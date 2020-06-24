BCG2020全球创新50强公布 小米阿里华为等5家企业上榜

今日午间，小米创办人、董事长兼CEO雷军发微博称，BCG发布了 2020 全球创新 50 强，小米入选，同时入选的中国公司还有华为、阿里巴巴、腾讯控股和京东。
今日午间，小米创办人、董事长兼CEO雷军发微博称，BCG发布了 2020 全球创新 50 强，小米入选，同时入选的中国公司还有华为、阿里巴巴、腾讯控股和京东。
根据此前的消息，小米手环 5 屏幕将从 0.95 英寸增大到 1.2 英寸，屏幕下方用于交互的符号从圆形/拱形（NFC 版）改为了小横杠，而且有点类似于电池图标形状。
小米日前推出了全新的 MIUI 12 系统，小米宣布小米 AI 电话助理经过半年测试，已为内测发烧友们接听了 400 万个电话，广受好评。AI 电话助理将正式升级为 AI 通话!用户可以自定义开场语、自由切换自动应答或手动回复，还可以定向自动接听，再也不用在意骚扰电话以下是 MIUI12 AI通话功能使用教程，感兴趣的小伙伴一起来看看吧。
日前有消息称，小米电视棒（TV Stick）可能很快发布。现在前几周出现在国外电商平台平台的小米电视棒得到了小米德国方面的证实，并给出了第一张官图。
DoNews 6月5日消息（记者 丁凡）据小米印度推特的消息，小米Mi Notebook预计将在6月11日在印度首发，官方称其为印度首发、印度专享、专为印度打造。爆料者公布了 Mi Notebook 的包装，并称Mi Notebook还有Horizon版本，搭载了14英寸窄边框屏，支持DTS音效、拥有10小时续航，搭载SSD。
【TechWeb】6月16日-18日，小米618全民5G智能狂欢迎来高潮。和往年不同的是，今年的小米除了做到线上线下新零售全覆盖+明星直播带货以外，还特别打出“补贴5亿换5G”的口号，为助力全民5G普及火力全开。刚刚过去的6月16日，作为小米618终极狂欢的第一天，小米5G+AIoT就迎来全面开花的好战绩。补贴5亿换5G，小米618终极狂欢火力全开，买5G手机、买智能家电、买智能好物，迎来年中最佳入手时机，千万不要错过。高端手机最高省700元，
现在，小米云盘1.0已经在小米社区开启内测招募，并透露预计6月29日对外发布。据悉，小米云盘主要面向小米手机用户，提供快捷、安全的文件云存储服务，主打安全备份、免费极速下载。
小米于 6 月 11 日正式发布全新的「小米手环5」，其主要功能包括全天睡眠监测，并新增了多项运动模式。小米手环 5 采用 1.1 英寸动态彩显屏幕，屏幕表面由 2.5D 耐刮花玻璃面板保护，屏幕背光亮度最高可达 450nit。小米手环价格不贵，而且配置也很不错，以下是关于小米手环 5 的颜色和续航的详细介绍。
6月11日下午14点，小米手环5正式发布，本次发布的小米手环5拥有1.1英寸彩色显示屏，超过100+款主题表盘，支持14天超长续航，以及磁吸充电，更有NFC版本可以选择。
据小米官方发布的消息，小米将在今天下午 14 点举行线上新品发布会，正式推出小米手环 5。小米手环 5 支持切换上百款表盘，新增了大家耳熟能详的超级IP，包括名侦探柯南、EVA、初音未来、海绵宝宝等。
近日，小米联合创始人、副董事长、手机部总裁林斌，连续卸任小米子公司职务，被外界解读为是林斌要退休的信号，不过小米方面对此回应称，林斌卸任属于正常的工商变动，退休一事纯属无端猜测。
据统计机构报告显示，2019年，中国联网电视总规模达到4.45亿台，覆盖使用人数达到10亿人。互联网电视市场从2013年前的广阔蓝海，到如今多个品牌的红海缠斗，乐视、微鲸、看尚、暴风、风行等企业逐渐退出竞争的主擂台，依旧坚挺的酷开、小米、荣耀进入了新一轮的比拼，“1699价格之战”正酣，各家在618大促来临之际纷纷使出降价杀手锏。值得关注的是，小米凭借全生态布局，电视销量持续攀升，而酷开持续进行技术创新，稳步发展，始?
