12306官方小程序在支付宝上线 通过支付宝实名认证即可登录

站长之家(ChinaZ.com) 7月1日 消息：今日， 12306 官方支付宝小程序已正式上线。据了解，这是 12306 继官网及App外的首个站外官方服务渠道。

用户在最新版支付宝首页顶栏的“出行”页面即可买火车票或退改签，或上支付宝搜“12306”一键购票。 12306 官方支付宝小程序通过支付宝实名认证即可登录。

据悉， 12306 支付宝小程序随后还将升级推出“候补票功能”。如遇所需车次、席别无票时，可按日期、车次、席别提交购票需求，并在预付票款后，售票系统自动安排网上排队候补。