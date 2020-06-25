中国有赞发行6800万股 每股发行价0. 72 港元

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中国有赞发行6800万股 每股发行价0. 72 港元

2020-06-25 10:19 · 稿源：站长之家

今日，中国有赞发布公告称，该公司于 2020 年 6 月 24 日根据认购 4896 万港元认购权证股份发行新股份 6800 万股，每股发行价0. 72 港元，较 6 月 23 日收盘价折让34.55%。


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