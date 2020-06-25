中国有赞发行6800万股 每股发行价0. 72 港元

今日，中国有赞发布公告称，该公司于 2020 年 6 月 24 日根据认购 4896 万港元认购权证股份发行新股份 6800 万股，每股发行价0. 72 港元，较 6 月 23 日收盘价折让34.55%。
今日，中国有赞发布公告称，该公司于 2020 年 6 月 24 日根据认购 4896 万港元认购权证股份发行新股份 6800 万股，每股发行价0. 72 港元，较 6 月 23 日收盘价折让34.55%。
DoNews 6月9日消息（记者 刘文轩）中国有赞发布公告称，收购爱逛平台的交易已经在6月8日完成。中国有赞表示，Guang Holdings透过可变权益实体架构对境内集团具有实际控制权，并享有其经营爱逛平台产生的全部经济利益。收购交易完成后，有赞持有Guang Holdings 10%股份，并拥有于Guang Holdings任何股东大会之2.94%投票权。今年5月，有赞发公告称，就公司认购新爱逛股份订立谅解备忘录。爱逛平台是基于微信生态的小程序电商，入驻商
中国有赞发布公告称，董事会宣布，就公司、Guang Friends及Guang Holdings订立的购股协议，股份购买已于 2020 年 6 月 8 日完成。完成后，公司持有Guang Holdings(透过可变权益实体架构对境内集团具有实际控制权，并享受其经营爱逛平台产生全部经济利益)10%股权，相当于Guang Holdings任何股东大会2.94%投票权。
中国有赞发布公告称，董事会宣布，就公司、Guang Friends及Guang Holdings订立的购股协议，股份购买已于2020年6月8日完成。完成后，公司持有Guang Holdings（透过可变权益实体架构对境内集团具有实际控制权，并享受其经营爱逛平台产生全部经济利益）10%股权，相当于Guang Holdings任何股东大会2.94%投票权。
”我相信未来电商的核心是私域流量，是产权。赋予那些内容生产者产权，将是每一个平台都会争取和塑造的核心运营模式。"
今日，有赞发布公告称，一名百度联属人士以现金代价2999. 98 万美元悉数行使Qima认股权证。于行使Qima认股权证后，该百度联属人士持有Qima全部已发行股份约1.20%。
随着新零售、新餐饮不断崛起，消费升级不断加速，同城配送需求日益增强，已经成为新零售基础设施的标配。在此背景下，有赞云携手生态开发者招财火，近日上线了一款同城配送管理系统——自有骑手，打通新零售的“最后一公里”，助力商家数字化转型。生鲜电商、餐饮外卖、西点烘焙等行业，拥有自己骑手团队的商家，只需通过小程序即可轻松实现同城配送管理，降本增效，提升业绩。 奔跑的“新基建”，万物皆可到家 家是社会的基础，万
中国有赞公告称，公司于2020年6月16日根据认购720万港元认购权证股份发行1000万股，每股发行价0.72港元，折让36.84%。
中国有赞最新公告称，该公司于 2020 年 6 月 22 日根据认购 5400 万港元认购权证股份发行 7500 万股新股份，占发行前的现有已发行股份0.44%，每股发行价为0. 72 港元，较上一个营业日收市价1. 14 港元折让36.84%。
中国有赞5月27日发布公告称， 2020 年 5 月 27 日，一名百度联属人士以现金代价2999. 98 万美元悉数行使Qima认股权证。于行使Qima认股权证后，该百度联属人士持有Qima全部已发行股份约1.20%。
截至今天收盘，中国有赞股价涨11.58%，报1. 06 港元，目前总市值为177. 08 亿港元，创近两年股价新高。6 月 8 日，有赞宣布完成对爱逛平台的收购交易。收购交易完成后，有赞持有爱逛10%股份，并拥有爱逛任何股东大会2.94%投票权。
中国有赞发布公告称，一名百度联属人士以现金代价2999. 98 万美元悉数行使Qima认股权证。这也意味着，百度战略投资有赞正式交割完毕。
今天，中国有赞发布了 2020 年一季度财报。财报数据显示，一季度，有赞实现营收达3. 73 亿元，同比增长48.9%。其中，SaaS及延伸服务收益约为2. 64 亿元，较 2019 年同比增长78.3%;交易费收益约为人民币9784. 8 万元，同比增长25.7%。
中国有赞发布 2020 年第一季度业绩公告：一季度营收3. 73 亿元，同比增长48.9%，主要得益于SaaS及延伸服务收入大幅增长。归母净亏损为0. 75 亿元，去年同期净亏损为 1 亿元。截至今年 3 月 31 日，有赞的存量付费商家数量为 91209 家，同比增长48%。期内，新增付费商家数量为 13987 家，同比增长84%。
4 月 2 日，有赞宣布入驻搜狗输入法小程序平台，使用搜狗输入法的有赞商家可以在手机键盘上直接调用有赞商品、订单、优惠券等信息。 早在 2019 年，有赞就联合搜狗发布专门面向电商行业用户的“有赞&搜狗输入法”，商家完成有赞账号与搜狗账号的绑定，以及店铺数据的授权之后，搜狗输入法键盘会出现有赞的自定义内容，包含商品、订单、优惠、营销、会员、图片 6 个模块。 通过“有赞&搜狗输入法”，商家客服无须切换到店铺，直接?
