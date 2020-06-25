中国有赞发行6800万股 每股发行价0. 72 港元

4 月 2 日，有赞宣布入驻搜狗输入法小程序平台，使用搜狗输入法的有赞商家可以在手机键盘上直接调用有赞商品、订单、优惠券等信息。 早在 2019 年，有赞就联合搜狗发布专门面向电商行业用户的“有赞&搜狗输入法”，商家完成有赞账号与搜狗账号的绑定，以及店铺数据的授权之后，搜狗输入法键盘会出现有赞的自定义内容，包含商品、订单、优惠、营销、会员、图片 6 个模块。 通过“有赞&搜狗输入法”，商家客服无须切换到店铺，直接?