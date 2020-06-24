BCG2020全球创新50强公布 小米阿里华为等5家企业上榜

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BCG2020全球创新50强公布 小米阿里华为等5家企业上榜

2020-06-24 13:33 · 稿源：站长之家

今日午间，小米创办人、董事长兼CEO雷军发微博称，BCG发布了 2020 全球创新 50 强，小米入选，同时入选的中国公司还有华为、阿里巴巴、腾讯控股和京东。

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