。有爆料指出，苹果正在研究iPhone上运行macOS，这将允许用户..
1. 通过技术专利层，它可以把屏幕放射出来的直射强光转化为柔和光线，能够长时间看手机而不感觉眼痛、眼睛流眼泪、视力模糊。2. 通过技术专利层，..
英雄联盟的云顶之弈的10.13版本已经快结束了，不过也出现了很多比较好上分的阵容，今天就来为大家分享一套4战地2枪手2圣盾的战地炮台阵容搭配攻略..
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本周二，美国最高法院裁定，Booking控股公司旗下的旅游预订公司ooking.com有权为其名称注册商标，驳回了一家联邦机构认为该公司名称为通用词语，不..
今日，中国专利保护协会发布《 2020 年区块链领域全球授权专利报告》。报告显示，全球已获得授权的区块链专利排名中，支付宝以 212 件区块链授权专..
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近日，瑞幸咖啡电子商务（平潭）有限公司发生工商变更，钱治亚卸任公司法定代表人、执行董事和总经理，由代理首席执行官郭谨一接任。瑞幸咖啡电子..
越南博主抄袭李子柒是怎么回事？近日有网友在社交媒体上称，有越南博主抄袭李子柒 ：镜头语言和叙事节奏太像了。厨房，妆发，衣服，狗，还有山寨奶..
近日，抗议人群来到亚马逊创始人贝索斯位于华盛顿的豪宅门口游行示威。他们在门口竖起一座断头台模型并写上标语牌：支持我们贫困的社区，而不是富..
据DeBank数据，加密货币借贷协议Compound的资金规模（抵押总额+在贷余额）已突破10亿美元，现为1002005342美元，截至目前，Compound平台抵押资产总..
2020 年，新冠疫情对全球资产市场带来的冲击令不少投资者愈发关注资产配置。如何合理管理财富、调整投资品类的比重，以便在市场不确定性增大的大背..
如今，快消流通领域分销网络所带来的渠道价值越来越重要，也越来越不可取代。近日，在“ 2020 经销商落地增长实战大课”上，舟谱数据首席技术官慕..
6 月 29 日上午，由建行广州分行指导、建行白云支行拓展的存房项目CCB建融公寓·乐乎江夏店举办开业仪式。广州市住建局住房保障处处长谢实海，副处..
2020年已过一半,各大手机厂商也发布了不少极具代表性的手机,但如果提及安卓旗舰,相信大家都会不约而同地想到三星S20系列。通过全系标配高通骁龙86..
在支付宝的推动下，经历了“生死”考验的全国上亿家小店，迫切的尝试着数字化升级。另一边，蝴蝶效应已经发生：一批支付宝服务商近日集体逆势扩招..