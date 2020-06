读者越来越挑剔？新闻聚合应用Flipboard是这样解决问题的

新闻聚合应用Flipboard推出了一项新功能Storyboard(故事板),将相关文章打包成一个易于用户阅读和整理的“包”。

(站长之家注:Flipboard是一款新闻聚合阅读应用程序,主要将Facebook和新浪微博等社交媒体上的内容整合起来以杂志的形式呈现给用户阅读。)

注:图片来自Flipboard

互联网内容一直都是十分丰富的,以Flipboard为例,你可要使用这款新闻聚合APP不断阅读网络上的新文章。但问题也来了,这些文章源源不断地出现,然而读者的时间和精力是有限的,根本无法精读那么多内容。那么如何满足越来越“挑剔”读者的需求呢?

Flipboard在一年半前就开始考虑平台内容管理问题,得出的一个结论是:内容丰富并不是一切。有时候,那些在Flipboard上分享内容的人并不想创建一本杂志,也不想无限期地更新内容。相反,他们只是想围绕某个主题将几个有价值的内容聚合起来,然后在某个时刻分享。

为此,Flipboard正在向包括发布者和博客作者在内的各种用户推出其最新的Storyboard(故事板)功能,以帮助公众根据主题和类别查找内容。新闻和专题文章将占据大多数故事板的大部分,可以添加图像,视频,产品页面,播客和社交媒体帖子。

简单的说,新功能可以让让用户在海量信息中,阅读精选文章,推文和音频等内容。

在创建的时候,用户可以在通过粘贴链接来添加新闻,并将它们分解为具有各自标题和不同布局的部分。最终的效果看起来有点像杂志的目录或网站的主页。以下页面就是围绕着以苹果为主题的故事板:

创建完故事板之后,用户可以在社交媒体上共享它,并将其嵌入到博客或网站中,也可以点击“翻转”图标将其添加到杂志中。

另外,创这者还可以浏览显示数据的分析,例如其他用户打开故事板的次数、其中包含的项目获得的印象以及人们点击了哪些故事。Flipboard工程师解释,“策展人可以 360 度全方位地了解用户如何参与到他们自己的策展中,以及里面的内容。”

FlipboardL联合创始人兼CEO Mike McCue在谈论新功能时说:

分享故事使我们能够理解或采取行动,每天为人们提供信息和启发,这对Flipboard的使命至关重要。但是有时候,要获得全面的了解,拥有一系列可以显示趋势,提供更深入的观点或提供建议和见解的故事会很有帮助。故事板是一种强大的新型策展方式,可让创作者呈现更大的画面,全面的重要报道甚至故事的多个方面。