继蒙牛伊利君乐宝之后，味全正式开通有赞微商城
截至目前，微信的日活用户已超 10 亿。有赞教育负责人胡冰认为：未来的一段时间内，微信仍会是教育机构和知识付费商家主要的获客渠道和客户维护场所。
中国有赞发布公告称，配售协议所载的条件已获达成，且配售事项已于 2020 年 4 月 17 日根据配售协议的条款及条件完成。根据配售协议，合共12. 40 亿股配售股份已由配售代理按配售价每股配售股份0. 64 港元成功配售予不少于 6 名承配人。公司收取的配售事项的所得款项净额约为7. 84 亿港元。
3月30日，中国有赞在2019 年业绩交流会中全面披露了其 2019 年的业绩情况。财报显示， 2019 年全年，有赞服务的商家GMV(成交总额)达到 645 亿元，相较于 2018 年的 330 亿，同比提升95%。报告期内，中国有赞实现营业额11. 71 亿元，同比增长99.7%。中国有赞方面称，营业额的快速增长主要得益于有赞集团的SaaS及延伸服务收入大幅增长。
近日，中国有赞发布了 2019 年财报。财报数据显示， 2019 年，有赞服务的商家成交总额达到了 645 亿元，同比增长95%;有赞实现营业额11. 71 亿元，同比增长99.7%。有赞方面称，营业额的快速增长主要得益于有赞集团的SaaS及延伸服务收入大幅增长。
昨日，有赞发布公告称，收到了很多微盟商家的求助，希望有赞可以帮助他们过度。对此，有赞宣布，将提供 2 周免费开店的服务，帮商家重建小程序和店铺，如果商家想长期用有赞，但顾虑微盟的软件服务尚未到期，有赞可以适当补贴对应服务期来减少大家的损失。
DoNews 6月25日消息（记者 丁凡）日前，国务院办公厅出台关于支持出口产品转内销的实施意见。意见指出，鼓励外贸企业对接电商平台，依托各类网上购..
DoNews 6月25日消息（记者 丁凡）6月23日，灯塔专业版与抖音开放平台达成合作，在灯塔上线抖音电影榜（包括院线电影和网络电影），成为灯塔专业版..
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Intel NUC早已是迷你机的代名词，不过随着AMD锐龙越来越精进，相关迷你机产品也是越来越多，AMD还专门发起了相关计划，推动锐龙迷你机在各行业的普..
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6月25日消息，据XDA报道，谷歌在Android版Chrome上加入了图片编辑功能。XDA指出，Chrome内置了截图编辑器，用户截屏后可以在Chrome内完成编辑、分..
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6月25日消息，vivo X50 Pro引力配色首销，起售价4298元（8GB+128GB）。作为X系列新成员，vivo X50 Pro突破性将微云台防抖纳入手机之中。官方介绍，..
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如祺出行表示，今年预计投入600万元，用于司机荣誉及福利体系建设；并于6月29日起，将如祺顺风车对广汽集团体系员工开放内测，适时向公众正式开放..
昨日晚间，阿里影业发布公告称，自 2020 年 6 月 24 日起，常扬因内部调职已辞任非执行董事。同日起，李捷委任执行董事及公司执行委员会成员。..
据中国新闻网报道，小米集团计划在深投资77. 6 亿元建设小米国际总部，建设智能手机与人工智能中心、商务拓展中心、互联网服务中心。..
今日，中国有赞发布公告称，该公司于 2020 年 6 月 24 日根据认购 4896 万港元认购权证股份发行新股份 6800 万股，每股发行价0. 72 港元，较 6 月..