小米突然宣布了一则重磅消息。官方宣布，杨柘将以小米集团副总裁，中国区首席营销官(CMO)的身份加入小米，成为常程之后又一名“空降”高管。在官方声明中小米明确表示，杨柘将来会负责中国区市场营销战略制定、品牌建设等工作，也算是填补了小米在这些方面的空缺。
小米手环 5 新品发布会将于 6 月 11 日14: 00 召开。届时，小米手环 5 将正式亮相。小米手环 5 支持切换上百款表盘，新增了大家耳熟能详的超级IP，包括名侦探柯南、EVA、初音未来、海绵宝宝等。根据此前信息，小米手环 5 将在磁吸式充电、11 种专业运动模式、NFC 银联闪付、专业传感器升级、全新的女性健康模式和远程遥控拍照等方面进行升级。
6月8日，拥有保险经纪牌照的小米金融宣布将于 6 月 15 日上线“小米互助”。据其介绍，“小米互助” 0 元可加入，最高 50 万互助金保障，覆盖 90 多种重疾，具体细节需等待上线后才能明晰。就最高互助金来说，相比蚂蚁金服相互宝最高 30 万互助金，高出 20 万;此外，为获取用户，小米金融开启现金补贴，加入用户即可领取现金红包。
DoNews 6月23日消息（记者 刘文轩）小米集团发布公告称，股东大会投票同意通过普通决议案，向董事授出一般授权，以购回不超过于本决议案通过当日本公司已发行股份总数10%之本公司股份。小米不久前公布了2020年一季度业绩，第一季度小米总收入为497.02亿元，同比增长13.6%；经调整净利润23亿元，同比增长10.6%。第一季度小米智能手机出货量为2920万部，收入达303亿元；小米IoT与生活消费品业务收入130亿元；小米互联网业务收入59亿?
6 月 6 日消息，一位网友在Redmi产品总监王腾微博下留言：小米 10 相比近几年的好几款小米旗舰产品表现力都要给力些，不仅仅是销量，利润和均价也有提高。
小米方面今日在微博上发布《米家改名公告》，原@米家MIJIA 官微更名为@小米智能生活 。
小米于 6 月 11 日正式发布全新的「小米手环5」，其主要功能包括全天睡眠监测，并新增了多项运动模式。小米手环 5 采用 1.1 英寸动态彩显屏幕，屏幕表面由 2.5D 耐刮花玻璃面板保护，屏幕背光亮度最高可达 450nit。小米手环5有两个版本，分别是标准版和NFC版，那么小米手环 5 标准版和NFC版其他方面有什么区别呢？以下是关于小米手环5两处版本区别的详细介绍。
6月2日，小米公司官方宣布，任命杨柘为小米集团副总裁、中国区首席营销官(CMO)，负责中国区市场营销战略制定、品牌建设等工作。说起杨柘，职业生涯的得意之作当属在华为担任消费者业务中国区C
2020年将是小米成立10周年的日子，做手机也有9年了，提到小米手机，大家第一个想到的是高性价比，然而小米之前也因为缺货、抢购的问题被人诟病。雷军日前在接受采访时表示他们终于搞明白了缺货的关键。
挑战与困难来临的时候从不看人，但个人能力与水平的不同却决定了来临的挑战和困难究竟是一座高山还是一块小石头。实习生初入职场，如何快速找准方..
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2020年6月17-18日，由哈啰出行供给经营管理中心主办的“供应商质量训练营”活动在哈啰出行上海总部举行。70多家哈啰出行供应商的100多名质量代表参..
6 月 16 日凌晨，跨越速运集团一架波音737- 300 货运包机执行首航任务，航班搭载着客户的一批重要物资，从天津滨海国际机场运往无锡硕放国际机场。..
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我们正处于一个急剧变化的时代，应该说 2020 是黑天鹅与灰犀牛并存的一年，黑天鹅是指疫情对我们的工作和生活带来突如其来的影响。而灰犀牛是指企..
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6月22日，以“数字·数智·数治”为主题的西溪论数·2020数据智能高峰论坛在杭州西溪圆满举行。本次论坛由浙江省互联网信息办公室、浙江省经济和信..
6月24日消息，联想中国区手机业务部总经理陈劲秀出了联想拯救者电竞手机的微博尾巴：拯救者电竞手机Pro。之前陈劲在一封内部信中提到了“mob..
6月24日，由国家发改委、科技部、工信部、国家广电总局、国家网信办、中国工程院、中国科学院、中国科协和天津市政府共同举办的第四届世界智能大会..